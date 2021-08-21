https://ria.ru/20210821/samolet-1746674888.html
Самолет из Волгограда с неисправностью на борту благополучно сел в Москве
Самолет из Волгограда с неисправностью на борту благополучно сел в Москве - РИА Новости, 21.08.2021
Самолет из Волгограда с неисправностью на борту благополучно сел в Москве
В Шереметьево штатно приземлился самолет с неисправностью, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:40
2021-08-21T14:40
2021-08-21T16:45
происшествия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Шереметьево штатно приземлился самолет с неисправностью, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщалось ранее, в аэропорту готовились к посадке Superjet 100 авиакомпании "Россия", следовавшего рейсом Волгоград — Москва, у которого сработал датчик "Неисправность системы кондиционирования".
https://ria.ru/20210809/samolet-1744994375.html
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происшествия, волгоград, москва
14:40 21.08.2021 (обновлено: 16:45 21.08.2021)
Самолет из Волгограда с неисправностью на борту благополучно сел в Москве
Летевший из Волгограда Superjet с неисправностью на борту штатно сел в Шереметьево