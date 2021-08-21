https://ria.ru/20210821/devochka-1746693800.html
Чудом жива, или Как искали пропавшую в лесу полуторагодовалую девочку
Чудом жива, или Как искали пропавшую в лесу полуторагодовалую девочку - РИА Новости, 21.08.2021
Чудом жива, или Как искали пропавшую в лесу полуторагодовалую девочку
Полуторагодовалая Люда Кузина вышла из дачного домика в Смоленской области и заблудилась в лесу. Девочку искали четыре дня родители, спасатели, следователи и сотни волонтеров из Москвы, Твери, Тулы, Брянска и других городов.
2021-08-21T19:17
2021-08-21T19:17
2021-08-21T19:17
видео
дети
поисковый отряд "лиза алерт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746693434_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_098ab63beac0874c5493786366e4f432.jpg
Поиски были осложнены наличием глубоких колодцев, водоемов и бурной реки, а в первую ночь пропажи прошел сильный ливень. На четвертые сутки малышка была обнаружена за 4 километра от дома, в буреломе. Девочка была в сознании, без травм, лишь покусана насекомыми.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746693434_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_702daf2da978eb627de877eb6b65f005.jpg
Чудом жива, или Как искали пропавшую в лесу полуторогодовалую девочку
Полуторагодовалая Люда Кузина вышла из дачного домика в Смоленской области и заблудилась в лесу. Девочку искали четыре дня родители, спасатели, следователи и сотни волонтеров из Москвы, Твери, Тулы, Брянска и других городов. Поиски были осложнены наличием водоемов и бурной реки, а в первую ночь пропажи прошел сильный ливень. На четвертые сутки малышка была обнаружена за 4 километра от дома, в буреломе. Девочка была в сознании, без травм, лишь покусана насекомыми.
2021-08-21T19:17
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дети, поисковый отряд "лиза алерт", видео
Чудом жива, или Как искали пропавшую в лесу полуторагодовалую девочку
Полуторагодовалая Люда Кузина вышла из дачного домика в Смоленской области и заблудилась в лесу. Девочку искали четыре дня родители, спасатели, следователи и сотни волонтеров из Москвы, Твери, Тулы, Брянска и других городов.
2021-08-21T19:17
true
PT2M06S
Чудом жива, или Как искали пропавшую в лесу полуторагодовалую девочку
Полуторагодовалая Люда Кузина вышла из дачного домика в Смоленской области и заблудилась в лесу. Девочку искали четыре дня родители, спасатели, следователи и сотни волонтеров из Москвы, Твери, Тулы, Брянска и других городов.