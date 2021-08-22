Джаз среди нас: в Крыму прошел второй день Koktebel Jazz Party

В Крыму прошел второй день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021.
В Крыму прошел второй день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021.
Koktebel Jazz Party стартовал 20 августа, в пятницу, и продлится до воскресенья включительно.
Koktebel Jazz Party стартовал 20 августа, в пятницу, и продлится до воскресенья включительно.
Фестиваль уже в 19-й раз проходит в артистическом поселке Коктебель.
Более 200 коллективов выступили на площадке Koktebel Jazz Party в Крыму с момента его основания — с 2003 года.
Более 200 коллективов выступили на площадке Koktebel Jazz Party в Крыму с момента его основания — с 2003 года.
В этом году Koktebel Jazz Party из-за ограничений смог собрать только 300 зрителей.
В этом году Koktebel Jazz Party из-за ограничений смог собрать только 300 зрителей.
Биг-бенд Георгия Гараняна познакомил гостей фестиваля с музыкой латинских композиторов.
Биг-бенд Георгия Гараняна познакомил гостей фестиваля с музыкой латинских композиторов.
Коллектив из США International Jazz Ensemble выступил на площадке фестиваля с концертным джем-сейшеном.
Коллектив из США International Jazz Ensemble выступил на площадке фестиваля с концертным джем-сейшеном.
Гитарист из Нью-Йорка Марк Уитфилд поделился впечатлениями от фестиваля: "Нам очень нравится здесь, а главное —музыка выше политики".
Гитарист из Нью-Йорка Марк Уитфилд поделился впечатлениями от фестиваля: "Нам очень нравится здесь, а главное —музыка выше политики".
На фото: выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня.
На фото: выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня.
Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева представила две новые песни в стиле фанк.
Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева представила две новые песни в стиле фанк.
Фестиваль проходит с учетом антиковидных мер. От гостей фестиваля требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации от коронавируса.
Фестиваль проходит с учетом антиковидных мер. От гостей фестиваля требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации от коронавируса.
Певица Мариам Мерабова исполнила авторские произведения, известные мировые джазовые композиции, а также советские песни в новом — джазовом прочтении.
Певица Мариам Мерабова исполнила авторские произведения, известные мировые джазовые композиции, а также советские песни в новом — джазовом прочтении.
Уже на протяжении нескольких лет вырученные средства от продажи билетов на Koktebel Jazz Party направляются на нужды коктебельской школы.
Уже на протяжении нескольких лет вырученные средства от продажи билетов на Koktebel Jazz Party направляются на нужды коктебельской школы.
В предыдущие годы фестиваль помог школе построить двор для прогулок, приобрести интерактивные классные доски, ноутбуки и провести интернет.
В предыдущие годы фестиваль помог школе построить двор для прогулок, приобрести интерактивные классные доски, ноутбуки и провести интернет.