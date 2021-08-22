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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Джаз среди нас: в Крыму прошел второй день Koktebel Jazz Party
Джаз среди нас: в Крыму прошел второй день Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 22.08.2021
Джаз среди нас: в Крыму прошел второй день Koktebel Jazz Party
РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T12:00
2021-08-22T12:46
фото
культура
коктебель
республика крым
koktebel jazz party — 2021
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фото, фото, коктебель, республика крым, koktebel jazz party — 2021
12:00 22.08.2021 (обновлено: 12:46 22.08.2021)
 

Джаз среди нас: в Крыму прошел второй день Koktebel Jazz Party

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Алексей Майшев

В Крыму прошел второй день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021.

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
1 из 14

В Крыму прошел второй день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Koktebel Jazz Party стартовал 20 августа, в пятницу, и продлится до воскресенья включительно.

Участники группы All See Band во время проверки звука, настройки звукового оборудования (Саундчекинг) на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
2 из 14

Koktebel Jazz Party стартовал 20 августа, в пятницу, и продлится до воскресенья включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Фестиваль уже в 19-й раз проходит в артистическом поселке Коктебель.

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на концерте с участием биг-бенда Георгия Гараняна, Йоеля Гонсалеса-Портильи под управлением Ильи Филиппова на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму.
3 из 14

Фестиваль уже в 19-й раз проходит в артистическом поселке Коктебель.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Более 200 коллективов выступили на площадке Koktebel Jazz Party в Крыму с момента его основания — с 2003 года.

Вход у главной сцены на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму.
4 из 14

Более 200 коллективов выступили на площадке Koktebel Jazz Party в Крыму с момента его основания — с 2003 года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Владимир Песня

В этом году Koktebel Jazz Party из-за ограничений смог собрать только 300 зрителей.

Джазовый музыкант Илья Филиппов выступает на концерте с участием биг-бенда Георгия Гараняна, Йоеля Гонсалеса-Портильи, Сергея Головни на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
5 из 14

В этом году Koktebel Jazz Party из-за ограничений смог собрать только 300 зрителей.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Биг-бенд Георгия Гараняна познакомил гостей фестиваля с музыкой латинских композиторов.

Участница биг-бенда Георгия Гараняна, Йоеля Гонсалеса-Портильи под управлением Ильи Филиппова на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
6 из 14

Биг-бенд Георгия Гараняна познакомил гостей фестиваля с музыкой латинских композиторов.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Коллектив из США International Jazz Ensemble выступил на площадке фестиваля с концертным джем-сейшеном.

Выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму.
7 из 14

Коллектив из США International Jazz Ensemble выступил на площадке фестиваля с концертным джем-сейшеном.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Максим Блинов

Гитарист из Нью-Йорка Марк Уитфилд поделился впечатлениями от фестиваля: "Нам очень нравится здесь, а главное —музыка выше политики".

Выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
8 из 14

Гитарист из Нью-Йорка Марк Уитфилд поделился впечатлениями от фестиваля: "Нам очень нравится здесь, а главное —музыка выше политики".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Алексей Майшев

На фото: выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня.

Выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
9 из 14

На фото: выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева представила две новые песни в стиле фанк.

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму.
10 из 14

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева представила две новые песни в стиле фанк.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Фестиваль проходит с учетом антиковидных мер. От гостей фестиваля требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации от коронавируса.

Зрительница на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
11 из 14

Фестиваль проходит с учетом антиковидных мер. От гостей фестиваля требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации от коронавируса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Певица Мариам Мерабова исполнила авторские произведения, известные мировые джазовые композиции, а также советские песни в новом — джазовом прочтении.

Певица Мариам Мерабова выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
12 из 14

Певица Мариам Мерабова исполнила авторские произведения, известные мировые джазовые композиции, а также советские песни в новом — джазовом прочтении.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Максим Блинов

Уже на протяжении нескольких лет вырученные средства от продажи билетов на Koktebel Jazz Party направляются на нужды коктебельской школы.

 Музыкант во время проверки звука, настройки звукового оборудования (Саундчекинг) на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
13 из 14

Уже на протяжении нескольких лет вырученные средства от продажи билетов на Koktebel Jazz Party направляются на нужды коктебельской школы.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Владимир Песня

В предыдущие годы фестиваль помог школе построить двор для прогулок, приобрести интерактивные классные доски, ноутбуки и провести интернет.

Джазовый пианист Олег Стариков выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
14 из 14

В предыдущие годы фестиваль помог школе построить двор для прогулок, приобрести интерактивные классные доски, ноутбуки и провести интернет.

© РИА Новости / Владимир Песня
 
КультураФотоКоктебельРеспублика КрымKoktebel Jazz Party — 2021
 
 
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