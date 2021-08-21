https://ria.ru/20210821/nalogi-1746642481.html

Россиянам напомнили о "скрытых" налогах

Россиянам напомнили о "скрытых" налогах - РИА Новости, 21.08.2021

Россиянам напомнили о "скрытых" налогах

Чаще всего граждане хорошо осведомлены о налогах, которые сами уплачивают в казну, однако помимо них есть еще и дополнительные "скрытые" налоги, которые в... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T02:12

2021-08-21T02:12

2021-08-21T03:36

экономика

осаго

налоги

россия

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Чаще всего граждане хорошо осведомлены о налогах, которые сами уплачивают в казну, однако помимо них есть еще и дополнительные "скрытые" налоги, которые в основном заложены в цену приобретаемой продукции, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Самыми главными из них является НДС и акцизы (налагаются на такие товары, как алкогольная продукция, табачная продукция, автомобильный бензин, дизельное топливо и др.). Скрытые налоги можно найти и в платежах за различные лицензии (например, на оружие), за страховки (например, в цене ОСАГО — по расчетам экспертов, около 25% стоимости полиса — скрытые налоги) и в ряде других.Но если знать, какие есть скрытые налоги и в каких платежах они присутствуют, можно заранее планировать свои траты, закладывая в своем бюджете средства на эти расходы, заключил юрист.

https://ria.ru/20210730/nalogi-1743534218.html

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экономика, осаго, налоги, россия, иван соловьев (юрист)