https://ria.ru/20210822/lavrov-1746744646.html

Путин пошутил о воинственности Лаврова

Путин пошутил о воинственности Лаврова - РИА Новости, 22.08.2021

Путин пошутил о воинственности Лаврова

МИД РФ занимает активную наступательную позицию, потенциал отечественной дипломатической службы работает очень прагматично, именно в национальных интересах... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T14:06

2021-08-22T14:06

2021-08-22T14:10

владимир путин

сергей лавров

политика

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745662701_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_40758fb910e7a40d71e72adb9217225a.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. МИД РФ занимает активную наступательную позицию, потенциал отечественной дипломатической службы работает очень прагматично, именно в национальных интересах России, заявил президент РФ Владимир Путин."Большой тайной не будет, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную, наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напомнить (Сергею Лаврову), что он не министр обороны, а иностранных дел", - сказал он на встрече с представителями "Единой России"."Огромный профессиональный потенциал нашей дипломатической службы, конечно, сегодня реализуется и работает безусловно очень прагматично, именно в национальных интересах страны", - добавил президент.

https://ria.ru/20210822/sderzhivanie-1746742618.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сергей лавров, политика, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)