https://ria.ru/20210821/pobeg-1746668328.html
В Бурятии ввели план "Сирена" из-за побега преступников из психдиспансера
В Бурятии ввели план "Сирена" из-за побега преступников из психдиспансера - РИА Новости, 21.08.2021
В Бурятии ввели план "Сирена" из-за побега преступников из психдиспансера
В Бурятии введен план "Сирена" из-за побега семи преступников из психдиспансера, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T13:03
2021-08-21T13:03
2021-08-21T13:15
происшествия
республика бурятия
побег осужденных из психдиспансера в бурятии
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КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. В Бурятии введен план "Сирена" из-за побега семи преступников из психдиспансера, сообщает пресс-служба правительства республики.Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что 21 августа совершили побег пять человек из республиканского психоневрологического диспансера в Заиграевском районе, где проходят принудительное лечение осужденные. В правительстве уточнили, что санитару психдиспансера при побеге нанесены поверхностные раны, сейчас он находится дома."В Улан-Удэ и 8 районах республики введен план "Сирена" в связи с побегом 7 преступников из республиканского психдиспансера", - говорится в сообщении.В Улан-Удэ и четырех районах республики введен оперативный план "Сирена", предусматривающий задержание особо опасных преступников.В правительстве уточнили, что на место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа, руководство регионального главка МВД. Местных жителей попросили проявлять бдительность и следить за детьми.
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, республика бурятия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии
13:03 21.08.2021 (обновлено: 13:15 21.08.2021)
В Бурятии ввели план "Сирена" из-за побега преступников из психдиспансера
План "Сирена" ввели в Бурятии из-за побега семерых преступников из психдиспансера