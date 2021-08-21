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Минюст внес телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 21.08.2021
Минюст внес телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции внесло ООО телеканал "Дождь"* и зарегистрированную в Латвии Istories fonds* в реестр средств массовой информации, выполняющих функции... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T02:35
2021-08-21T02:35
общество
сша
латвия
тихон дзядко
дождь (телеканал)
благотворительный фонд "арифметика добра"
россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство юстиции внесло ООО телеканал "Дождь"* и зарегистрированную в Латвии Istories fonds* в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.Согласно представленным министерством данным, этот список также пополнили шесть журналистов, среди которых оказались Алеся Мароховская, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский, Олеся Шмагун, Роман Анин и Ирина Долинина.Официальный сайт "Важных историй" приводит сведения, согласно которым все они являются членами авторского коллектива издания.Реакция телеканалаВ беседе с агентством РИА Новости главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко пояснил, что узнал о включении телеканала в перечень СМИ-иноагентов лишь после публикации Минюста.По его словам, пока канал не получил соответствующее уведомление от ведомства.Главред Дождя"* также заявил о намерении телеканала обжаловать решение министерства юстиции.Зарубежное финансированиеКак рассказал РИА Новости источник в одном из российских ведомств, признанный в пятницу иноагентом телеканал "Дождь"* получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций.По его словам, зарубежное финансирование шло как минимум с 2016 года.Собеседник агентства перечислил в качестве источников, откуда телеканалу поступали средства, Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте (526 тысяч рублей).Также в этот список вошли Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP (252 тысячи рублей), Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium (240 тысяч рублей).Закон об иноагентахСтатус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в России, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210818/inoagent-1746280283.html
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общество, сша, латвия, тихон дзядко, дождь (телеканал), благотворительный фонд "арифметика добра", россия
02:35 21.08.2021
 
Минюст внес телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции включило телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство юстиции внесло ООО телеканал "Дождь"* и зарегистрированную в Латвии Istories fonds* в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.
Согласно представленным министерством данным, этот список также пополнили шесть журналистов, среди которых оказались Алеся Мароховская, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский, Олеся Шмагун, Роман Анин и Ирина Долинина.
Официальный сайт "Важных историй" приводит сведения, согласно которым все они являются членами авторского коллектива издания.
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Реакция телеканала

В беседе с агентством РИА Новости главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко пояснил, что узнал о включении телеканала в перечень СМИ-иноагентов лишь после публикации Минюста.
По его словам, пока канал не получил соответствующее уведомление от ведомства.
"Я, как и вы узнал только, что, ничего пока сказать не могу", — высказался Дзядко.
Главред Дождя"* также заявил о намерении телеканала обжаловать решение министерства юстиции.
Роман Баданин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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Зарубежное финансирование

Как рассказал РИА Новости источник в одном из российских ведомств, признанный в пятницу иноагентом телеканал "Дождь"* получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций.
По его словам, зарубежное финансирование шло как минимум с 2016 года.
Собеседник агентства перечислил в качестве источников, откуда телеканалу поступали средства, Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте (526 тысяч рублей).
"С апреля 2016-го по январь 2018-го — 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других", — рассказал источник.
Также в этот список вошли Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP (252 тысячи рублей), Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium (240 тысяч рублей).
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Закон об иноагентах

Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в России, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 09:53
Володин ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах
 
ОбществоСШАЛатвияТихон ДзядкоДождь (телеканал)Благотворительный фонд "Арифметика добра"Россия
 
 
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