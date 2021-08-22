https://ria.ru/20210822/koktebel-1746784393.html

Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму - РИА Новости, 22.08.2021

Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму выступлением группы "Чиж & Co", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T23:43

2021-08-22T23:43

2021-08-22T23:55

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koktebel jazz party — 2021

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг — РИА Новости. Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму выступлением группы "Чиж & Co", сообщил корреспондент РИА Новости.Музыканты исполнили свои золотые хиты: "Дополнительный 38-й", "О любви", Hoochie Coochie Man, "Вечная молодость" и другие.Первый день Koktebel Jazz Party открыл старейший российский джазовый коллектив "Уральский диксиленд Игоря Бурко". В тот же вечер состоялся музыкальный поединок пианистов Даниила Крамера и Валерия Гроховского, а также выступил Алексей Кортнев с проектом "Нес'jazz'ный случай". Завершила первый день фестиваля группа из Лос-Анджелеса Sasha's Block.Второй день джазового праздника на побережье Коктебеля начался с выступления краснодарского "Биг-бенда Георгия Гараняна" при участии заслуженного артиста Кубани Ильи Филиппова. На сцену также вышли группа AllSee Band и вокалистка Ольга Синяева. Вечером состоялось выступление джазового гитариста Марка Уитфилда и саксофониста Крейга Хэнди из Нью-Йорка вместе с российским пианистом Яковом Окунем в составе проекта "International jazz ensemble Якова Окуня".Завершился второй день фестиваля выступлением джазовой певицы, участницы шоу "Голос" Мариам Мерабовой.Заключительный день Koktebel Jazz Party открыл российский проект Jazz Ladies & Gentlemen, в составе которого три инструменталиста и вокальное женское трио (Ирина Родилес, Валерия Шургалина и Виктория Каунова). На сцену также вышел пианист и композитор Мэтью Ли со своим коллективом. Участником заключительного дня фестиваля также стал проект джазмена Сергея Головни Electro Machine с участием вокалистки Aset.Международный джазовый фестиваль проходил на побережье Коктебеля с 20 по 22 августа.Из-за пандемии коронавируса организаторы решили проводить концерты в формате телевизионной съемки. Трансляции выступлений можно было увидеть на сайте фестиваля и в социальных сетях. Число зрителей свели к минимуму.Всем, кто хотел попасть на площадку, нужно было представить один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител к коронавирусу или сертификат о вакцинации. Эти требования распространялись на гостей фестиваля, артистов, персонал и журналистов.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал Владимир Путин.Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210822/mayami-1746761020.html

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общество, коктебель, россия, koktebel jazz party — 2021