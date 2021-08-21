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https://ria.ru/20210821/ukraina-1746657390.html
Эксперт оценил внешнеполитический курс Украины за 30 лет независимости
Эксперт оценил внешнеполитический курс Украины за 30 лет независимости - РИА Новости, 21.08.2021
Эксперт оценил внешнеполитический курс Украины за 30 лет независимости
На протяжении 30 лет независимости внешняя политика Украины представляла собой "политику качелей": Киев то балансировал между Москвой и Европой, то проводил... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:30
2021-08-21T10:30
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
северный поток — 2
ситуация на украине
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На протяжении 30 лет независимости внешняя политика Украины представляла собой "политику качелей": Киев то балансировал между Москвой и Европой, то проводил прозападный курс, а после 2014 года пришел к четко антироссийской линии, причем при смене президента Владимира Зеленского изменений в такой антироссийской направленности не произойдет, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Сергей Маркедонов.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.Как напомнил эксперт, после распада СССР Украина по площади была одной из крупных европейских стран с большим населением – на тот момент 45 миллионов человек, с большим промышленным, военным потенциалом."Но это страна с очень сложной идентичностью, поскольку Украину фактически собирали, и отсюда сложности с тем, какую выстраивать внешнюю политику", - отметил Маркедонов.Политика "качелей"По мнению аналитика, "за 30 лет внешняя политика Украины была политикой качелей"."На первом этапе были сильные попытки показать, что это особое государство, это не Россия, была попытка дистанцирования и в рамках интеграционных структур СНГ и других и в целом показать, что это страна с особой субстанцией", - указал политолог.Вместе с тем было время, "когда украинскую политику сильно разворачивало в западную сторону, это было при президенте (Викторе) Ющенко"."При президенте Януковиче, не меняя в целом векторов внешней политики, была попытка балансирования. А что касается 2014 года, то произошел радикальный разворот украинской внешней политики, она стала откровенно антироссийской и прозападной", - констатировал Маркедонов.При этом политолог указал на преемственность курса киевских властей."Если другой лидер сменит Зеленского в обозримой перспективе, я не думаю, что произойдет нечто кардинально иное. Медийная среда, политические партии в целом заточены на идею противостояния с Россией, люди с иной точкой зрения маргинализируются", - отметил он.Без рефлексии по поводу собственных ошибокЭксперт обратил внимание, что внешняя политика президента Владимира Зеленского не сильно отличается от политики бывшего президента Петра Порошенко."Я не вижу возможностей для каких-то поворотов или разворотов. После 2014 года на Украине утвердился такой базовый консенсус: те политические силы, которые друг с другом враждуют откровенно, выступают довольно со схожих позиций в том, что касается оценки ситуации в Крыму и Донбассе. Признавать собственную ответственность, собственные провалы украинского государства не хотят. Рефлексии по поводу собственных ошибок нет", - считает Маркедонов.При этом, по словам аналитика, "все заявления Зеленского похожи на пафос Порошенко: Запад недостаточно поддерживает Украину"."Возьмите, например, его реакцию на решение по "Северному потоку — 2": вот, дескать, в обход нас Запад пытается выторговать с Россией. То есть это такая попытка стать больше натовцем, чем сами натовцы, большим американцем, чем сами американцы, есть", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20210729/ukraina-1743334895.html
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60
в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, северный поток — 2, ситуация на украине
10:30 21.08.2021
 
Эксперт оценил внешнеполитический курс Украины за 30 лет независимости

Политолог Маркедонов: к 30-летию Украина пришла с четким антироссийским курсом во внешней политике

© REUTERS / Valentyn OgirenkoЖенщина в вышиванке с украинским флагом на марше в Киеве, Украина
Женщина в вышиванке с украинским флагом на марше в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На протяжении 30 лет независимости внешняя политика Украины представляла собой "политику качелей": Киев то балансировал между Москвой и Европой, то проводил прозападный курс, а после 2014 года пришел к четко антироссийской линии, причем при смене президента Владимира Зеленского изменений в такой антироссийской направленности не произойдет, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Сергей Маркедонов.
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.
Как напомнил эксперт, после распада СССР Украина по площади была одной из крупных европейских стран с большим населением – на тот момент 45 миллионов человек, с большим промышленным, военным потенциалом.
"Но это страна с очень сложной идентичностью, поскольку Украину фактически собирали, и отсюда сложности с тем, какую выстраивать внешнюю политику", - отметил Маркедонов.
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Политика "качелей"

По мнению аналитика, "за 30 лет внешняя политика Украины была политикой качелей".
"На первом этапе были сильные попытки показать, что это особое государство, это не Россия, была попытка дистанцирования и в рамках интеграционных структур СНГ и других и в целом показать, что это страна с особой субстанцией", - указал политолог.
Вместе с тем было время, "когда украинскую политику сильно разворачивало в западную сторону, это было при президенте (Викторе) Ющенко".
"При президенте Януковиче, не меняя в целом векторов внешней политики, была попытка балансирования. А что касается 2014 года, то произошел радикальный разворот украинской внешней политики, она стала откровенно антироссийской и прозападной", - констатировал Маркедонов.
При этом политолог указал на преемственность курса киевских властей.
"Если другой лидер сменит Зеленского в обозримой перспективе, я не думаю, что произойдет нечто кардинально иное. Медийная среда, политические партии в целом заточены на идею противостояния с Россией, люди с иной точкой зрения маргинализируются", - отметил он.
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Без рефлексии по поводу собственных ошибок

Эксперт обратил внимание, что внешняя политика президента Владимира Зеленского не сильно отличается от политики бывшего президента Петра Порошенко.
"Я не вижу возможностей для каких-то поворотов или разворотов. После 2014 года на Украине утвердился такой базовый консенсус: те политические силы, которые друг с другом враждуют откровенно, выступают довольно со схожих позиций в том, что касается оценки ситуации в Крыму и Донбассе. Признавать собственную ответственность, собственные провалы украинского государства не хотят. Рефлексии по поводу собственных ошибок нет", - считает Маркедонов.
При этом, по словам аналитика, "все заявления Зеленского похожи на пафос Порошенко: Запад недостаточно поддерживает Украину".
"Возьмите, например, его реакцию на решение по "Северному потоку — 2": вот, дескать, в обход нас Запад пытается выторговать с Россией. То есть это такая попытка стать больше натовцем, чем сами натовцы, большим американцем, чем сами американцы, есть", - пояснил эксперт.
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