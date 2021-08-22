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Международный военно-технический форум "Армия"

Международный военно-технический форум "Армия" - РИА Новости, 22.08.2021

Международный военно-технический форум "Армия"

Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T03:52

2021-08-22T03:52

2021-08-22T03:52

безопасность

справки

армия

рособоронэкспорт

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воздушно-десантные войска россии

патриот

бронетехника - новое оружие россии

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Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.Цели форума – содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности министерства обороны РФ; стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России, деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК; развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами; патриотическое воспитание граждан; формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризация службы в Вооруженных силах РФ.Форум является базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения, а также для предприятий, готовых выступить в линейке кооперации различных уровней в интересах оборонно-промышленного комплекса. В рамках форума предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.Впервые форум "Армия" проходил в июне 2015 года. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке был специально построен военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.В 2020 году Международный военно-технический форум "Армия" состоялся 23-29 августа.Мероприятия форума прошли в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте.Помимо традиционных площадок форума в Астраханской области на полигоне Ашулук была продемонстрирована уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам.За время работы форума общее количество его гостей составило около 1,5 миллиона человек.В работе форума приняли участие представители 92 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации, из которых 18 высокого уровня.Национальные выставочные экспозиции представили шесть иностранных государств (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан, Южная Осетия).Выставочная экспозиция была сформирована в павильонах и на открытых площадках центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 320 тысяч квадратных метров. В работе форума приняли участие около полутора тысяч предприятий. Они продемонстрировали более 28 тысяч экспонатов. Повышенный интерес у иностранных экспертов и многочисленных посетителей вызвала экспозиция перспективных образцов вооружения, где были представлены танк Т-14 "Армата", БМПТ, модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, БМП "Армата" Т-15 с боевым модулем "Кинжал", 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция-СВ", самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО", самоходный миномет "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ" К-4386, БТР "Бумеранг" К-16 с боевым модулем БМП К-17, комплекс войсковой ПВО средней дальности 9К317М "Бук-М3".В демонстрационной программе форума на полигонах Алабино и Ашулук, озере Комсомольском и аэродроме Кубинка было задействовано 321 единица вооружения, военной и специальной техники.В рамках научно-деловой программы форума было проведено 186 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развитию международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества.На форуме было заключено более 40 государственных контрактов на сумму более 1,160 триллиона рублей.В 2020 году форум впервые проходил одновременно с Армейскими международными играми, которые завершились 5 сентября.В 2021 году Международный военно-технический форум "Армия" пройдет с 22 по 28 августа.Ожидается, что в работе форума примут участие делегации из 97 стран, причем 34 из них должны возглавить представители руководства военных ведомств. Свою продукцию покажут более полутора тысяч предприятий (в том числе из 12 зарубежных стран). Всего будет представлено более 20 тысяч образцов двойного и военного назначения.По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, военное ведомство планирует на форуме подписать 45 госконтрактов на 500 миллиардов рублей. Министр уточнил, что речь идет о контрактах на поставку робототехнических комплексов "Уран-14", систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90. Кроме того, будет подписан контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия.Форум, как и в 2020 году, пройдет совместно с седьмыми Армейскими международными играми.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, справки, армия, рособоронэкспорт, рособоронзаказ, воздушно-десантные войска россии, патриот, бронетехника - новое оружие россии, форум "армия — 2021"