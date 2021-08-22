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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210822/koktebel-1746784393.html
Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму
Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму - РИА Новости, 22.08.2021
Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму
Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму выступлением группы "Чиж & Co", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T23:43
2021-08-22T23:55
культура
общество
коктебель
россия
koktebel jazz party — 2021
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг — РИА Новости. Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму выступлением группы "Чиж &amp; Co", сообщил корреспондент РИА Новости.Музыканты исполнили свои золотые хиты: "Дополнительный 38-й", "О любви", Hoochie Coochie Man, "Вечная молодость" и другие.Первый день Koktebel Jazz Party открыл старейший российский джазовый коллектив "Уральский диксиленд Игоря Бурко". В тот же вечер состоялся музыкальный поединок пианистов Даниила Крамера и Валерия Гроховского, а также выступил Алексей Кортнев с проектом "Нес'jazz'ный случай". Завершила первый день фестиваля группа из Лос-Анджелеса Sasha's Block.Второй день джазового праздника на побережье Коктебеля начался с выступления краснодарского "Биг-бенда Георгия Гараняна" при участии заслуженного артиста Кубани Ильи Филиппова. На сцену также вышли группа AllSee Band и вокалистка Ольга Синяева. Вечером состоялось выступление джазового гитариста Марка Уитфилда и саксофониста Крейга Хэнди из Нью-Йорка вместе с российским пианистом Яковом Окунем в составе проекта "International jazz ensemble Якова Окуня".Завершился второй день фестиваля выступлением джазовой певицы, участницы шоу "Голос" Мариам Мерабовой.Заключительный день Koktebel Jazz Party открыл российский проект Jazz Ladies &amp; Gentlemen, в составе которого три инструменталиста и вокальное женское трио (Ирина Родилес, Валерия Шургалина и Виктория Каунова). На сцену также вышел пианист и композитор Мэтью Ли со своим коллективом. Участником заключительного дня фестиваля также стал проект джазмена Сергея Головни Electro Machine с участием вокалистки Aset.Международный джазовый фестиваль проходил на побережье Коктебеля с 20 по 22 августа.Из-за пандемии коронавируса организаторы решили проводить концерты в формате телевизионной съемки. Трансляции выступлений можно было увидеть на сайте фестиваля и в социальных сетях. Число зрителей свели к минимуму.Всем, кто хотел попасть на площадку, нужно было представить один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител к коронавирусу или сертификат о вакцинации. Эти требования распространялись на гостей фестиваля, артистов, персонал и журналистов.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал Владимир Путин.Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
https://ria.ru/20210822/mayami-1746761020.html
https://ria.ru/20210822/krym-1746721328.html
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общество, коктебель, россия, koktebel jazz party — 2021
23:43 22.08.2021 (обновлено: 23:55 22.08.2021)
 
Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму выступлением российской группы "Чиж & Co"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг — РИА Новости. Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму выступлением группы "Чиж & Co", сообщил корреспондент РИА Новости.
Музыканты исполнили свои золотые хиты: "Дополнительный 38-й", "О любви", Hoochie Coochie Man, "Вечная молодость" и другие.
Первый день Koktebel Jazz Party открыл старейший российский джазовый коллектив "Уральский диксиленд Игоря Бурко". В тот же вечер состоялся музыкальный поединок пианистов Даниила Крамера и Валерия Гроховского, а также выступил Алексей Кортнев с проектом "Нес'jazz'ный случай". Завершила первый день фестиваля группа из Лос-Анджелеса Sasha's Block.
Второй день джазового праздника на побережье Коктебеля начался с выступления краснодарского "Биг-бенда Георгия Гараняна" при участии заслуженного артиста Кубани Ильи Филиппова. На сцену также вышли группа AllSee Band и вокалистка Ольга Синяева. Вечером состоялось выступление джазового гитариста Марка Уитфилда и саксофониста Крейга Хэнди из Нью-Йорка вместе с российским пианистом Яковом Окунем в составе проекта "International jazz ensemble Якова Окуня".
Джаз среди нас: в Крыму прошел второй день Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Алексей Майшев

В Крыму прошел второй день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021.

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
1 из 14

В Крыму прошел второй день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Koktebel Jazz Party стартовал 20 августа, в пятницу, и продлится до воскресенья включительно.

Участники группы All See Band во время проверки звука, настройки звукового оборудования (Саундчекинг) на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
2 из 14

Koktebel Jazz Party стартовал 20 августа, в пятницу, и продлится до воскресенья включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Фестиваль уже в 19-й раз проходит в артистическом поселке Коктебель.

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на концерте с участием биг-бенда Георгия Гараняна, Йоеля Гонсалеса-Портильи под управлением Ильи Филиппова на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму.
3 из 14

Фестиваль уже в 19-й раз проходит в артистическом поселке Коктебель.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Более 200 коллективов выступили на площадке Koktebel Jazz Party в Крыму с момента его основания — с 2003 года.

Вход у главной сцены на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму.
4 из 14

Более 200 коллективов выступили на площадке Koktebel Jazz Party в Крыму с момента его основания — с 2003 года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Владимир Песня

В этом году Koktebel Jazz Party из-за ограничений смог собрать только 300 зрителей.

Джазовый музыкант Илья Филиппов выступает на концерте с участием биг-бенда Георгия Гараняна, Йоеля Гонсалеса-Портильи, Сергея Головни на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
5 из 14

В этом году Koktebel Jazz Party из-за ограничений смог собрать только 300 зрителей.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Биг-бенд Георгия Гараняна познакомил гостей фестиваля с музыкой латинских композиторов.

Участница биг-бенда Георгия Гараняна, Йоеля Гонсалеса-Портильи под управлением Ильи Филиппова на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
6 из 14

Биг-бенд Георгия Гараняна познакомил гостей фестиваля с музыкой латинских композиторов.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Коллектив из США International Jazz Ensemble выступил на площадке фестиваля с концертным джем-сейшеном.

Выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму.
7 из 14

Коллектив из США International Jazz Ensemble выступил на площадке фестиваля с концертным джем-сейшеном.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Максим Блинов

Гитарист из Нью-Йорка Марк Уитфилд поделился впечатлениями от фестиваля: "Нам очень нравится здесь, а главное —музыка выше политики".

Выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
8 из 14

Гитарист из Нью-Йорка Марк Уитфилд поделился впечатлениями от фестиваля: "Нам очень нравится здесь, а главное —музыка выше политики".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Алексей Майшев

На фото: выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня.

Выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
9 из 14

На фото: выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева представила две новые песни в стиле фанк.

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму.
10 из 14

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева представила две новые песни в стиле фанк.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Фестиваль проходит с учетом антиковидных мер. От гостей фестиваля требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации от коронавируса.

Зрительница на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
11 из 14

Фестиваль проходит с учетом антиковидных мер. От гостей фестиваля требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации от коронавируса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Певица Мариам Мерабова исполнила авторские произведения, известные мировые джазовые композиции, а также советские песни в новом — джазовом прочтении.

Певица Мариам Мерабова выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
12 из 14

Певица Мариам Мерабова исполнила авторские произведения, известные мировые джазовые композиции, а также советские песни в новом — джазовом прочтении.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Максим Блинов

Уже на протяжении нескольких лет вырученные средства от продажи билетов на Koktebel Jazz Party направляются на нужды коктебельской школы.

 Музыкант во время проверки звука, настройки звукового оборудования (Саундчекинг) на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
13 из 14

Уже на протяжении нескольких лет вырученные средства от продажи билетов на Koktebel Jazz Party направляются на нужды коктебельской школы.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Владимир Песня

В предыдущие годы фестиваль помог школе построить двор для прогулок, приобрести интерактивные классные доски, ноутбуки и провести интернет.

Джазовый пианист Олег Стариков выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
14 из 14

В предыдущие годы фестиваль помог школе построить двор для прогулок, приобрести интерактивные классные доски, ноутбуки и провести интернет.

© РИА Новости / Владимир Песня
1 из 14

В Крыму прошел второй день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021.

© РИА Новости / Алексей Майшев
2 из 14

Koktebel Jazz Party стартовал 20 августа, в пятницу, и продлится до воскресенья включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
3 из 14

Фестиваль уже в 19-й раз проходит в артистическом поселке Коктебель.

© РИА Новости / Алексей Майшев
4 из 14

Более 200 коллективов выступили на площадке Koktebel Jazz Party в Крыму с момента его основания — с 2003 года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
5 из 14

В этом году Koktebel Jazz Party из-за ограничений смог собрать только 300 зрителей.

© РИА Новости / Владимир Песня
6 из 14

Биг-бенд Георгия Гараняна познакомил гостей фестиваля с музыкой латинских композиторов.

© РИА Новости / Владимир Песня
7 из 14

Коллектив из США International Jazz Ensemble выступил на площадке фестиваля с концертным джем-сейшеном.

© РИА Новости / Владимир Песня
8 из 14

Гитарист из Нью-Йорка Марк Уитфилд поделился впечатлениями от фестиваля: "Нам очень нравится здесь, а главное —музыка выше политики".

© РИА Новости / Максим Блинов
9 из 14

На фото: выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
10 из 14

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева представила две новые песни в стиле фанк.

© РИА Новости / Алексей Майшев
11 из 14

Фестиваль проходит с учетом антиковидных мер. От гостей фестиваля требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации от коронавируса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
12 из 14

Певица Мариам Мерабова исполнила авторские произведения, известные мировые джазовые композиции, а также советские песни в новом — джазовом прочтении.

© РИА Новости / Алексей Майшев
13 из 14

Уже на протяжении нескольких лет вырученные средства от продажи билетов на Koktebel Jazz Party направляются на нужды коктебельской школы.

© РИА Новости / Максим Блинов
14 из 14

В предыдущие годы фестиваль помог школе построить двор для прогулок, приобрести интерактивные классные доски, ноутбуки и провести интернет.

© РИА Новости / Владимир Песня
Завершился второй день фестиваля выступлением джазовой певицы, участницы шоу "Голос" Мариам Мерабовой.
Заключительный день Koktebel Jazz Party открыл российский проект Jazz Ladies & Gentlemen, в составе которого три инструменталиста и вокальное женское трио (Ирина Родилес, Валерия Шургалина и Виктория Каунова). На сцену также вышел пианист и композитор Мэтью Ли со своим коллективом. Участником заключительного дня фестиваля также стал проект джазмена Сергея Головни Electro Machine с участием вокалистки Aset.
Международный джазовый фестиваль проходил на побережье Коктебеля с 20 по 22 августа.
Из-за пандемии коронавируса организаторы решили проводить концерты в формате телевизионной съемки. Трансляции выступлений можно было увидеть на сайте фестиваля и в социальных сетях. Число зрителей свели к минимуму.
На открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Вчера, 17:28Культура
Итальянский пианист Мэтью Ли сравнил Коктебель с Майами
Всем, кто хотел попасть на площадку, нужно было представить один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител к коронавирусу или сертификат о вакцинации. Эти требования распространялись на гостей фестиваля, артистов, персонал и журналистов.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал Владимир Путин.
Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
Генеральный директор МИА Россия сегодня, основатель Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Вчера, 08:11Культура
Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции
 
КультураОбществоКоктебельРоссияKoktebel Jazz Party — 2021
 
 
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