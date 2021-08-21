https://ria.ru/20210821/putin-1746700065.html

Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города

Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города - РИА Новости, 21.08.2021

Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города, отметив, что волжскими далями буквально захватывает дух. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T20:27

2021-08-21T20:27

2021-08-21T21:14

общество

нижний новгород

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города, отметив, что волжскими далями буквально захватывает дух."Здравствуйте, дорогие нижегородцы, уважаемые гости великого города. Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода. Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учеба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает", - сказал президент, выступая на концерте в честь 800-летия города.Президент также отметил точность высказывания русского живописца Ильи Репина, который подметил, что Нижний Новгород – это город, "царственно поставленный над всем востоком России".Он отметил, что так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, "действуя купно и заедино", сделали все, чтобы положить конец смуте, восстановить суверенитет страны.Президент отметил, что нижегородцы не просто гордятся подвигами своих предков, но и видят в этом пример. По его словам, неслучайно, что и в нынешнее непростое время многие люди в регионе активно участвуют в волонтерском движении, помогают тем, кому трудно, чувствуют ответственность за тех, кто рядом, за свой родной край, за всю Россию.Патриотизм, гражданственность и смелость – в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты, рассказал президент. В годы Великой Отечественной войны город носил название Горький, но характер его жителей оставался таким же, как у поколений предков, добавил глава государства."Жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу, под вражескими бомбами, обеспечивая бойцов армии и флота всем необходимым", - добавил он. По словам президента, город по праву был удостоен звания "Город трудовой доблести".Также Владимир Путин, поздравляя жителей Нижнего Новгорода с его 800-летним юбилеем, отметил, что в городе сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.Он заявил, что их олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам Кремль и мощные современные заводы. Президент также назвал Оку и Волгу древними торговыми путями и транспортными магистралями, связывающими всю Евразию.Порядка 12 миллионов квадратных метров жилья планируется построить в Нижнем Новгороде, а безопасные транспортные артерии дадут импульс для развития южной и восточной частей города, сообщил президент России Владимир Путин.Обеспечить мощную динамику развития можно, только опираясь на свои корни, заявил президент РФ Владимир Путин на праздновании 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода."Безусловно, осуществляя стратегические планы, приближая будущее, нужно бережно относиться к великому вашему прошлому. Только опираясь на свои корни, можно обеспечить мощную динамику развития", - сказал Путин.Он напомнил, что в городе в порядок приведены объекты на территории Кремля, парк и другая инфраструктура. На эти цели, по словам Путина, было потрачено свыше 30 миллиардов рублей.Социально значимые проекты в Нижнем Новгороде будут реализовываться с использованием инфраструктурных кредитов, такое решение уже принято, сказал президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что комфортные безопасные транспортные артерии дадут дополнительный стимул для развития южной и восточной части города, где уже "на горизонте текущего десятилетия" планируется возвести порядка 12 миллионов квадратных метров современного жилья, а также социальные объекты – детские сады, школы и поликлиники.Также Владимир Путин советует всем, кто откладывал поездку в Нижний Новгород, посетить его: город завораживает и очаровывает своей красотой."Пользуясь возможностью, хотел бы посоветовать всем, кто откладывает или откладывал поездку в Нижний, обязательно его посетить. За последние годы город преобразился. И продолжает свое развитие, просто завораживает, очаровывает своей красотой", - сказал Путин.По его словам, выделенные средства на преобразование Нижнего Новгорода стали инвестициями не только в сохранение исторического наследия, нового качества жизни нижегородцев, но и в развитие туристического потенциала.

https://ria.ru/20210727/nizhniy-1743176639.html

https://ria.ru/20210821/chernyshenko-1746698233.html

https://ria.ru/20210821/proekt-1746654544.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нижний новгород, владимир путин