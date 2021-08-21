https://ria.ru/20210821/putin-1746670117.html

Путин высоко оценил контакты России и Казахстана

Путин высоко оценил контакты России и Казахстана - РИА Новости, 21.08.2021

Путин высоко оценил контакты России и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым отметил, что контакты двух стран находятся на очень высоком уровне. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T13:24

2021-08-21T13:24

2021-08-21T13:24

политика

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым отметил, что контакты двух стран находятся на очень высоком уровне."Добрый день, очень рад вас видеть, спасибо, что приехали, приняли приглашение. У нас контакты не прерываются, они находятся в постоянном режиме, на очень высоком уровне и по всем направлениями", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210821/diplomatiya-1746600950.html

казахстан

россия

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политика, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия