https://ria.ru/20210822/kholesterin-1746719985.html

Назван простой способ снизить уровень холестерина без лекарств

Назван простой способ снизить уровень холестерина без лекарств - РИА Новости, 22.08.2021

Назван простой способ снизить уровень холестерина без лекарств

Диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü рассказала, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T07:07

2021-08-22T07:07

2021-08-22T12:00

общество

здоровье

холестерин

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü рассказала, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств.Как отмечается, существует два вида холестерина: "хороший" (ЛПВП) и "плохой" (ЛПНП), которые должны быть сбалансированы.Для того чтобы снизить уровень ЛПНП и повысить уровень ЛПВП, специалист рекомендует регулярно заниматься спортом и бороться с лишним весом. Кроме того, следует придерживаться определенных правил в питании.Так, необходимо сократить потребление жиров и отдать предпочтение ненасыщенным жирам вместо насыщенных. Также следует избегать твердых жиров, таких как маргарин и сало.Кроме этого, Кескинер советует не употреблять жирное мясо, колбасные изделия, воздерживаться от жареного и фастфуда, а при употреблении молока и молочных продуктов отдавать предпочтение нежирным продуктам.Также следует пить больше воды в течение дня и употреблять больше клетчатки, рекомендует специалист.Кескинер подчеркивает, что снизить уровень плохого холестерина можно без лекарств, употребляя натуральные продукты, растения. Она советует регулярно принимать в пищу следующие продукты:Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210720/kholesterin-1742114027.html

https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html

https://rsport.ria.ru/20210524/kholesterin-1733445397.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, холестерин