https://ria.ru/20210821/samolet-1746674888.html

Самолет из Волгограда с неисправностью на борту благополучно сел в Москве

Самолет из Волгограда с неисправностью на борту благополучно сел в Москве - РИА Новости, 21.08.2021

Самолет из Волгограда с неисправностью на борту благополучно сел в Москве

В Шереметьево штатно приземлился самолет с неисправностью, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T14:40

2021-08-21T14:40

2021-08-21T16:45

происшествия

волгоград

москва

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Шереметьево штатно приземлился самолет с неисправностью, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщалось ранее, в аэропорту готовились к посадке Superjet 100 авиакомпании "Россия", следовавшего рейсом Волгоград — Москва, у которого сработал датчик "Неисправность системы кондиционирования".

https://ria.ru/20210809/samolet-1744994375.html

волгоград

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоград, москва