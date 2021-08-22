https://ria.ru/20210822/granitsa-1746677044.html

Те, кто не любит Россию, больше никогда ее не увидят

Те, кто не любит Россию, больше никогда ее не увидят - РИА Новости, 22.08.2021

Те, кто не любит Россию, больше никогда ее не увидят

Известный депутат Александр Хинштейн, в прошлом советник директора Росгвардии Виктора Золотова, а теперь зампред комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T08:00

2021-08-22T08:00

2021-08-22T08:03

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казахстан

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

европарламент

россия

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Известный депутат Александр Хинштейн, в прошлом советник директора Росгвардии Виктора Золотова, а теперь зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внес законопроект, возбраняющий въезд в Россию иностранцам-русофобам. Как сообщил Хинштейн, в МВД поддержали концепцию законопроекта, так что его прохождение через Думу вполне вероятно.Законодатель раскрывает понятие "русофобы". К ним относятся те, кто "возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны". Основанием для запрета на въезд также станут "осквернение символов воинской славы России, причинение вреда воинским захоронениям, памятникам, стелам, обелискам и другим мемориалам в память о погибших при защите Отечества, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в военные годы, о ветеранах, пропаганда, демонстрация, изготовление нацистской или экстремистской символики, а также отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение преступлений нацистов".То есть список весьма обширный, причем основанием для запрета служат и действия в духе "москаляку на гиляку", и подражание украинской практике защиты местного языка и борьбе с языком русским, и неуважительное отношение к исторической памяти СССР — России.Вообще-то все эти действия и так наказуемы по действующему законодательству.К случаям последнего времени, вызвавшим реакцию законодателя, относятся националистические эксцессы в Киргизии и Казахстане. "Языковые патрули" по украинско-прибалтийскому образцу, а также вульгарное хулиганство по отношению к русским — недавний случай в Бишкеке, когда пьяный киргиз потребовал от русской продавщицы, чтобы она разговаривала с ним исключительно на киргизском. Вслед за тем последовало оскорбление словом и действием.Туда же можно отнести снос памятника маршалу Коневу в Праге, сопровождавшийся откровенным глумлением со стороны старосты городского околотка Прага-6 Ондржея Коларжа. Причем глумление быстро сменилось страхом. Коларж написал письмо в Брюссель, в котором слезно жаловался, что русские называют его гауляйтером и потребовал от Еврокомиссии принять меры в его защиту. Такие случаи не редкость среди наших бывших социалистических братьев.Однако же заметим, что приезд трусоватого Коларжа в Россию маловероятен. Приезд пьяного киргиза вероятен чуть более, но, наверное, и он поопасился бы. Никак не стремился в Россию и украинский национальный памятник Вятрович, не стремится и нынешний шпрахенфюрер Кремень. Здесь действует принцип "Чует кошка, чье сало съела".Бывают, конечно, храбрецы. Украинец Ковтун, демонстрировавший сильную неприязнь к России, очень долго кормился на отечественных телевизионных ток-шоу — затем, правда, бесследно исчез. А смелый поляк Януш Корейба на ток-шоу и до сих пор кормится. Но здесь есть серьезные сомнения: не договорняк ли это, имеющий целью представить телезрителям фигуру совершенно карикатурного русофоба. Если парень честно отрабатывает свою роль в спектакле, зачем же запрещать ему въезд?Есть и случаи с западной номенклатурой. Бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу отказано во въезде в Россию с 2016 года, он до сего дня нудится и жалуется: "Я тоскую по русским полям, свою боль не унять мне без них", но тщетно. В 2019-м было отказано во въезде Виктории Нуланд (которая печеньки). А в этом году въезд закрыли председателю Европарламента Давиду Сассоли.Можно, конечно, указать, что указанные лица претерпели в ходе обмена санкциями и контрсанкциями — это как бы иной случай. Но важнее другое.Власти России — как, впрочем, и власти любой другой страны — вправе отказать во въезде любому лицу без указания причин. Просто не дают визы или пограничная стража заворачивает на паспортном контроле. Пограничник, то есть тот, кто отдает ему приказы, — это царь, бог и воинский начальник, а пускать или не пускать — суверенное право государства.Но тогда неясно, зачем вообще поправки в закон "О порядке выезда из России и въезда в Россию".Сам автор поправок указывает: "У нас достаточное число общественных организаций, которые в состоянии информировать власти о возмутительных случаях". Фиксировать нарушения могут также и консулы, так сказать, "сaveant consules". Причем "оповещать заранее иностранцев о запрете на въезд в Россию не будут".Но тогда достаточно простой должностной инструкции. Если иностранный имярек унизил людей, изготовил нацистскую символику etc., etc. — тогда отказ, как длинный шест. А если спросят — "он знает за что". Возможность въезда в Россию — это не безусловное право, а привилегия. И за нехорошее поведение такой привилегии лишают.И все. Не нужно умножать сущности без необходимости.

https://ria.ru/20210810/pritesnenie-1745127467.html

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авторы, казахстан, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), европарламент, россия