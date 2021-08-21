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КПРФ призвала создать комиссию по нарушениям на выборах
КПРФ призвала создать комиссию по нарушениям на выборах - РИА Новости, 21.08.2021
КПРФ призвала создать комиссию по нарушениям на выборах
КПРФ призвала Госдуму создать специальную комиссию по расследованию возможных фальсификаций и нарушений в ходе избирательной кампании и первым делом рассмотреть РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T09:07
2021-08-21T09:07
2021-08-21T09:07
политика
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. КПРФ призвала Госдуму создать специальную комиссию по расследованию возможных фальсификаций и нарушений в ходе избирательной кампании и первым делом рассмотреть на ней снятие Павла Грудинина с сентябрьских выборов в ГД, сообщает пресс-служба фракции коммунистов в нижней палате.В нем отмечается, что "российские коммунисты выражают свое несогласие действиям Центральной избирательной комиссии и заявляют о своем стремлении бороться за восстановление справедливости, используя для этого в том числе и международные судебные органы".Апелляционная коллегия Верховного суда РФ ранее отклонила жалобу Компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Теперь решение вступило в законную силу.В своей жалобе коммунисты указывали, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя. Представители ЦИК, в свою очередь, настаивали, что Грудинин продолжает владеть акциями компании, зарегистрированной в Белизе. По их данным, компания сначала была ликвидирована, но затем восстановлена.Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинина, который изначально шел под третьим номером в федеральной части списка КПРФ. Партия опротестовала это решение.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям.Компартия подала жалобу в Верховный суд, заявив, что решение Центризбиркома считает "необоснованным и незаконным", нарушающим ее право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
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политика, генеральная прокуратура рф, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия
КПРФ призвала создать комиссию по нарушениям на выборах
КПРФ призвала Госдуму создать комиссию по расследованию нарушений во время избирательной кампании
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
КПРФ призвала Госдуму
создать специальную комиссию по расследованию возможных фальсификаций и нарушений в ходе избирательной кампании и первым делом рассмотреть на ней снятие Павла Грудинина с сентябрьских выборов в ГД, сообщает пресс-служба фракции коммунистов в нижней палате.
"КПРФ также призывает состав Госдумы VIII (следующего - ред.) созыва создать специальную комиссию по расследованию фальсификаций и нарушений, допущенных в ходе избирательной кампании, и первым номером к рассмотрению данного вопроса принять дело о нарушении конституционных прав и свобод по отношению к гражданину Российской Федерации
Грудинину Павлу Николаевичу", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "российские коммунисты выражают свое несогласие действиям Центральной избирательной комиссии и заявляют о своем стремлении бороться за восстановление справедливости, используя для этого в том числе и международные судебные органы".
Апелляционная коллегия Верховного суда РФ ранее отклонила жалобу Компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Теперь решение вступило в законную силу.
В своей жалобе коммунисты указывали, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя. Представители ЦИК, в свою очередь, настаивали, что Грудинин продолжает владеть акциями компании, зарегистрированной в Белизе
. По их данным, компания сначала была ликвидирована, но затем восстановлена.
Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина
" Грудинина, который изначально шел под третьим номером в федеральной части списка КПРФ
. Партия опротестовала это решение.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры
, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям.
Компартия подала жалобу в Верховный суд, заявив, что решение Центризбиркома считает "необоснованным и незаконным", нарушающим ее право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.
В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.
В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.