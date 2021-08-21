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В России за сутки умерли 797 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 797 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 21.08.2021
В России за сутки умерли 797 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве подтверждено 55 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 38, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T11:07
2021-08-21T11:07
2021-08-21T11:07
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. За сутки в Москве подтверждено 55 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 38, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 797 смертей: Москва - 55 , Санкт-Петербург - 38... За весь период по России умерли 175 282 человека", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 797 пациентов с коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки умерли 797 пациентов с коронавирусом