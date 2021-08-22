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Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.08.2021
Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Российский газопровод "Северный поток — 2" может оказаться под санкциями в том случае, если Москва решит использовать его "в качестве оружия", заявила канцлер... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:34
2021-08-22T17:54
политика
экономика
украина
германия
ангела меркель
владимир зеленский
северный поток — 2
санкции
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский газопровод "Северный поток — 2" может оказаться под санкциями в том случае, если Москва решит использовать его "в качестве оружия", заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.Она отметила, что Берлин понимает опасения Киева, связанные с проектом, и "очень серьезно" к ним относится.Трансляция выступления Меркель шла в фейсбук-аккаунте офиса президента Украины.В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом. Использовать его как оружие или инструмент политического давления Москва не намерена. Также власти страны заявляли, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.Тем не менее, как заявил по итогам встречи сам Зеленский, Киев отказывается "говорить о газопроводе с точки зрения экономики".
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политика, экономика, украина, германия, ангела меркель, владимир зеленский, северный поток — 2, санкции, ситуация на украине, россия
15:34 22.08.2021 (обновлено: 17:54 22.08.2021)
 
Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"

Канцлер Германии Меркель: использование "Северного потока — 2" в качестве оружия повлечет санкции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский газопровод "Северный поток — 2" может оказаться под санкциями в том случае, если Москва решит использовать его "в качестве оружия", заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она отметила, что Берлин понимает опасения Киева, связанные с проектом, и "очень серьезно" к ним относится.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 21:04
Последнее дело. Что будет с Меркель после визита к Путину
Трансляция выступления Меркель шла в фейсбук-аккаунте офиса президента Украины.
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом. Использовать его как оружие или инструмент политического давления Москва не намерена. Также власти страны заявляли, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Тем не менее, как заявил по итогам встречи сам Зеленский, Киев отказывается "говорить о газопроводе с точки зрения экономики".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ПолитикаЭкономикаУкраинаГерманияАнгела МеркельВладимир ЗеленскийСеверный поток — 2СанкцииСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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