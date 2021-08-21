Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210821/navalnyy-1746690969.html
В Посольстве России пригрозили Лондону ответом за санкции по Навальному
В Посольстве России пригрозили Лондону ответом за санкции по Навальному - РИА Новости, 21.08.2021
В Посольстве России пригрозили Лондону ответом за санкции по Навальному
Посольство России в Великобритании в связи с расширением санкций по делу об "отравлении" Алексея Навального заявило, что любые недружественные шаги не останутся РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T18:40
2021-08-21T18:40
франция
москва
александр бортников
алексей александров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
госдума рф
сергей меняйло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
ЛОНДОН, 21 авг – РИА Новости. Посольство России в Великобритании в связи с расширением санкций по делу об "отравлении" Алексея Навального заявило, что любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа.В пятницу правительство Великобритании добавило семь россиян в санкционный список по химическому оружию в связи с "отравлением" Навального. В списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они являются сотрудниками ФСБ России. По заявлению Лондона, эти лица якобы прямо или косвенно участвовали в "отравлении" Навального в августе прошлого года. В качестве доказательств их вовлеченности Лондон называет записи телефонных звонков, а также данные по их перемещению."Обратили внимание на новые персональные санкции, введенные Великобританией против граждан России из-за якобы их "прямой ответственности за отравление Навального". Показательно, что штамповка такого рода санкций окончательно превратилась в рутинный, механический процесс, никак не связанный собственно с фактами, а привязанный к "памятным датам"… В который раз призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", - говорится в заявлении российской дипмиссии.В российском посольстве также отметили, что неоднократно призывали британскую сторону предоставить имеющиеся материалы по ситуации с Навальным, обосновать свои обвинения хоть какими-то доказательствами. "Не совсем понятно, почему в Лондоне взяли на себя роль верховного арбитра в этом деле. Власти Великобритании сами обвиняют, сами "назначают" виновных и определяют им "наказание". Тем самым попираются фундаментальные нормы любого правосудия, не говоря уже о вмешательстве в дела другого государства", - подчеркнули в дипмиссии.Великобритания впервые ввела санкции в отношении россиян, виновных, с ее точки зрения, в "отравлении" оппозиционера Алексея Навального, в октябре 2020 года. Тогда в список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замы министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции были введены в отношении одной российской организации: Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).В Кремле ранее отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ, добавив, что Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. В российском МИД отмечали, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химоружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210820/zakharova-1746625845.html
https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746612895.html
https://ria.ru/20210820/navalnyy-1746591021.html
https://ria.ru/20210819/pranker-1746458426.html
франция
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, москва, александр бортников, алексей александров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, госдума рф, сергей меняйло, россия
18:40 21.08.2021
 
В Посольстве России пригрозили Лондону ответом за санкции по Навальному

Посольство России о санкциях Лондона по Навальному: недружественные шаги не останутся без ответа

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 21 авг – РИА Новости. Посольство России в Великобритании в связи с расширением санкций по делу об "отравлении" Алексея Навального заявило, что любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа.
В пятницу правительство Великобритании добавило семь россиян в санкционный список по химическому оружию в связи с "отравлением" Навального. В списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они являются сотрудниками ФСБ России. По заявлению Лондона, эти лица якобы прямо или косвенно участвовали в "отравлении" Навального в августе прошлого года. В качестве доказательств их вовлеченности Лондон называет записи телефонных звонков, а также данные по их перемещению.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 20:54
Захарова уличила МИД Британии в манипуляциях с "отравлением" Навального
"Обратили внимание на новые персональные санкции, введенные Великобританией против граждан России из-за якобы их "прямой ответственности за отравление Навального". Показательно, что штамповка такого рода санкций окончательно превратилась в рутинный, механический процесс, никак не связанный собственно с фактами, а привязанный к "памятным датам"… В который раз призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
В российском посольстве также отметили, что неоднократно призывали британскую сторону предоставить имеющиеся материалы по ситуации с Навальным, обосновать свои обвинения хоть какими-то доказательствами. "Не совсем понятно, почему в Лондоне взяли на себя роль верховного арбитра в этом деле. Власти Великобритании сами обвиняют, сами "назначают" виновных и определяют им "наказание". Тем самым попираются фундаментальные нормы любого правосудия, не говоря уже о вмешательстве в дела другого государства", - подчеркнули в дипмиссии.
Великобритания впервые ввела санкции в отношении россиян, виновных, с ее точки зрения, в "отравлении" оппозиционера Алексея Навального, в октябре 2020 года. Тогда в список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замы министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции были введены в отношении одной российской организации: Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 19:17
США внесли в санкционный список по Навальному институт криминалистики ФСБ
В Кремле ранее отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ, добавив, что Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. В российском МИД отмечали, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химоружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Путин: Навальный осужден за криминальные правонарушения против иностранных партнеров
20 августа, 17:44
Путин прокомментировал дело Навального
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 20:34
Пранкер разыграл постпреда ФРГ в ОЗХО в годовщину инцидента с Навальным
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
 
ФранцияМоскваАлександр БортниковАлексей АлександровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОГосдума РФСергей МеняйлоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
01:22Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Лента новостейМолния