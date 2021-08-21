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В нижегородском поселке 11 домов сгорело из-за лесного пожара
В нижегородском поселке 11 домов сгорело из-за лесного пожара - РИА Новости, 21.08.2021
В нижегородском поселке 11 домов сгорело из-за лесного пожара
В Нижегородской области лесной пожар уничтожил более десятка домов, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T08:34
2021-08-21T09:31
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. В Нижегородской области лесной пожар уничтожил более десятка домов, сообщает региональное управление МЧС.Это произошло 20 августа в поселке Стеклянный под Первомайском. Огонь перекинулся на населенный пункт с территории Мордовского заповедника.Один из сгоревших домов был дачным, принадлежность еще десяти устанавливается, уточнили в МЧС.К сегодняшнему утру пожар удалось локализовать. На месте работают 254 человека и 59 единиц техники. Планируется применение авиации — вертолетов Ми-8 и Ми-26.Пожар в Мордовском заповеднике начался 3 августа. В западной части леса сгорели около шести тысяч гектаров, в восточной — еще полторы тысячи. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь приблизился к населенным пунктам Нижегородской области, в Первомайске ввели режим ЧС.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия
08:34 21.08.2021 (обновлено: 09:31 21.08.2021)
 
В нижегородском поселке 11 домов сгорело из-за лесного пожара

Более десяти домов сгорело в поселке Стеклянный в Нижегородской области из-за лесного пожара

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. В Нижегородской области лесной пожар уничтожил более десятка домов, сообщает региональное управление МЧС.
Это произошло 20 августа в поселке Стеклянный под Первомайском. Огонь перекинулся на населенный пункт с территории Мордовского заповедника.
Один из сгоревших домов был дачным, принадлежность еще десяти устанавливается, уточнили в МЧС.

"Погибших и пострадавших нет в результате проведения своевременной эвакуации населения", — говорится в сообщении.

К сегодняшнему утру пожар удалось локализовать. На месте работают 254 человека и 59 единиц техники. Планируется применение авиации — вертолетов Ми-8 и Ми-26.
Пожар в Мордовском заповеднике начался 3 августа. В западной части леса сгорели около шести тысяч гектаров, в восточной — еще полторы тысячи. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь приблизился к населенным пунктам Нижегородской области, в Первомайске ввели режим ЧС.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Мордовия
 
 
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