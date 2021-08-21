https://ria.ru/20210821/pobeg-1746665643.html

Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь осужденных

Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь осужденных - РИА Новости, 21.08.2021

Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь осужденных

Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь человек, заявил региональный Минздрав. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:15

2021-08-21T12:15

2021-08-21T16:05

происшествия

заиграевский район

россия

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь человек, заявил региональный Минздрав.Ранее сообщалось, что беглецов было пятеро."В отделение находилось 59 человек, семь из которых сбежало. На место происшествия оперативно вызваны все сотрудники психдиспансера", — говорится в сообщении Минздрава в Instagram.Туда же выехали министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, ее заместитель Наталья Логина и консультант по мобподготовке и спецработе Ольга Оканина, бойцы ОМОНа и СОБРа, руководство МВД.В ведомстве добавили, что при побеге пострадал санитар, ему оказали медицинскую помощь.Интернат расположен в селе Новая Брянь Заиграевского района. Там проходят принудительное лечение осужденные.Минздрав и правительство Бурятии просят местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

заиграевский район

россия

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2021

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происшествия, заиграевский район, россия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии