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Трутнев заявил о планах создать на Курилах "практически офшор"
Трутнев заявил о планах создать на Курилах "практически офшор" - РИА Новости, 21.08.2021
Трутнев заявил о планах создать на Курилах "практически офшор"
Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал в беседе с РБК, что правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T07:53
2021-08-21T09:22
экономика
юрий трутнев
курильские острова
правительство рф
россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал в беседе с РБК, что правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону.Кроме того, по словам вице-премьера, предлагается как минимум десять лет не проводить никаких проверок.Точные цифры пока обсуждаются, заключил Трутнев.На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить предложения по созданию особого налогового режима на Курилах. Речь идет о том, чтобы освободить организации, работающие на островах, от уплаты налога на прибыль, на добавленную стоимость и на имущество, а также земельного и транспортного налогов. Кроме того, предлагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6 процента.
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экономика, юрий трутнев, курильские острова, правительство рф, россия
07:53 21.08.2021 (обновлено: 09:22 21.08.2021)
 
Трутнев заявил о планах создать на Курилах "практически офшор"

Вице-премьер Трутнев: на Курилах планируют создать свободную налоговую зону, близкую к офшору

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВице-премьер Юрий Трутнев
Вице-премьер Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал в беседе с РБК, что правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону.

"Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов", — пояснил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, предлагается как минимум десять лет не проводить никаких проверок.
Точные цифры пока обсуждаются, заключил Трутнев.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить предложения по созданию особого налогового режима на Курилах. Речь идет о том, чтобы освободить организации, работающие на островах, от уплаты налога на прибыль, на добавленную стоимость и на имущество, а также земельного и транспортного налогов. Кроме того, предлагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6 процента.
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 09:04
Мишустин поручил представить предложения по налоговому режиму на Курилах
 
ЭкономикаЮрий ТрутневКурильские островаПравительство РФРоссия
 
 
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