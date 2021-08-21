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Чудом жива, или Как искали пропавшую в лесу полуторагодовалую девочку

Чудом жива, или Как искали пропавшую в лесу полуторагодовалую девочку - РИА Новости, 21.08.2021

Чудом жива, или Как искали пропавшую в лесу полуторагодовалую девочку

Полуторагодовалая Люда Кузина вышла из дачного домика в Смоленской области и заблудилась в лесу. Девочку искали четыре дня родители, спасатели, следователи и сотни волонтеров из Москвы, Твери, Тулы, Брянска и других городов.

2021-08-21T19:17

2021-08-21T19:17

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видео

дети

поисковый отряд "лиза алерт"

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Поиски были осложнены наличием глубоких колодцев, водоемов и бурной реки, а в первую ночь пропажи прошел сильный ливень. На четвертые сутки малышка была обнаружена за 4 километра от дома, в буреломе. Девочка была в сознании, без травм, лишь покусана насекомыми.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Чудом жива, или Как искали пропавшую в лесу полуторогодовалую девочку Полуторагодовалая Люда Кузина вышла из дачного домика в Смоленской области и заблудилась в лесу. Девочку искали четыре дня родители, спасатели, следователи и сотни волонтеров из Москвы, Твери, Тулы, Брянска и других городов. Поиски были осложнены наличием водоемов и бурной реки, а в первую ночь пропажи прошел сильный ливень. На четвертые сутки малышка была обнаружена за 4 километра от дома, в буреломе. Девочка была в сознании, без травм, лишь покусана насекомыми. 2021-08-21T19:17 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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