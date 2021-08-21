Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210821/znak-1746684851.html
Водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября
Водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября - РИА Новости, 21.08.2021
Водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября
C 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака "Фотовидеофиксация", предупреждает ГИБДД. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T17:05
2021-08-21T17:39
общество
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154881/85/1548818547_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_66ea1257b2dfadc76759cc3401348193.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. C 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака "Фотовидеофиксация", предупреждает ГИБДД.Соответствующее постановление правительства вступило в силу в марте.Вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах будут устанавливать новый знак 6.22. Оба называются "Фотовидеофиксация". Основное различие между ними в том, что 6.22 применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории.Как поясняется на сайте ГИБДД, новые правила помогут исправить массовое применение знаков 8.23, которые заполонили улицы.Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" появился с 1 марта. Он предупреждает о работе камер, фиксирующих нарушения. Знак устанавливают на трассах вне поселений, в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в первой половине прошлого года большинство водителей получали штрафы, вынесенные именно дорожными камерами. При этом чаще всего фиксировалось превышение скорости от 20 до 40 километров в час. Кроме того, российских автолюбителей часто штрафуют за непристегнутый ремень, игнорирование дорожных знаков и разметки, пересечение стоп-линии и проезд на красный сигнал светофора.
https://ria.ru/20210807/shtraf-1744847068.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154881/85/1548818547_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_ac0d4bfd04587cedd365c3ea489f3c0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, авто, россия
17:05 21.08.2021 (обновлено: 17:39 21.08.2021)
 
Водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

Новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" заменит старые с 1 сентября

© РИА Новости / Максим БлиновДорожный знак "Фотовидеофиксация"
Дорожный знак Фотовидеофиксация - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. C 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака "Фотовидеофиксация", предупреждает ГИБДД.
Соответствующее постановление правительства вступило в силу в марте.
© Фото : "Областная газета"/Валентин ТетеринНовый знак "Фотовидеофиксация"
Новый знак Фотовидеофиксация - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© Фото : "Областная газета"/Валентин Тетерин
Новый знак "Фотовидеофиксация"
Вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах будут устанавливать новый знак 6.22. Оба называются "Фотовидеофиксация". Основное различие между ними в том, что 6.22 применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории.
Как поясняется на сайте ГИБДД, новые правила помогут исправить массовое применение знаков 8.23, которые заполонили улицы.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 16:59
Российских водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября
Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" появился с 1 марта. Он предупреждает о работе камер, фиксирующих нарушения. Знак устанавливают на трассах вне поселений, в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в первой половине прошлого года большинство водителей получали штрафы, вынесенные именно дорожными камерами. При этом чаще всего фиксировалось превышение скорости от 20 до 40 километров в час. Кроме того, российских автолюбителей часто штрафуют за непристегнутый ремень, игнорирование дорожных знаков и разметки, пересечение стоп-линии и проезд на красный сигнал светофора.
 
ОбществоАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45СМИ раскрыли подробности инцидента с приплывшим в Японию мужчиной
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Лента новостейМолния