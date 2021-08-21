Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210821/minyust-1746683883.html
"Четвертый сектор"* внесли в реестр НКО-иноагентов
"Четвертый сектор"* внесли в реестр НКО-иноагентов - РИА Новости, 21.08.2021
"Четвертый сектор"* внесли в реестр НКО-иноагентов
Пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиа-проектов "Четвертый сектор"* внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T16:52
2021-08-21T16:52
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg
ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиа-проектов "Четвертый сектор"* внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента, сообщается на сайте Минюста России.По данным Минюста, "Четвертый сектор"* влиял на выработку и реализацию государственной политики в сфере законодательного регулирования прав и свобод человека и на принятие государственными и иными органами соответствующих решений и формирование общественного мнения. Источниками иностранного финансирования этой организации журналистов-фрилансеров являлись филиал Фонда Фридриха Науманна за свободу в РФ (Германия) и Фонд "PRO NOVA" (Молдавия), отмечает ведомство.Соосновательница организации Анастасия Сечина заявила на своей странице в Facebook, что не знает причин, по которым "Четвертый сектор" внесли в список иноагентов."Думаю, по совокупности заслуг. Хотя по закону проверяющие должны были стыковать конкретную иностранную поддержку с конкретным действием, и под это попадает очень небольшая часть того, что мы выпускали", - написала она.По ее словам, несмотря на ликвидацию, "Четвертому сектору"* по-прежнему грозит серьезный штраф за отказ самостоятельно включиться в реестр НКО-иноагентов.Сечина уточнила, что организация прекратила свою деятельность месяц назад после начала внеплановой проверки Минюста, результаты которой не предоставлены. В июле Сечина также сообщила о создании неформального содружества журналистов "Артель".Согласно информации из открытых источников, объединение журналистов "Четвертый сектор"* было зарегистрировано в Перми в 2017 году. "Фриланс-команду" из нескольких авторов собрала Сечина, которая до этого работала координатором в интернет-журнале "Звезда".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210821/inoagent-1746646502.html
https://ria.ru/20210729/badanin-1743523890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_87:0:1870:1337_1920x0_80_0_0_a4fb670606d69ee3875648b9402a21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
16:52 21.08.2021
 
"Четвертый сектор"* внесли в реестр НКО-иноагентов

Минюст признал пермскую медиа-организацию "Четвертый сектор"* НКО-иноагентом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиа-проектов "Четвертый сектор"* внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента, сообщается на сайте Минюста России.
По данным Минюста, "Четвертый сектор"* влиял на выработку и реализацию государственной политики в сфере законодательного регулирования прав и свобод человека и на принятие государственными и иными органами соответствующих решений и формирование общественного мнения. Источниками иностранного финансирования этой организации журналистов-фрилансеров являлись филиал Фонда Фридриха Науманна за свободу в РФ (Германия) и Фонд "PRO NOVA" (Молдавия), отмечает ведомство.
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 02:35
Минюст внес телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов
Соосновательница организации Анастасия Сечина заявила на своей странице в Facebook, что не знает причин, по которым "Четвертый сектор" внесли в список иноагентов.
"Думаю, по совокупности заслуг. Хотя по закону проверяющие должны были стыковать конкретную иностранную поддержку с конкретным действием, и под это попадает очень небольшая часть того, что мы выпускали", - написала она.
По ее словам, несмотря на ликвидацию, "Четвертому сектору"* по-прежнему грозит серьезный штраф за отказ самостоятельно включиться в реестр НКО-иноагентов.
Роман Баданин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 22:12
Главред "Проекта"* уехал из России
Сечина уточнила, что организация прекратила свою деятельность месяц назад после начала внеплановой проверки Минюста, результаты которой не предоставлены. В июле Сечина также сообщила о создании неформального содружества журналистов "Артель".
Согласно информации из открытых источников, объединение журналистов "Четвертый сектор"* было зарегистрировано в Перми в 2017 году. "Фриланс-команду" из нескольких авторов собрала Сечина, которая до этого работала координатором в интернет-журнале "Звезда".
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
ОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
01:22Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Лента новостейМолния