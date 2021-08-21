Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210821/pentagon-1746691612.html
В США ответили на вопрос об отставке главы Пентагона из-за Афганистана
В США ответили на вопрос об отставке главы Пентагона из-за Афганистана - РИА Новости, 21.08.2021
В США ответили на вопрос об отставке главы Пентагона из-за Афганистана
Глава Пентагона Ллойд Остин не намерен уходить в отставку на фоне критики в адрес своего ведомства в связи с ситуацией в Афганистане, заявил в субботу на... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T18:49
2021-08-21T18:52
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин не намерен уходить в отставку на фоне критики в адрес своего ведомства в связи с ситуацией в Афганистане, заявил в субботу на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби."Нет", - лаконично сказал Кирби, отвечая на вопрос о возможных планах Остина покинуть свой пост.Действующая американская администрация подверглась жесткой критике внутри страны в связи с тем, что боевикам движения "Талибан"* удалось с легкостью захватить контроль над Афганистаном. Впоследствии критика распространилась и на операцию по эвакуации из Кабула американских граждан, а также сотрудничавших с США афганцев.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-21T18:49
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин
18:49 21.08.2021 (обновлено: 18:52 21.08.2021)
 
В США ответили на вопрос об отставке главы Пентагона из-за Афганистана

Представитель Пентагона Кирби: министр обороны не уйдет в отставку на фоне критики из-за Афганистана

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин не намерен уходить в отставку на фоне критики в адрес своего ведомства в связи с ситуацией в Афганистане, заявил в субботу на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
"Нет", - лаконично сказал Кирби, отвечая на вопрос о возможных планах Остина покинуть свой пост.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 15:17
Лавров назвал уход США из Афганистана провалом
Действующая американская администрация подверглась жесткой критике внутри страны в связи с тем, что боевикам движения "Талибан"* удалось с легкостью захватить контроль над Афганистаном. Впоследствии критика распространилась и на операцию по эвакуации из Кабула американских граждан, а также сотрудничавших с США афганцев.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреСШААфганистанМинистерство обороны СШАДжон КирбиЛлойд Остин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
01:22Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Лента новостейМолния