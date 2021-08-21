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"Четвертый сектор"* внесли в реестр НКО-иноагентов
"Четвертый сектор"* внесли в реестр НКО-иноагентов - РИА Новости, 21.08.2021
"Четвертый сектор"* внесли в реестр НКО-иноагентов
Пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиа-проектов "Четвертый сектор"* внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T16:52
2021-08-21T16:52
2021-08-21T16:52
общество
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ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиа-проектов "Четвертый сектор"* внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента, сообщается на сайте Минюста России.По данным Минюста, "Четвертый сектор"* влиял на выработку и реализацию государственной политики в сфере законодательного регулирования прав и свобод человека и на принятие государственными и иными органами соответствующих решений и формирование общественного мнения. Источниками иностранного финансирования этой организации журналистов-фрилансеров являлись филиал Фонда Фридриха Науманна за свободу в РФ (Германия) и Фонд "PRO NOVA" (Молдавия), отмечает ведомство.Соосновательница организации Анастасия Сечина заявила на своей странице в Facebook, что не знает причин, по которым "Четвертый сектор" внесли в список иноагентов."Думаю, по совокупности заслуг. Хотя по закону проверяющие должны были стыковать конкретную иностранную поддержку с конкретным действием, и под это попадает очень небольшая часть того, что мы выпускали", - написала она.По ее словам, несмотря на ликвидацию, "Четвертому сектору"* по-прежнему грозит серьезный штраф за отказ самостоятельно включиться в реестр НКО-иноагентов.Сечина уточнила, что организация прекратила свою деятельность месяц назад после начала внеплановой проверки Минюста, результаты которой не предоставлены. В июле Сечина также сообщила о создании неформального содружества журналистов "Артель".Согласно информации из открытых источников, объединение журналистов "Четвертый сектор"* было зарегистрировано в Перми в 2017 году. "Фриланс-команду" из нескольких авторов собрала Сечина, которая до этого работала координатором в интернет-журнале "Звезда".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210821/inoagent-1746646502.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
"Четвертый сектор"* внесли в реестр НКО-иноагентов
Минюст признал пермскую медиа-организацию "Четвертый сектор"* НКО-иноагентом
ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости.
Пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиа-проектов "Четвертый сектор"* внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента, сообщается на сайте Минюста России
.
По данным Минюста, "Четвертый сектор"* влиял на выработку и реализацию государственной политики в сфере законодательного регулирования прав и свобод человека и на принятие государственными и иными органами соответствующих решений и формирование общественного мнения. Источниками иностранного финансирования этой организации журналистов-фрилансеров являлись филиал Фонда Фридриха Науманна за свободу в РФ (Германия) и Фонд "PRO NOVA" (Молдавия), отмечает ведомство.
Соосновательница организации Анастасия Сечина заявила на своей странице в Facebook
, что не знает причин, по которым "Четвертый сектор" внесли в список иноагентов.
"Думаю, по совокупности заслуг. Хотя по закону проверяющие должны были стыковать конкретную иностранную поддержку с конкретным действием, и под это попадает очень небольшая часть того, что мы выпускали", - написала она.
По ее словам, несмотря на ликвидацию, "Четвертому сектору"* по-прежнему грозит серьезный штраф за отказ самостоятельно включиться в реестр НКО-иноагентов.
Сечина уточнила, что организация прекратила свою деятельность месяц назад после начала внеплановой проверки Минюста, результаты которой не предоставлены. В июле Сечина также сообщила о создании неформального содружества журналистов "Артель".
Согласно информации из открытых источников, объединение журналистов "Четвертый сектор"* было зарегистрировано в Перми
в 2017 году. "Фриланс-команду" из нескольких авторов собрала Сечина, которая до этого работала координатором в интернет-журнале "Звезда".
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента