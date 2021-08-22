https://ria.ru/20210822/dekret-1746720621.html
Эксперты рассказали, в каких сферах не любят отпускать сотрудниц в декрет
Эксперты рассказали, в каких сферах не любят отпускать сотрудниц в декрет - РИА Новости, 22.08.2021
Эксперты рассказали, в каких сферах не любят отпускать сотрудниц в декрет
Больше половины женщин при устройстве на работу спрашивают о будущих семейных планах, а чаще всего уходом сотрудниц в декрет недовольны в банковской и... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T07:37
2021-08-22T07:37
2021-08-22T07:37
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Больше половины женщин при устройстве на работу спрашивают о будущих семейных планах, а чаще всего уходом сотрудниц в декрет недовольны в банковской и медицинских сферах, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.При этом 31% участниц исследования признались, что соврали о своих планах работодателю и в результате все равно ушли в декрет, а 4% рассказали, что ушли в многолетний декрет, из которого не вернулись, рожая детей одного за другим.Добавляется, что среди работающих женщин в возрасте 18-55 лет, 58% россиянок приходилось отвечать на вопросы о замужестве, будущем материнстве, детях, их болезнях и так далее во время собеседований.Согласно данным одного из предыдущих исследований Зарплаты.ру, 24% россиянок не возвращаются на прежнее место работы после рождения ребенка.
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общество, москва, россия
Эксперты рассказали, в каких сферах не любят отпускать сотрудниц в декрет
Исследование сервиса Зарплата.ру выявило, в каких сферах не любят отпускать сотрудниц в декрет
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Больше половины женщин при устройстве на работу спрашивают о будущих семейных планах, а чаще всего уходом сотрудниц в декрет недовольны в банковской и медицинских сферах, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.
"Наиболее болезненно выход сотрудницы в декрет воспринимают в банковской сфере, медицине, производстве, консалтинге, транспорте, логистике, госслужбе - в этих отраслях доля утвердительного ответа составила 70%. А чаще всего с вопросами о будущем материнстве сталкивались соискательницы в возрасте 24-35 лет - в 73% случаев", - говорится в отчете по итогам опроса почти 2 тысяч работающих женщин из всех регионов страны.
При этом 31% участниц исследования признались, что соврали о своих планах работодателю и в результате все равно ушли в декрет, а 4% рассказали, что ушли в многолетний декрет, из которого не вернулись, рожая детей одного за другим.
Добавляется, что среди работающих женщин в возрасте 18-55 лет, 58% россиянок приходилось отвечать на вопросы о замужестве, будущем материнстве, детях, их болезнях и так далее во время собеседований.
Согласно данным одного из предыдущих исследований Зарплаты.ру, 24% россиянок не возвращаются на прежнее место работы после рождения ребенка.