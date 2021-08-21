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Самолет из Волгограда с неисправностью на борту благополучно сел в Москве
Самолет из Волгограда с неисправностью на борту благополучно сел в Москве - РИА Новости, 21.08.2021
Самолет из Волгограда с неисправностью на борту благополучно сел в Москве
В Шереметьево штатно приземлился самолет с неисправностью, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.08.2021
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Шереметьево штатно приземлился самолет с неисправностью, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщалось ранее, в аэропорту готовились к посадке Superjet 100 авиакомпании "Россия", следовавшего рейсом Волгоград — Москва, у которого сработал датчик "Неисправность системы кондиционирования".
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происшествия, волгоград, москва
14:40 21.08.2021 (обновлено: 16:45 21.08.2021)
 
Самолет из Волгограда с неисправностью на борту благополучно сел в Москве

Летевший из Волгограда Superjet с неисправностью на борту штатно сел в Шереметьево

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Шереметьево штатно приземлился самолет с неисправностью, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Как сообщалось ранее, в аэропорту готовились к посадке Superjet 100 авиакомпании "Россия", следовавшего рейсом ВолгоградМосква, у которого сработал датчик "Неисправность системы кондиционирования".
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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