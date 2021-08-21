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Путин поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород

Путин поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород - РИА Новости, 21.08.2021

Путин поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил присмотреться к проекту высокоскоростной железнодорожной... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T23:04

2021-08-21T23:04

2021-08-21T23:11

экономика

владимир путин

нижний новгород

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил присмотреться к проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Нижний Новгород, глава государства ответил, что его можно сохранить."Не могу не обозначить такой глобальный вопрос. Конечно, рассчитываем, что он когда-нибудь будет решен. По поводу высокоскоростной магистрали Москва - Нижний Новгород. Очень большая была работа", - сказал Никитин на встрече с Путиным.В свою очередь Путин ответил, что этот проект могут "убить самолёты".Никитин уточнил, что при запуске проекта из Нижнего Новгорода в Москву можно будет доехать менее чем за два часа из центра в центр."Многие говорят, что это приведёт к оттоку, я считаю наоборот, это приведёт к притоку… Тут можно будет прямо на работу ездить", - добавил Никитин.Глава государства подчеркнул, что проект можно сохранить."С учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов его точно можно сохранить", - заявил Путин.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей, а ее пилотный участком - Москва-Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода. Однако в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом. Ее ориентировочная стоимость оценивалась в 1,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20210821/putin-1746700065.html

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экономика, владимир путин, нижний новгород, глеб никитин