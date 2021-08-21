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Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы рассказывать об афганцах

Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы рассказывать об афганцах - РИА Новости, 21.08.2021

Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы рассказывать об афганцах

Известная голливудская актриса и спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и пообещала... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T04:11

2021-08-21T04:11

2021-08-21T04:18

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

афганистан

анджелина джоли (войт)

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Известная голливудская актриса и спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и пообещала рассказывать об историях афганцев на фоне сложившейся в стране ситуации.В первой публикации на своей странице Джоли выложила письмо афганской девушки-подростка, в котором говорится об изменении обстановки с приходом "Талибана"* и захватом ими территорий. Как рассказывает подросток, раньше афганцы жили обычной жизнью, а теперь "все их боятся" и считают, что права людей нарушают. Хотя некоторые все же "думают, что талибы изменились"."Потратить столько времени и денег, наблюдать кровопролитие и потери жизней, чтобы получить лишь это, является неудачей, которую сложно понять", - добавила Джоли, отметив, что тяжело наблюдать за тем, как афганцы сталкиваются с неопределенностью.Газета Los Angeles Times также написала, что актриса, ранее скептически относившаяся к соцсетям, присоединилась к Instagram. На странице Джоли уже насчитывается свыше 3,5 миллиона подписчиков.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. 15 августа СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

кабул (город)

афганистан

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, афганистан, анджелина джоли (войт), вашингтон