https://ria.ru/20210821/putin-1746684367.html
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом - РИА Новости, 21.08.2021
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T16:56
2021-08-21T16:56
2021-08-21T17:27
турция
афганистан
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля."Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике", - говорится в сообщении.Отмечается, что также были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, они обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции Бе-200ЧС Минобороны России, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа с.г. самолёта Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских лётчиков в борьбу с лесными пожарами в Республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что главы государств условились о дальнейших личных контактах.Министерство обороны РФ сообщило 14 августа, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210821/afganitsan-1746667517.html
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турция, афганистан, владимир путин, россия
16:56 21.08.2021 (обновлено: 17:27 21.08.2021)
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Президенты России
и Турции Владимир Путин
и Реджеп Тайип Эрдоган
в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане
, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан
"* (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул
и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, они обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции Бе-200ЧС
Минобороны России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа с.г. самолёта Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских лётчиков в борьбу с лесными пожарами в Республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств условились о дальнейших личных контактах.
Министерство обороны РФ сообщило 14 августа, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана
потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре
.
* Террористическая организация, запрещенная в России.