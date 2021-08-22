https://ria.ru/20210822/mayami-1746761020.html

Итальянский пианист Мэтью Ли сравнил Коктебель с Майами

Итальянский пианист Мэтью Ли сравнил Коктебель с Майами - РИА Новости, 22.08.2021

Итальянский пианист Мэтью Ли сравнил Коктебель с Майами

Итальянский пианист и композитор Мэтью Ли, который в составе коллектива Matthew Lee выступит в заключительный день Koktebel Jazz Party-2021, сравнил крымский... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T17:28

2021-08-22T17:28

2021-08-22T17:32

культура

сша

майами

коктебель

республика крым

россия

koktebel jazz party — 2021

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости. Итальянский пианист и композитор Мэтью Ли, который в составе коллектива Matthew Lee выступит в заключительный день Koktebel Jazz Party-2021, сравнил крымский Коктебель с Майами.Итальянских коллективов на джазовом фестивале в Коктебеле не было с 2015 года.Мэтью Ли выразил сожаление, что граждане Италии совсем не знают Россию, тогда как россияне - знают об Италии все. Музыкант, уже не раз выступавший в России, также отметил неизменно теплый прием российской публики. "Россия - прекрасная страна, здесь много чего можно увидеть. В своих поездках по России я всегда открываю много нового и интересного", - отметил он.Участники группы, говоря непосредственно о Koktebel Jazz Party, отметили потрясающую организацию фестиваля и выразили приятное удивление от расположения сцены - на берегу моря.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в артистическом поселке Коктебель 20 августа, он продлится до воскресенья включительно.Как сообщали в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210821/alleya-1746664422.html

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майами

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, майами, коктебель, республика крым, россия, koktebel jazz party — 2021