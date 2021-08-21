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https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746672857.html
Джабаров назвал новые санкции США по "Северному потоку — 2" смешными
Джабаров назвал новые санкции США по "Северному потоку — 2" смешными - РИА Новости, 21.08.2021
Джабаров назвал новые санкции США по "Северному потоку — 2" смешными
Новые санкции США в отношении "Северного потока 2" никак не повлияют на реализацию этого проекта, это смешные решения, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:05
2021-08-21T15:44
экономика
сша
маттиас варниг
совет федерации рф
газпром
северный поток
владимир джабаров
балтийское море
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении "Северного потока 2" никак не повлияют на реализацию этого проекта, это смешные решения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.В пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае."Это смешные решения. Все это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от положения США в Афганистане, откуда они позорно бежали", - заявил Джабаров.Он подчеркнул, что новые санкции никак не повлияют на реализацию "Северного потока 2". "Мы уже привыкли к этим санкциям, они на нас не влияют. "Северный поток" уже близок к завершению", - подчеркнул сенатор."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210820/gazoprovod-1746594792.html
https://ria.ru/20210820/potok-1746569811.html
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экономика, сша, маттиас варниг, совет федерации рф, газпром, северный поток, владимир джабаров, балтийское море, северный поток — 2, allseas, россия
14:05 21.08.2021 (обновлено: 15:44 21.08.2021)
 
Джабаров назвал новые санкции США по "Северному потоку — 2" смешными

Сенатор Джабаров назвал новые санкции США по "Северному потоку—2" смешными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении "Северного потока 2" никак не повлияют на реализацию этого проекта, это смешные решения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.
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"Это смешные решения. Все это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от положения США в Афганистане, откуда они позорно бежали", - заявил Джабаров.
Он подчеркнул, что новые санкции никак не повлияют на реализацию "Северного потока 2". "Мы уже привыкли к этим санкциям, они на нас не влияют. "Северный поток" уже близок к завершению", - подчеркнул сенатор.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
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ЭкономикаСШАМаттиас ВарнигСовет Федерации РФГазпромСеверный потокВладимир ДжабаровБалтийское мореСеверный поток — 2AllseasРоссия
 
 
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