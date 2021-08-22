https://ria.ru/20210822/armiya-1746763292.html

Танки, дроны, кухня и сигнальный браслет. Главные премьеры "Армии-2021"

Танки, дроны, кухня и сигнальный браслет. Главные премьеры "Армии-2021" - РИА Новости, 22.08.2021

Танки, дроны, кухня и сигнальный браслет. Главные премьеры "Армии-2021"

Двадцать восемь тысяч образцов вооружений и боевой техники, 40 государств-участников, контракты на сотни миллиардов рублей — в выставочном центре "Патриот"... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T18:31

2021-08-22T18:31

2021-08-22T18:31

безопасность

кронштадт

военно-промышленная компания (ооо "впк")

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

россия

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Двадцать восемь тысяч образцов вооружений и боевой техники, 40 государств-участников, контракты на сотни миллиардов рублей — в выставочном центре "Патриот" стартовал VII Международный военно-технический форум "Армия-2021". О самых интересных новинках российской оборонки — в материале РИА Новости.Колесный разведчикНаиболее перспективные образцы вооружений организаторы разместили у центрального входа — как говорится, товар лицом. Танки Т-90М и Т-14, БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг", ударный беспилотник "Орион" — в будущем эти машины станут основой парка бронетехники российской армии. Многие экспонаты демонстрируются впервые. Так, громкий дебют "Армии-2021" — универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ). Ее главная задача — разрушение фортификаций противника и обеспечение продвижения войск. Машина построена на шасси танка Т-90М и может работать под шквальным огнем. Отличительная черта — манипулятор с "клешней", из-за которого военные прозвали УБИМ "скорпионом".Помимо тяжеловесов, на форуме показаны десятки образцов легких бронемашин — самый широко представленный здесь класс боевой техники. "Военно-промышленная компания" (ВПК) выставила сразу несколько новинок: легкий бронеавтомобиль "Стрела", пикап "Соболь NN" с дистанционно управляемым боевым модулем "Арбалет ДМ", вездеход 59037А и пока безымянную многоцелевую бронированную плавающую машину."Машина должна заменить легкие броневики БРДМ-2, которые не выпускаются с 1989-го, — рассказал РИА Новости специалист отдела продаж ВПК Александр Иванов. — Ее задача — проведение многокилометровых рейдов, разведка, переброска групп спецназа на большие расстояния. Машина максимально автономна, способна передвигаться по любым грунтам, может с ходу и без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов. Бронирование противопульное и противоосколочное, держит подрыв двух килограмм тротила под днищем. На этом образце установлен 7,62-миллиметровый пулемет в дистанционно управляемом боевом модуле, но навесить можно все что угодно: от 30-миллиметровой пушки до установок ПТУР".Другой колесный дебютант "Армии-2021" — зенитный ракетный комплекс "Сосна", представленный на шасси бронетранспортера БТР-82А. В отличие от гусеничных вариантов на базе МТЛБ и БМП-3, представленных ранее, новинка имеет более высокие ходовые характеристики. Она идеально подходит для прикрытия колонн на марше и способна уничтожать воздушные цели в радиусе до десяти километров. По словам специалистов концерна, "Сосна" со временем сменит в Сухопутных войсках устаревающие комплексы "Стрела-10".Воздушные гигантыОсобое внимание уделено бело-серой технике для действий в арктических широтах. На отдельной площадке бок о бок стоят ЗРК "Тор-А" и ЗРПК "Панцирь-СА", снегоболотоход "Трэкол Вега" и санитарный автомобиль ДГТ-С. И если эта техника уже засветилась на парадах и выставках, то арктическую кухню КА-250/30ПМ широкая публика увидела впервые. Она базируется на двухзвенном тягаче ДТ-30 и предназначена для приготовления и транспортировки горячей пищи в регионах с тяжелыми климатическими условиями. Расчет одной машины может накормить 250 человек. Даже в лютый мороз кухня без проблем поддерживает 300-градусную температуру в жарочном цеху, а на ее развертывание уходит не более 15 минут.Неподалеку от арктической площадки — экспозиция компании "Кронштадт", российского флагмана по производству беспилотных летательных аппаратов. В виде макетов и уже летающих образцов здесь представлена практически вся новейшая продукция предприятия: разведывательно-ударный "Орион-Э", тяжелые гиганты "Сириус" и "Гелиос РЛД", скоростной "Гром". Последний — наиболее сложный и перспективный проект. По словам представителей компании, задачи этого БПЛА — быть ведомым пилотируемого истребителя в атакующем эшелоне, вскрытие и поражение комплексов ПВО, уничтожение наземных целей в тактической и оперативно-тактической глубине. Дрон развивает скорость до тысячи километров в час и имеет боевой радиус до 700 километров.Пилотируемых новинок, ранее не принимавших участие в "Армии", в этом году на форуме нет. Однако для военных летчиков концерн "Калашников" впервые представил перспективный пистолет-пулемет ППК-20 под патрон 9х19. В сложенном состоянии он занимает совсем немного места и легко помещается в укладку носимого аварийного запаса экипажей самолетов и вертолетов. Вес — 2,5 килограмма. На дульном срезе — прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. Последняя деталь крайне важна: летчик после катапультирования зачастую приземляется на вражеской территории, и чем меньше он шумит, тем больше у него шансов выжить. А выручать его отправятся бойцы, вооруженные еще одной новинкой "Калашникова" — автоматом АК-12 в исполнении для спецназа."Бойцы спецподразделений немало внимания уделяют тюнингу своего оружия, — рассказал специалист концерна Виталий Бойко. — Для них мы разработали новую версию АК-12. Ее главное отличие от общевойскового автомата — высокая щека на прикладе, с которой гораздо удобнее пользоваться коллиматорным прицелом. Еще одна особенность — двухсторонний переключатель огня: пользоваться оружием удобно и правшам, и левшам. Наконец, верх цевья выполнен из алюминия и оснащен планкой для крепления различного тактического обвеса. По сути, автомат остался тот же, но стал более адаптированным для решения специальных задач".Браслет для караульногоТакже широко представлены элементы индивидуальной экипировки: бронежилеты, шлемы, современные полевые аптечки, коллиматорные и оптические прицелы, индивидуальные рационы питания.К примеру, специалисты Военной академии РХБЗ воплотили в жизнь, казалось бы, очевидную идею, до которой раньше никто не додумался, и совместили противогаз и бронешлем. Изделие "СКИФ" надежно защищает голову и лицо военнослужащего от пуль и осколков, к нему можно подключать фильтры и кислородные баллоны для безопасной работы в задымленных и загазованных помещениях. Внутри предусмотрена система вентиляции, чтобы не запотевали бронестекла визора.Не менее любопытный гаджет представила компания "Стрелец": браслет для военнослужащих "Часовой". Он уже несколько лет активно используется в российской армии, в основном в Ракетных войсках стратегического назначения. Внешне устройство выглядит как популярные сегодня умные часы, однако обладает более расширенным инструментарием, что упрощает несение караульной службы."Если часовой увидит нарушителя, ему будет достаточно нажать кнопку на браслете, чтобы поднять тревогу, — рассказал специалист компании "Стрелец" Константин Федоров. — В караулке немедленно сработают световой и звуковой сигналы. Браслет снабжен системой ГЛОНАСС, благодаря чему дежурный сможет немедленно узнать, откуда именно бьют тревогу. Если же часового убьют или обезвредят, изделие само подаст сигнал на пульт. Оно самостоятельно поднимает тревогу, если военнослужащий находится без движения больше 30 секунд".Модификации браслета применяются и в гражданской отрасли. В частности, они используются в ковидных госпиталях и подают сигнал врачам, если уровень кислорода в крови пациента упал ниже допустимого.Сирийский опытНа выставке представлены и образцы техники, созданные с учетом из опыта боевых действий в горячих точках. Например, бронированные бульдозеры с противопульной защитой. В такой технике остро нуждались российские саперы в Алеппо и других сирийских городах.Другая новинка — комплект средств для оборудования блокпоста (КСОБ). Он состоит из трех модулей для проживания личного состава, приготовления и приема пищи и размещения электрогенераторов. Помещения со всех сторон надежно прикрыты габионами — матерчатыми полыми квадратами в каркасе из стальной сетки, в которые засыпается пескогравийная смесь. Укрепления выдержат не только попадание пуль и осколков, но и защитят от выстрела из РПГ. Для наблюдения за окрестностями в конструкции КСОБ предусмотрена двухъярусная вышка с бойницами."По нормативу на развертывание такого блокпоста уходит до 38 часов, — рассказал майор Дмитрий Болховитин. — Все зависит от того, насколько быстро удастся засыпать смесь в габионы. Если использовать экскаваторы и другую строительную технику, можно уложиться и в более короткие сроки. Подобные комплекты впервые прошли боевое крещение в Сирии. Кроме того, сегодня их используют наши миротворцы в Нагорном Карабахе".По словам офицера, КСОБ не только надежно прикрывает бойцов от обстрелов, но и от террористов-смертников в заминированных автомобилях: на подходах к блокпосту выставляются металлические заграждения "Перехватчик". Они остановят даже грузовик и при этом легко отодвигаются в сторону, чтобы пропустить дружественный транспорт. Болховитин подчеркнул, что служить на таком блокпосту не только безопасно, но и комфортно, что в полевых условиях далеко не мелочь.

https://ria.ru/20210720/maks-1742092326.html

https://ria.ru/20210202/aviabomby-1595171711.html

https://ria.ru/20210813/topol-1745526740.html

https://ria.ru/20210619/granatomet-1737550892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, кронштадт, военно-промышленная компания (ооо "впк"), оборонно-промышленный комплекс россии (опк), россия, форум "армия — 2021"