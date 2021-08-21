https://ria.ru/20210821/ukraina-1746657390.html

Эксперт оценил внешнеполитический курс Украины за 30 лет независимости

Эксперт оценил внешнеполитический курс Украины за 30 лет независимости - РИА Новости, 21.08.2021

Эксперт оценил внешнеполитический курс Украины за 30 лет независимости

На протяжении 30 лет независимости внешняя политика Украины представляла собой "политику качелей": Киев то балансировал между Москвой и Европой, то проводил... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T10:30

2021-08-21T10:30

2021-08-21T10:30

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

северный поток — 2

ситуация на украине

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На протяжении 30 лет независимости внешняя политика Украины представляла собой "политику качелей": Киев то балансировал между Москвой и Европой, то проводил прозападный курс, а после 2014 года пришел к четко антироссийской линии, причем при смене президента Владимира Зеленского изменений в такой антироссийской направленности не произойдет, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Сергей Маркедонов.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.Как напомнил эксперт, после распада СССР Украина по площади была одной из крупных европейских стран с большим населением – на тот момент 45 миллионов человек, с большим промышленным, военным потенциалом."Но это страна с очень сложной идентичностью, поскольку Украину фактически собирали, и отсюда сложности с тем, какую выстраивать внешнюю политику", - отметил Маркедонов.Политика "качелей"По мнению аналитика, "за 30 лет внешняя политика Украины была политикой качелей"."На первом этапе были сильные попытки показать, что это особое государство, это не Россия, была попытка дистанцирования и в рамках интеграционных структур СНГ и других и в целом показать, что это страна с особой субстанцией", - указал политолог.Вместе с тем было время, "когда украинскую политику сильно разворачивало в западную сторону, это было при президенте (Викторе) Ющенко"."При президенте Януковиче, не меняя в целом векторов внешней политики, была попытка балансирования. А что касается 2014 года, то произошел радикальный разворот украинской внешней политики, она стала откровенно антироссийской и прозападной", - констатировал Маркедонов.При этом политолог указал на преемственность курса киевских властей."Если другой лидер сменит Зеленского в обозримой перспективе, я не думаю, что произойдет нечто кардинально иное. Медийная среда, политические партии в целом заточены на идею противостояния с Россией, люди с иной точкой зрения маргинализируются", - отметил он.Без рефлексии по поводу собственных ошибокЭксперт обратил внимание, что внешняя политика президента Владимира Зеленского не сильно отличается от политики бывшего президента Петра Порошенко."Я не вижу возможностей для каких-то поворотов или разворотов. После 2014 года на Украине утвердился такой базовый консенсус: те политические силы, которые друг с другом враждуют откровенно, выступают довольно со схожих позиций в том, что касается оценки ситуации в Крыму и Донбассе. Признавать собственную ответственность, собственные провалы украинского государства не хотят. Рефлексии по поводу собственных ошибок нет", - считает Маркедонов.При этом, по словам аналитика, "все заявления Зеленского похожи на пафос Порошенко: Запад недостаточно поддерживает Украину"."Возьмите, например, его реакцию на решение по "Северному потоку — 2": вот, дескать, в обход нас Запад пытается выторговать с Россией. То есть это такая попытка стать больше натовцем, чем сами натовцы, большим американцем, чем сами американцы, есть", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20210729/ukraina-1743334895.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

https://ria.ru/20210816/ukraina-1745857148.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, северный поток — 2, ситуация на украине