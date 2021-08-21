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Анкара ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку"
Анкара ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 21.08.2021
Анкара ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку"
Турция ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку", заявил в субботу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой РФ Владимиром... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T19:33
2021-08-21T19:33
2021-08-21T19:35
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
турецкий поток
россия
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КАИР, 21 авг - РИА Новости. Турция ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку", заявил в субботу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным.Эрдоган провел в субботу телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным."Подчеркнув большую значимость сотрудничества Турции с РФ в энергетическом секторе, Эрдоган заявил, что ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку", являющемуся одной из сфер сотрудничества", - говорится в сообщении администрации Эрдогана, полученном РИА Новости.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, турецкий поток, россия
19:33 21.08.2021 (обновлено: 19:35 21.08.2021)
Анкара ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку"
Президент Турции Эрдоган: Анкара ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку"