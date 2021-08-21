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Самолет Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Самолет Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 21.08.2021
Самолет Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В московском аэропорту "Шереметьево" ожидается посадка самолёта SuperJet 100 авиакомпании "Россия" со срабатыванием датчика "неисправность системы... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:30
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sukhoi superjet
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В московском аэропорту "Шереметьево" ожидается посадка самолёта SuperJet 100 авиакомпании "Россия" со срабатыванием датчика "неисправность системы кондиционирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" ожидается посадка самолёта, следующего рейсом 6416 Волгоград - Москва, авиакомпании "Россия", предварительная причина - срабатывание датчика "неисправность системы кондиционирования", - сказал собеседник агентства.
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sukhoi superjet, происшествия, москва
14:30 21.08.2021 (обновлено: 15:30 21.08.2021)
 
Самолет Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево

В Шереметьево экстренно садится самолет с неисправной системой кондиционирования

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия"
Лайнер Sukhoi Superjet 100 Магнитогорск авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В московском аэропорту "Шереметьево" ожидается посадка самолёта SuperJet 100 авиакомпании "Россия" со срабатыванием датчика "неисправность системы кондиционирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Шереметьево" ожидается посадка самолёта, следующего рейсом 6416 Волгоград - Москва, авиакомпании "Россия", предварительная причина - срабатывание датчика "неисправность системы кондиционирования", - сказал собеседник агентства.
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