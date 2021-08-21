https://ria.ru/20210821/gaz-1746695097.html

Анкара ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку"

Анкара ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 21.08.2021

Анкара ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку"

Турция ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку", заявил в субботу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой РФ Владимиром... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T19:33

2021-08-21T19:33

2021-08-21T19:35

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

турецкий поток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_78719bc335da3d2d42c2253fc012b822.jpg

КАИР, 21 авг - РИА Новости. Турция ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку", заявил в субботу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным.Эрдоган провел в субботу телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным."Подчеркнув большую значимость сотрудничества Турции с РФ в энергетическом секторе, Эрдоган заявил, что ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку", являющемуся одной из сфер сотрудничества", - говорится в сообщении администрации Эрдогана, полученном РИА Новости.

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, турецкий поток, россия