https://ria.ru/20210821/pentagon-1746691612.html

В США ответили на вопрос об отставке главы Пентагона из-за Афганистана

В США ответили на вопрос об отставке главы Пентагона из-за Афганистана - РИА Новости, 21.08.2021

В США ответили на вопрос об отставке главы Пентагона из-за Афганистана

Глава Пентагона Ллойд Остин не намерен уходить в отставку на фоне критики в адрес своего ведомства в связи с ситуацией в Афганистане, заявил в субботу на... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T18:49

2021-08-21T18:49

2021-08-21T18:52

в мире

сша

афганистан

министерство обороны сша

джон кирби

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин не намерен уходить в отставку на фоне критики в адрес своего ведомства в связи с ситуацией в Афганистане, заявил в субботу на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби."Нет", - лаконично сказал Кирби, отвечая на вопрос о возможных планах Остина покинуть свой пост.Действующая американская администрация подверглась жесткой критике внутри страны в связи с тем, что боевикам движения "Талибан"* удалось с легкостью захватить контроль над Афганистаном. Впоследствии критика распространилась и на операцию по эвакуации из Кабула американских граждан, а также сотрудничавших с США афганцев.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-21T18:49 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин