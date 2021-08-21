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Затравленная в Казахстане за русский язык женщина обратится к президенту
Затравленная в Казахстане за русский язык женщина обратится к президенту - РИА Новости, 21.08.2021
Затравленная в Казахстане за русский язык женщина обратится к президенту
Невролог Эмилия Гречаник в беседе с телеканалом RT рассказала о травле со стороны организаторов так называемых языковых патрулей в Казахстане. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T17:41
2021-08-21T19:18
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Невролог Эмилия Гречаник в беседе с телеканалом RT рассказала о травле со стороны организаторов так называемых языковых патрулей в Казахстане."Позвонил этот Куат (Ахметов, организатор "языковых патрулей". — Прим. ред.). Тогда я понятия не имела, кто он такой. Он стал мне выговаривать, где я вообще живу, по какому праву я на русском языке общаюсь и что я не имею права работать. &lt;…&gt; Он начал оказывать давление, угрожать обратиться в Генпрокуратуру и выложить в Сеть все мои личные данные", — заявила она.Женщина отметила, что после жалобы Куата Ахметова получила выговор и "шесть месяцев не получала премиальные". Также врач посетовала, что хотела уйти с работы из-за постоянных звонков с вопросами о русском языке."Это была травля. Я не боюсь это говорить. Мне было тяжело, и я буду обращаться в правоохранительные органы, буду писать обращение на имя главы государства", — возмутилась Гречаник.Врач подчеркнула, что считает недопустимыми нападки националистов. Сама она не делит своих пациентов по национальному признаку.Видео с "языковыми патрулями", организованными в Казахстане Куатом Ахметовым, спровоцировали скандал. Мужчина публиковал на YouTube записи с конфликтами, возникшими из-за того, что его и других людей не могут обслужить на государственном языке сотрудники магазинов и общепита. Материалы сопровождались оскорбительными комментариями Ахметова. Жертвами "рейдов", в частности, стали и жители страны, говорящие на русском языке.Накануне стало известно, что Ахметова оштрафовали на 150 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей). По словам адвоката, на него составили административный протокол за "участие в деятельности незарегистрированной организации".В России проявления национализма в Казахстане сочли неприемлемыми. Ахметову запретили въезд в страну на 50 лет.На днях глава российского МИД Сергей Лавров провел беседу с казахским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Министры обсудили необходимость противодействовать бытовому национализму.
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в мире, казахстан, youtube, россия
17:41 21.08.2021 (обновлено: 19:18 21.08.2021)
 
Затравленная в Казахстане за русский язык женщина обратится к президенту

Русскоговорящая врач Гречаник пожаловалась на нападки "языковых патрулей" в Казахстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Невролог Эмилия Гречаник в беседе с телеканалом RT рассказала о травле со стороны организаторов так называемых языковых патрулей в Казахстане.
"Позвонил этот Куат (Ахметов, организатор "языковых патрулей". — Прим. ред.). Тогда я понятия не имела, кто он такой. Он стал мне выговаривать, где я вообще живу, по какому праву я на русском языке общаюсь и что я не имею права работать. <…> Он начал оказывать давление, угрожать обратиться в Генпрокуратуру и выложить в Сеть все мои личные данные", — заявила она.
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Женщина отметила, что после жалобы Куата Ахметова получила выговор и "шесть месяцев не получала премиальные". Также врач посетовала, что хотела уйти с работы из-за постоянных звонков с вопросами о русском языке.
"Это была травля. Я не боюсь это говорить. Мне было тяжело, и я буду обращаться в правоохранительные органы, буду писать обращение на имя главы государства", — возмутилась Гречаник.
Врач подчеркнула, что считает недопустимыми нападки националистов. Сама она не делит своих пациентов по национальному признаку.
Видео с "языковыми патрулями", организованными в Казахстане Куатом Ахметовым, спровоцировали скандал. Мужчина публиковал на YouTube записи с конфликтами, возникшими из-за того, что его и других людей не могут обслужить на государственном языке сотрудники магазинов и общепита. Материалы сопровождались оскорбительными комментариями Ахметова. Жертвами "рейдов", в частности, стали и жители страны, говорящие на русском языке.
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В России проявления национализма в Казахстане сочли неприемлемыми. Ахметову запретили въезд в страну на 50 лет.
На днях глава российского МИД Сергей Лавров провел беседу с казахским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Министры обсудили необходимость противодействовать бытовому национализму.
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