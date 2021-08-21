https://ria.ru/20210821/dozhd-1746680607.html

Признание "Дождя"* иноагентом не связано с выборами в ГД, заявил Клишас

Признание "Дождя"* иноагентом не связано с выборами в ГД, заявил Клишас - РИА Новости, 21.08.2021

Признание "Дождя"* иноагентом не связано с выборами в ГД, заявил Клишас

Решение Минюста РФ включить телеканал "Дождь"* в список СМИ-иноагентов никак не связано с предстоящими в сентябре этого года выборами в Госдуму, заявил РИА... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T15:52

2021-08-21T15:52

2021-08-21T15:52

политика

тихон дзядко

дождь (телеканал)

андрей клишас

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Решение Минюста РФ включить телеканал "Дождь"* в список СМИ-иноагентов никак не связано с предстоящими в сентябре этого года выборами в Госдуму, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Министерство юстиции РФ включило в пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds. Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей."Включив "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов, Минюст действует в рамках своих полномочий. Это исполнение норм действующего законодательства и никак не связано с предстоящими выборами в Думу и региональные органы власти", - заявил Клишас.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210723/insider-1742589958.html

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2021

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политика, тихон дзядко, дождь (телеканал), андрей клишас