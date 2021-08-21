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В России за сутки умерли 797 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 797 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 21.08.2021

В России за сутки умерли 797 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве подтверждено 55 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 38, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T11:07

2021-08-21T11:07

2021-08-21T11:07

распространение коронавируса

санкт-петербург

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. За сутки в Москве подтверждено 55 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 38, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 797 смертей: Москва - 55 , Санкт-Петербург - 38... За весь период по России умерли 175 282 человека", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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