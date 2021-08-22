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Назван простой способ снизить уровень холестерина без лекарств
Назван простой способ снизить уровень холестерина без лекарств - РИА Новости, 22.08.2021
Назван простой способ снизить уровень холестерина без лекарств
Диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü рассказала, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T07:07
2021-08-22T12:00
общество
здоровье
холестерин
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü рассказала, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств.Как отмечается, существует два вида холестерина: "хороший" (ЛПВП) и "плохой" (ЛПНП), которые должны быть сбалансированы.Для того чтобы снизить уровень ЛПНП и повысить уровень ЛПВП, специалист рекомендует регулярно заниматься спортом и бороться с лишним весом. Кроме того, следует придерживаться определенных правил в питании.Так, необходимо сократить потребление жиров и отдать предпочтение ненасыщенным жирам вместо насыщенных. Также следует избегать твердых жиров, таких как маргарин и сало.Кроме этого, Кескинер советует не употреблять жирное мясо, колбасные изделия, воздерживаться от жареного и фастфуда, а при употреблении молока и молочных продуктов отдавать предпочтение нежирным продуктам.Также следует пить больше воды в течение дня и употреблять больше клетчатки, рекомендует специалист.Кескинер подчеркивает, что снизить уровень плохого холестерина можно без лекарств, употребляя натуральные продукты, растения. Она советует регулярно принимать в пищу следующие продукты:Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html
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общество, здоровье, холестерин
07:07 22.08.2021 (обновлено: 12:00 22.08.2021)
 
Назван простой способ снизить уровень холестерина без лекарств

Диетолог Кескинер: правильное питание и занятия спортом позволят снизить холестерин без лекарств

© Depositphotos / punsayapornПряные колбаски гриль
Пряные колбаски гриль - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Depositphotos / punsayaporn
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü рассказала, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств.
Как отмечается, существует два вида холестерина: "хороший" (ЛПВП) и "плохой" (ЛПНП), которые должны быть сбалансированы.
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Для того чтобы снизить уровень ЛПНП и повысить уровень ЛПВП, специалист рекомендует регулярно заниматься спортом и бороться с лишним весом. Кроме того, следует придерживаться определенных правил в питании.
Так, необходимо сократить потребление жиров и отдать предпочтение ненасыщенным жирам вместо насыщенных. Также следует избегать твердых жиров, таких как маргарин и сало.
Кроме этого, Кескинер советует не употреблять жирное мясо, колбасные изделия, воздерживаться от жареного и фастфуда, а при употреблении молока и молочных продуктов отдавать предпочтение нежирным продуктам.
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Также следует пить больше воды в течение дня и употреблять больше клетчатки, рекомендует специалист.
Кескинер подчеркивает, что снизить уровень плохого холестерина можно без лекарств, употребляя натуральные продукты, растения. Она советует регулярно принимать в пищу следующие продукты:
  • овсяные отруби, цельнозерновой хлеб, бобовые (клетчатка);
  • грецкие орехи, фундук, миндаль, рыба, семена льна (омега-3) ;
  • яблоки (кварцетин и пектин) ;
  • чеснок (аллицин);
  • репчатый лук (кварцетин);
  • грейпфрут, яблоки, груши (пектин);
  • оливковое масло (мононенасыщенные жирные кислоты);
  • зеленый и черный чай (катехины).
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