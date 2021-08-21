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Признание "Дождя"* иноагентом не связано с выборами в ГД, заявил Клишас
Признание "Дождя"* иноагентом не связано с выборами в ГД, заявил Клишас - РИА Новости, 21.08.2021
Признание "Дождя"* иноагентом не связано с выборами в ГД, заявил Клишас
Решение Минюста РФ включить телеканал "Дождь"* в список СМИ-иноагентов никак не связано с предстоящими в сентябре этого года выборами в Госдуму, заявил РИА... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T15:52
2021-08-21T15:52
политика
тихон дзядко
дождь (телеканал)
андрей клишас
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Решение Минюста РФ включить телеканал "Дождь"* в список СМИ-иноагентов никак не связано с предстоящими в сентябре этого года выборами в Госдуму, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Министерство юстиции РФ включило в пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds. Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей."Включив "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов, Минюст действует в рамках своих полномочий. Это исполнение норм действующего законодательства и никак не связано с предстоящими выборами в Думу и региональные органы власти", - заявил Клишас.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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политика, тихон дзядко, дождь (телеканал), андрей клишас
15:52 21.08.2021
 
Признание "Дождя"* иноагентом не связано с выборами в ГД, заявил Клишас

Депутат Госдумы Клишас: включение "Дождя"* в список иноагентов не связано с предстоящими выборами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Решение Минюста РФ включить телеканал "Дождь"* в список СМИ-иноагентов никак не связано с предстоящими в сентябре этого года выборами в Госдуму, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Министерство юстиции РФ включило в пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds. Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.
"Включив "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов, Минюст действует в рамках своих полномочий. Это исполнение норм действующего законодательства и никак не связано с предстоящими выборами в Думу и региональные органы власти", - заявил Клишас.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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ПолитикаТихон ДзядкоДождь (телеканал)Андрей Клишас
 
 
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