https://ria.ru/20210821/britanets-1746647355.html

СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену

СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену - РИА Новости, 21.08.2021

СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену

Гражданин Великобритании рассказал, что его с женой избили талибы на пути к британскому центру эвакуации из Афганистана, пишет газета Independent. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T03:35

2021-08-21T03:35

2021-08-21T03:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

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форин-офис

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ЛОНДОН, 21 авг - РИА Новости. Гражданин Великобритании рассказал, что его с женой избили талибы на пути к британскому центру эвакуации из Афганистана, пишет газета Independent.По словам мужчины, он получил от посольства по электронной почте письмо с инструкцией, что ему нужно прибыть в отель в Кабуле, где собирают британцев, чтобы направить на эвакуационный рейс. Он рассказал, что на первом по пути КПП талибы жестоко избили его с женой и приказали им вернуться. Теперь мужчина опасается выходить из дома.Мужчина также заявил, что трудности возникают и при проезде иностранцев в аэропорт Кабула, куда беспрепятственно пускают якобы только американцев, когда его безопасность обеспечивают силы США. Предположительно, поэтому британцам приходится сначала приезжать в другое место сбора.Британец призвал Форин-офис помочь его семье добраться до нужного отеля.Ранее уже начали поступать сообщения о нападениях талибов на иностранцев. Журналист издания Los Angeles Times, например, рассказал, что боевики избили его, но затем извинились и предложили воды.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением "Талибана"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210820/dzhonson-1746616093.html

сша

лондон

афганистан

великобритания

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в мире, сша, лондон, афганистан, великобритания, форин-офис