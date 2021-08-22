https://ria.ru/20210822/lavrov-1746744646.html
Путин пошутил о воинственности Лаврова
Путин пошутил о воинственности Лаврова - РИА Новости, 22.08.2021
Путин пошутил о воинственности Лаврова
МИД РФ занимает активную наступательную позицию, потенциал отечественной дипломатической службы работает очень прагматично, именно в национальных интересах... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:06
2021-08-22T14:06
2021-08-22T14:10
владимир путин
сергей лавров
политика
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. МИД РФ занимает активную наступательную позицию, потенциал отечественной дипломатической службы работает очень прагматично, именно в национальных интересах России, заявил президент РФ Владимир Путин."Большой тайной не будет, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную, наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напомнить (Сергею Лаврову), что он не министр обороны, а иностранных дел", - сказал он на встрече с представителями "Единой России"."Огромный профессиональный потенциал нашей дипломатической службы, конечно, сегодня реализуется и работает безусловно очень прагматично, именно в национальных интересах страны", - добавил президент.
https://ria.ru/20210822/sderzhivanie-1746742618.html
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владимир путин, сергей лавров, политика, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:06 22.08.2021 (обновлено: 14:10 22.08.2021)
Путин пошутил о воинственности Лаврова
Президент России Путин: иногда приходится напоминать Лаврову, что он не глава Минобороны