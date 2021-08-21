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https://ria.ru/20210821/ukraina-1746658180.html
Политики предрекли Украине распад из-за навязываемого Западом курса
Политики предрекли Украине распад из-за навязываемого Западом курса - РИА Новости, 21.08.2021
Политики предрекли Украине распад из-за навязываемого Западом курса
Украина стала инструментом политической игры против России, тот курс, который навязывает стране Запад, ведет к распаду страны и появлению еще больших проблем,... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:41
2021-08-21T10:41
в мире
украина
сша
госдума рф
петр толстой
адальби шхагошев
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украина стала инструментом политической игры против России, тот курс, который навязывает стране Запад, ведет к распаду страны и появлению еще больших проблем, народ же ищет национального лидера, считают опрошенные РИА Новости политики.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости."30 лет независимости Украины – это три десятилетия, когда от граждан этой страны ничего не зависит, люди превратились в бесправный инструмент реализации проекта "антиРоссия", не имея права голоса, права говорить на родном для большинства русском языке. За это мнящая себя цивилизованной европейской страной Украина поплатилась тем, что Крым вернулся в состав России, а Донбасс уже никогда не будет украинским после всего, что Киев натворил там, после всего того горя и бед, которые принес людям", - констатировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Пока политический вектор Украины отклонялся в сторону Запада, в стране забыли, что "желание угодить всем ослабляет власть", считает член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."Ни одна проблема мировая сегодня без РФ не решается, а Украина решила опровергнуть этот тезис", - сказал парламентарий."Соединённым Штатам Украина была интересна только в связке с Россией. Вот чего там тоже не понимали. Украина как страна была неинтересна США. В первую очередь Украина – это использование ее для каких-то манипуляций с Россией, для давления на РФ", - подчеркнул политик.Толстой отметил, что курс Украины на Запад не сыграл на руку стране, а лишь добавил проблем. По его словам, Россия "на протяжении этих же 30 лет избавлялась от внешнего влияния и всеми силами боролась за свой суверенитет, Украина пыталась продать себя подороже, лечь под любого, кто поманит пустыми обещаниями, как обманывают девиц легкого поведения ресторанами и обещаниями шикарной жизни, а потом, используя, просто бросают".Шхагошев в свою очередь отмечает, что вектор политики украинских властей на отдаление от России будет вести к распаду страны."Прямо отвечая на вопрос, что будет дальше, если они будут продолжать такую политику – они с очень высокой скоростью будут двигаться к распаду. А распад мы уже наблюдаем, видим, что происходит с Украиной в целом", - добавил политик и отметил, что в стране "еще идет поиск национального лидера Украины", и он должен продолжиться.
https://ria.ru/20210821/ukraina-1746657390.html
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в мире, украина, сша, госдума рф, петр толстой, адальби шхагошев, ситуация на украине, россия
10:41 21.08.2021
 
Политики предрекли Украине распад из-за навязываемого Западом курса

Депутат Госдумы Шхагошев: Украину ждет распад из-за политики по отдалению от России

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украина стала инструментом политической игры против России, тот курс, который навязывает стране Запад, ведет к распаду страны и появлению еще больших проблем, народ же ищет национального лидера, считают опрошенные РИА Новости политики.
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.
"30 лет независимости Украины – это три десятилетия, когда от граждан этой страны ничего не зависит, люди превратились в бесправный инструмент реализации проекта "антиРоссия", не имея права голоса, права говорить на родном для большинства русском языке. За это мнящая себя цивилизованной европейской страной Украина поплатилась тем, что Крым вернулся в состав России, а Донбасс уже никогда не будет украинским после всего, что Киев натворил там, после всего того горя и бед, которые принес людям", - констатировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Пока политический вектор Украины отклонялся в сторону Запада, в стране забыли, что "желание угодить всем ослабляет власть", считает член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Ни одна проблема мировая сегодня без РФ не решается, а Украина решила опровергнуть этот тезис", - сказал парламентарий.
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"Соединённым Штатам Украина была интересна только в связке с Россией. Вот чего там тоже не понимали. Украина как страна была неинтересна США. В первую очередь Украина – это использование ее для каких-то манипуляций с Россией, для давления на РФ", - подчеркнул политик.
Толстой отметил, что курс Украины на Запад не сыграл на руку стране, а лишь добавил проблем. По его словам, Россия "на протяжении этих же 30 лет избавлялась от внешнего влияния и всеми силами боролась за свой суверенитет, Украина пыталась продать себя подороже, лечь под любого, кто поманит пустыми обещаниями, как обманывают девиц легкого поведения ресторанами и обещаниями шикарной жизни, а потом, используя, просто бросают".
Шхагошев в свою очередь отмечает, что вектор политики украинских властей на отдаление от России будет вести к распаду страны.
"Прямо отвечая на вопрос, что будет дальше, если они будут продолжать такую политику – они с очень высокой скоростью будут двигаться к распаду. А распад мы уже наблюдаем, видим, что происходит с Украиной в целом", - добавил политик и отметил, что в стране "еще идет поиск национального лидера Украины", и он должен продолжиться.
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В миреУкраинаСШАГосдума РФПетр ТолстойАдальби ШхагошевСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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