20:27 21.08.2021 (обновлено: 21:14 21.08.2021)
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
Президент России Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального городского парка в рамках мероприятий, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города, отметив, что волжскими далями буквально захватывает дух.
"Здравствуйте, дорогие нижегородцы, уважаемые гости великого города. Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода. Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учеба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает", - сказал президент, выступая на концерте в честь 800-летия города.
Президент также отметил точность высказывания русского живописца Ильи Репина, который подметил, что Нижний Новгород – это город, "царственно поставленный над всем востоком России".
"Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе", - подчеркнул президент.
Он отметил, что так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, "действуя купно и заедино", сделали все, чтобы положить конец смуте, восстановить суверенитет страны.
Президент отметил, что нижегородцы не просто гордятся подвигами своих предков, но и видят в этом пример. По его словам, неслучайно, что и в нынешнее непростое время многие люди в регионе активно участвуют в волонтерском движении, помогают тем, кому трудно, чувствуют ответственность за тех, кто рядом, за свой родной край, за всю Россию.
Патриотизм, гражданственность и смелость – в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты, рассказал президент. В годы Великой Отечественной войны город носил название Горький, но характер его жителей оставался таким же, как у поколений предков, добавил глава государства.
"Жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу, под вражескими бомбами, обеспечивая бойцов армии и флота всем необходимым", - добавил он. По словам президента, город по праву был удостоен звания "Город трудовой доблести".
Также Владимир Путин, поздравляя жителей Нижнего Новгорода с его 800-летним юбилеем, отметил, что в городе сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.
"Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремлению к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России", - сказал Путин.
Он заявил, что их олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам Кремль и мощные современные заводы. Президент также назвал Оку и Волгу древними торговыми путями и транспортными магистралями, связывающими всю Евразию.
Порядка 12 миллионов квадратных метров жилья планируется построить в Нижнем Новгороде, а безопасные транспортные артерии дадут импульс для развития южной и восточной частей города, сообщил президент России Владимир Путин.
"Комфортные безопасные транспортные артерии дадут дополнительный импульс для развития южной и восточной частей города, где уже в горизонте текущего десятилетия планируется возвести порядка 12 миллионов квадратных метров современного жилья, а также социальные объекты - детские сады, школы, поликлиники", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
Обеспечить мощную динамику развития можно, только опираясь на свои корни, заявил президент РФ Владимир Путин на праздновании 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.
"Безусловно, осуществляя стратегические планы, приближая будущее, нужно бережно относиться к великому вашему прошлому. Только опираясь на свои корни, можно обеспечить мощную динамику развития", - сказал Путин.
Он напомнил, что в городе в порядок приведены объекты на территории Кремля, парк и другая инфраструктура. На эти цели, по словам Путина, было потрачено свыше 30 миллиардов рублей.
Социально значимые проекты в Нижнем Новгороде будут реализовываться с использованием инфраструктурных кредитов, такое решение уже принято, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Объекты будут возводиться с применением передовых материалов, архитектурных и цифровых решений. Это напрямую относится и к модернизации транспортной системы, которой ежегодно пользуются порядка полумиллиарда пассажиров всей Нижегородской агломерации. Для реализации таких масштабных социально значимых проектов регион будет в полной мере задействовать и такой новый механизм развития, как инфраструктурные кредиты. Решение по этим вопросам принято", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 800-летия города.
Он подчеркнул, что комфортные безопасные транспортные артерии дадут дополнительный стимул для развития южной и восточной части города, где уже "на горизонте текущего десятилетия" планируется возвести порядка 12 миллионов квадратных метров современного жилья, а также социальные объекты – детские сады, школы и поликлиники.
Также Владимир Путин советует всем, кто откладывал поездку в Нижний Новгород, посетить его: город завораживает и очаровывает своей красотой.
"Пользуясь возможностью, хотел бы посоветовать всем, кто откладывает или откладывал поездку в Нижний, обязательно его посетить. За последние годы город преобразился. И продолжает свое развитие, просто завораживает, очаровывает своей красотой", - сказал Путин.
По его словам, выделенные средства на преобразование Нижнего Новгорода стали инвестициями не только в сохранение исторического наследия, нового качества жизни нижегородцев, но и в развитие туристического потенциала.