https://ria.ru/20210821/znak-1746684851.html

Водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

Водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября - РИА Новости, 21.08.2021

Водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

C 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака "Фотовидеофиксация", предупреждает ГИБДД. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T17:05

2021-08-21T17:05

2021-08-21T17:39

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. C 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака "Фотовидеофиксация", предупреждает ГИБДД.Соответствующее постановление правительства вступило в силу в марте.Вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах будут устанавливать новый знак 6.22. Оба называются "Фотовидеофиксация". Основное различие между ними в том, что 6.22 применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории.Как поясняется на сайте ГИБДД, новые правила помогут исправить массовое применение знаков 8.23, которые заполонили улицы.Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" появился с 1 марта. Он предупреждает о работе камер, фиксирующих нарушения. Знак устанавливают на трассах вне поселений, в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в первой половине прошлого года большинство водителей получали штрафы, вынесенные именно дорожными камерами. При этом чаще всего фиксировалось превышение скорости от 20 до 40 километров в час. Кроме того, российских автолюбителей часто штрафуют за непристегнутый ремень, игнорирование дорожных знаков и разметки, пересечение стоп-линии и проезд на красный сигнал светофора.

https://ria.ru/20210807/shtraf-1744847068.html

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общество, авто, россия