14:05 21.08.2021 (обновлено: 15:44 21.08.2021)
Джабаров назвал новые санкции США по "Северному потоку — 2" смешными
Сенатор Джабаров назвал новые санкции США по "Северному потоку—2" смешными
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении "Северного потока 2" никак не повлияют на реализацию этого проекта, это смешные решения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.
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"Это смешные решения. Все это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от положения США в Афганистане, откуда они позорно бежали", - заявил Джабаров.
Он подчеркнул, что новые санкции никак не повлияют на реализацию "Северного потока 2". "Мы уже привыкли к этим санкциям, они на нас не влияют. "Северный поток" уже близок к завершению", - подчеркнул сенатор.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
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