https://ria.ru/20210821/kurily-1746650110.html

Трутнев заявил о планах создать на Курилах "практически офшор"

Трутнев заявил о планах создать на Курилах "практически офшор" - РИА Новости, 21.08.2021

Трутнев заявил о планах создать на Курилах "практически офшор"

Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал в беседе с РБК, что правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T07:53

2021-08-21T07:53

2021-08-21T09:22

экономика

юрий трутнев

курильские острова

правительство рф

россия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал в беседе с РБК, что правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону.Кроме того, по словам вице-премьера, предлагается как минимум десять лет не проводить никаких проверок.Точные цифры пока обсуждаются, заключил Трутнев.На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить предложения по созданию особого налогового режима на Курилах. Речь идет о том, чтобы освободить организации, работающие на островах, от уплаты налога на прибыль, на добавленную стоимость и на имущество, а также земельного и транспортного налогов. Кроме того, предлагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6 процента.

https://ria.ru/20210811/kurily-1745288594.html

курильские острова

россия

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экономика, юрий трутнев, курильские острова, правительство рф, россия