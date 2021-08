https://ria.ru/20210821/inoagent-1746646502.html

Минюст внес телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 21.08.2021

Минюст внес телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции внесло ООО телеканал "Дождь"* и зарегистрированную в Латвии Istories fonds* в реестр средств массовой информации, выполняющих функции... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T02:35

2021-08-21T02:35

2021-08-21T02:35

общество

сша

латвия

тихон дзядко

дождь (телеканал)

благотворительный фонд "арифметика добра"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_99af9ab5ea1b742bfe890e645b5e55b2.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство юстиции внесло ООО телеканал "Дождь"* и зарегистрированную в Латвии Istories fonds* в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.Согласно представленным министерством данным, этот список также пополнили шесть журналистов, среди которых оказались Алеся Мароховская, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский, Олеся Шмагун, Роман Анин и Ирина Долинина.Официальный сайт "Важных историй" приводит сведения, согласно которым все они являются членами авторского коллектива издания.Реакция телеканалаВ беседе с агентством РИА Новости главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко пояснил, что узнал о включении телеканала в перечень СМИ-иноагентов лишь после публикации Минюста.По его словам, пока канал не получил соответствующее уведомление от ведомства.Главред Дождя"* также заявил о намерении телеканала обжаловать решение министерства юстиции.Зарубежное финансированиеКак рассказал РИА Новости источник в одном из российских ведомств, признанный в пятницу иноагентом телеканал "Дождь"* получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций.По его словам, зарубежное финансирование шло как минимум с 2016 года.Собеседник агентства перечислил в качестве источников, откуда телеканалу поступали средства, Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте (526 тысяч рублей).Также в этот список вошли Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP (252 тысячи рублей), Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium (240 тысяч рублей).Закон об иноагентахСтатус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в России, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210818/inoagent-1746280283.html

https://ria.ru/20210729/badanin-1743523890.html

https://ria.ru/20210723/insider-1742589958.html

https://ria.ru/20210710/volodin-1740707728.html

сша

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сша, латвия, тихон дзядко, дождь (телеканал), благотворительный фонд "арифметика добра", россия