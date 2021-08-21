https://ria.ru/20210821/pobeg-1746665643.html
Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь осужденных
Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь осужденных - РИА Новости, 21.08.2021
Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь осужденных
Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь человек, заявил региональный Минздрав. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:15
2021-08-21T12:15
2021-08-21T16:05
происшествия
заиграевский район
россия
побег осужденных из психдиспансера в бурятии
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь человек, заявил региональный Минздрав.Ранее сообщалось, что беглецов было пятеро."В отделение находилось 59 человек, семь из которых сбежало. На место происшествия оперативно вызваны все сотрудники психдиспансера", — говорится в сообщении Минздрава в Instagram.Туда же выехали министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, ее заместитель Наталья Логина и консультант по мобподготовке и спецработе Ольга Оканина, бойцы ОМОНа и СОБРа, руководство МВД.В ведомстве добавили, что при побеге пострадал санитар, ему оказали медицинскую помощь.Интернат расположен в селе Новая Брянь Заиграевского района. Там проходят принудительное лечение осужденные.Минздрав и правительство Бурятии просят местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.
https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html
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происшествия, заиграевский район, россия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии
12:15 21.08.2021 (обновлено: 16:05 21.08.2021)
Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь осужденных
Минздрав Бурятии: из психоневрологического диспансера сбежали семь осужденных
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семь человек, заявил региональный Минздрав.
Ранее сообщалось, что беглецов было пятеро.
"В отделение находилось 59 человек, семь из которых сбежало. На место происшествия оперативно вызваны все сотрудники психдиспансера", — говорится в сообщении Минздрава в Instagram
.
Туда же выехали министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, ее заместитель Наталья Логина и консультант по мобподготовке и спецработе Ольга Оканина, бойцы ОМОНа и СОБРа, руководство МВД.
В ведомстве добавили, что при побеге пострадал санитар, ему оказали медицинскую помощь.
Интернат расположен в селе Новая Брянь Заиграевского района
. Там проходят принудительное лечение осужденные.
Минздрав и правительство Бурятии просят местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.