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В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену - РИА Новости, 21.08.2021
В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила конгрессу объявить три импичмента президенту США Джо Байдену, в том числе за Афганистан. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T04:44
2021-08-21T06:12
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила конгрессу объявить три импичмента президенту США Джо Байдену, в том числе за Афганистан.Республиканка из штата Джорджия сообщила, что внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от власти за то, что тот якобы оставил 10 тысяч американцев под властью афганского движения "Талибан"*.Она также утверждает, что президент нарушил иммиграционное законодательство, допустив кризис на южной границе США, и присвоил себе законодательные полномочия вопреки позиции верховного суда, продлив мораторий на выселение арендаторов жилья.Ее инициатива имеет мало шансов на успех в конгрессе, где обе палаты контролируют соратники Байдена по Демократической партии.Грин не раз эпатировала публику, продвигая всевозможные конспирологические теории, ставя под сомнение опасность коронавируса и выступая против противоэпидемических мер, за что ее неоднократно блокировал Twitter. Масочный режим она однажды сравнила с ужасами холокоста, но потом взяла свои слова обратно и извинилась.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, вашингтон
04:44 21.08.2021 (обновлено: 06:12 21.08.2021)
 
В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену

Конгрессвумен Грин внесла проект резолюции об объявлении импичмента Байдену

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила конгрессу объявить три импичмента президенту США Джо Байдену, в том числе за Афганистан.
Республиканка из штата Джорджия сообщила, что внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от власти за то, что тот якобы оставил 10 тысяч американцев под властью афганского движения "Талибан"*.
Она также утверждает, что президент нарушил иммиграционное законодательство, допустив кризис на южной границе США, и присвоил себе законодательные полномочия вопреки позиции верховного суда, продлив мораторий на выселение арендаторов жилья.

"За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент", - говорится в заявлении конгрессвумен.

Ее инициатива имеет мало шансов на успех в конгрессе, где обе палаты контролируют соратники Байдена по Демократической партии.
Грин не раз эпатировала публику, продвигая всевозможные конспирологические теории, ставя под сомнение опасность коронавируса и выступая против противоэпидемических мер, за что ее неоднократно блокировал Twitter. Масочный режим она однажды сравнила с ужасами холокоста, но потом взяла свои слова обратно и извинилась.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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