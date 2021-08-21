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Наука
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Мужской фактор. Ученые нашли важную причину снижения рождаемости
Мужской фактор. Ученые нашли важную причину снижения рождаемости - РИА Новости, 21.08.2021
Мужской фактор. Ученые нашли важную причину снижения рождаемости
Судя по научным работам, за последние полвека количество сперматозоидов в семенной жидкости мужчин в развитых странах уменьшилось на 60 процентов. В России... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T08:00
2021-08-21T08:06
наука
африка
первый мгму имени сеченова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
российская академия наук
гарвардский университет
здоровье
бесплодие
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Судя по научным работам, за последние полвека количество сперматозоидов в семенной жидкости мужчин в развитых странах уменьшилось на 60 процентов. В России ситуация похожая. Ожидают, что эпидемия ковида усугубит проблему мужского бесплодия. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, тревогу бить рано.Мужской фактор"Сначала мы пытались сами. Почти три года ничего не получалось. Решились на ЭКО. Репродуктолог предложил пролечить меня: лапароскопия, гистероскопия, три месяца — прием лекарств. И вот первый протокол. Взяли 17 яйцеклеток, оплодотворились всего две — в остальные сперматозоиды просто не проникли. Второй раз делали ИКСИ, в результате — только три эмбриона и те не очень хорошего качества. Врач говорит, у меня все в порядке, у нас, очевидно, мужской фактор, и надо с ним что-то делать", — рассказывает 37-летняя москвичка Оксана Сысоева (имя изменено). Оксана и ее супруг не единственные, кто столкнулся с проблемой мужского бесплодия. На тематических форумах в интернете, посвященных вопросам искусственного оплодотворения, таких историй все больше. Пользователи обсуждают диагнозы, обмениваются контактами врачей и описывают, как решились на использование донорской спермы. "Действительно, в России сейчас наблюдается — схожая, кстати, с Европой — тенденция к снижению числа фертильных мужчин. По данным Росстата на 2018 год, частота мужского бесплодия за 18 лет выросла почти в два раза. По статистике, самая высокая она в Северо-Кавказском федеральном округе (281,4 случая на сто тысяч мужского населения). Лучше всего дела в Южном федеральном округе (33,4 случая на сто тысяч мужчин), значит, есть зависимость от региона", — пояснил профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Дмитрий Еникеев.Информацию подтверждают недавние работы ученых из Института цитологии и генетики СО РАН: они сравнивали качество спермы и уровни тестостерона в крови у жителей Новосибирска, Улан-Удэ, Кемерово и Якутска. В двух последних городах — хуже всего. Исследователи связывают это с плохой экологией. Кроме того, не исключают, что качество семенной жидкости зависит и от принадлежности к той или иной этнической группе. Эпидемия мужского бесплодияПо показателям мужского бесплодия Россия — в компании наиболее развитых стран. В последние несколько десятилетий снижение качества спермы у соотечественников фиксируют французские, швейцарские и американские ученые.В 2017-м международная команда исследователей даже предположила, что такая ситуация характерна вообще для всех европейских стран, Австралии, Новой Зеландии и США. Проанализировав 185 работ, посвященных этой теме, ученые выяснили: за последние 40 лет количество сперматозоидов в семенной жидкости жителей этих государств в среднем уменьшилось на 60 процентов, а концентрация — на 52 процента. При этом плодовитость мужчин из Южной Америки, Азии и Африки за тот же период пострадала не так значительно: показатели упали на 21 и 14 процентов соответственно. Более того, у фертильных мужчин из этих регионов качество семенной жидкости, наоборот, улучшилось: количество сперматозоидов увеличилось на 23 процента, а их концентрация — на 14 процентов. Чего нельзя сказать о жителях развитых стран: у них эти показатели снизились на 24 и 26 процентов. Виноваты самиК сожалению, в будущем проблема может усугубиться, отмечают специалисты. "Общемировые тенденции указывают на увеличение числа мужчин с бесплодием в развитых странах. Есть множество факторов, отрицательно влияющих на мужскую фертильность; один из самых явных — курение. В частности, крупный систематический обзор, проведенный группой ученых из США и Израиля, показал: качество спермы (количество сперматозоидов, их подвижность, а также морфологические показатели) значительно хуже именно у курящих. Похожий негативный эффект и при повышенном употреблении алкоголя. Если выпивать в неделю более 50 миллилитров этилового спирта (в составе разных напитков процент разный), качество спермы может ощутимо снизиться", — отмечает профессор Еникеев.Среди причин, воздействующих на мужское бесплодие, специалисты называют также плохую экологию, использование пестицидов и химикатов, разрушающих эндокринную систему, хронический стресс и неправильное питание.По словам Дмитрия Еникеева, негативно влиять на мужскую плодовитость может и сидячий образ жизни. Так, недостаточную физическую активность вкупе с загрязнением окружающей среды считают главными причинами ухудшения фертильности в Европе и Северной Америке. Кроме того, есть опасения, что на качестве спермы современных мужчин скажется нынешняя пандемия. В конце прошлого года появилось сразу несколько работ, демонстрирующих, что тяжелое течение COVID-19 может привести к бесплодию у представителей сильного пола. Однако для окончательных выводов данных пока недостаточно, полагают эксперты. Не все так плохоВпрочем, среди исследователей, интересующихся темой мужской фертильности, есть и оптимисты. По мнению ученых из Гарвардского университета (США), тот факт, что в последние годы качество спермы у жителей развитых стран ухудшается, еще ни о чем не говорит.Дело в том, что в зависимости от разных факторов это качество у человека меняется. Полный цикл обновления занимает около двух месяцев. Подобные процессы — не патологические и происходят в целом в популяции. Следовательно, судить по количеству и концентрации сперматозоидов об общем снижении фертильности рано, отмечают авторы работы. Возможно, эта тенденция — лишь временное явление.Кроме того, большое число половых клеток в семенной жидкости не означает автоматически высокую фертильность: никто не знает, какое количество оптимально. В частности, в работе 2017 года, фактически объявившей об эпидемии мужского бесплодия в развитых странах, количество сперматозоидов у добровольцев было в пределах нормы: более 15 миллионов на миллилитр. Это указывает на нормальную фертильность. Профессор Дмитрий Еникеев считает, что в такой позиции есть рациональное зерно. Качество спермы сильно варьируется в зависимости от времени оценки в разных популяциях. Однако отрицать влияние образа жизни, вредных привычек и экологии на мужскую фертильность тоже нельзя.
https://ria.ru/20171122/1509355988.html
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африка, первый мгму имени сеченова, федеральная служба государственной статистики (росстат), российская академия наук, гарвардский университет, здоровье, бесплодие, биология, северо-кавказский федеральный округ, россия, коронавирус covid-19
08:00 21.08.2021 (обновлено: 08:06 21.08.2021)
 

Мужской фактор. Ученые нашли важную причину снижения рождаемости

© Depositphotos / Giovanni_CancemiПроцесс оплодотворения
Процесс оплодотворения - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© Depositphotos / Giovanni_Cancemi
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Судя по научным работам, за последние полвека количество сперматозоидов в семенной жидкости мужчин в развитых странах уменьшилось на 60 процентов. В России ситуация похожая. Ожидают, что эпидемия ковида усугубит проблему мужского бесплодия. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, тревогу бить рано.

Мужской фактор

"Сначала мы пытались сами. Почти три года ничего не получалось. Решились на ЭКО. Репродуктолог предложил пролечить меня: лапароскопия, гистероскопия, три месяца — прием лекарств. И вот первый протокол. Взяли 17 яйцеклеток, оплодотворились всего две — в остальные сперматозоиды просто не проникли. Второй раз делали ИКСИ, в результате — только три эмбриона и те не очень хорошего качества. Врач говорит, у меня все в порядке, у нас, очевидно, мужской фактор, и надо с ним что-то делать", — рассказывает 37-летняя москвичка Оксана Сысоева (имя изменено).
Оксана и ее супруг не единственные, кто столкнулся с проблемой мужского бесплодия. На тематических форумах в интернете, посвященных вопросам искусственного оплодотворения, таких историй все больше. Пользователи обсуждают диагнозы, обмениваются контактами врачей и описывают, как решились на использование донорской спермы.
"Действительно, в России сейчас наблюдается — схожая, кстати, с Европой — тенденция к снижению числа фертильных мужчин. По данным Росстата на 2018 год, частота мужского бесплодия за 18 лет выросла почти в два раза. По статистике, самая высокая она в Северо-Кавказском федеральном округе (281,4 случая на сто тысяч мужского населения). Лучше всего дела в Южном федеральном округе (33,4 случая на сто тысяч мужчин), значит, есть зависимость от региона", — пояснил профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Дмитрий Еникеев.
Информацию подтверждают недавние работы ученых из Института цитологии и генетики СО РАН: они сравнивали качество спермы и уровни тестостерона в крови у жителей Новосибирска, Улан-Удэ, Кемерово и Якутска. В двух последних городах — хуже всего. Исследователи связывают это с плохой экологией. Кроме того, не исключают, что качество семенной жидкости зависит и от принадлежности к той или иной этнической группе.
© Иллюстрация РИА НовостиРаспределение мужчин из четырех сибирских городов по группам в зависимости от качества их спермы: оценивались количество сперматозоидов, их подвижность, а также морфологические показатели. В группу с нормальным качеством спермы попали добровольцы, в чьей семенной жидкости концентрация сперматозоидов была равна или больше 15 миллионов на миллилитр. Те, у кого количество половых клеток было ниже этого значения, попали в категорию "Сниженное качество спермы". В группе "Азооспермия" оказались участники, в чьем эякуляте сперматозоидов не было вообще.
Азооспермия - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Распределение мужчин из четырех сибирских городов по группам в зависимости от качества их спермы: оценивались количество сперматозоидов, их подвижность, а также морфологические показатели. В группу с нормальным качеством спермы попали добровольцы, в чьей семенной жидкости концентрация сперматозоидов была равна или больше 15 миллионов на миллилитр. Те, у кого количество половых клеток было ниже этого значения, попали в категорию "Сниженное качество спермы". В группе "Азооспермия" оказались участники, в чьем эякуляте сперматозоидов не было вообще.

Эпидемия мужского бесплодия

По показателям мужского бесплодия Россия — в компании наиболее развитых стран. В последние несколько десятилетий снижение качества спермы у соотечественников фиксируют французские, швейцарские и американские ученые.
В 2017-м международная команда исследователей даже предположила, что такая ситуация характерна вообще для всех европейских стран, Австралии, Новой Зеландии и США. Проанализировав 185 работ, посвященных этой теме, ученые выяснили: за последние 40 лет количество сперматозоидов в семенной жидкости жителей этих государств в среднем уменьшилось на 60 процентов, а концентрация — на 52 процента. При этом плодовитость мужчин из Южной Америки, Азии и Африки за тот же период пострадала не так значительно: показатели упали на 21 и 14 процентов соответственно.
Более того, у фертильных мужчин из этих регионов качество семенной жидкости, наоборот, улучшилось: количество сперматозоидов увеличилось на 23 процента, а их концентрация — на 14 процентов. Чего нельзя сказать о жителях развитых стран: у них эти показатели снизились на 24 и 26 процентов.
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Виноваты сами

К сожалению, в будущем проблема может усугубиться, отмечают специалисты.
"Общемировые тенденции указывают на увеличение числа мужчин с бесплодием в развитых странах. Есть множество факторов, отрицательно влияющих на мужскую фертильность; один из самых явных — курение. В частности, крупный систематический обзор, проведенный группой ученых из США и Израиля, показал: качество спермы (количество сперматозоидов, их подвижность, а также морфологические показатели) значительно хуже именно у курящих. Похожий негативный эффект и при повышенном употреблении алкоголя. Если выпивать в неделю более 50 миллилитров этилового спирта (в составе разных напитков процент разный), качество спермы может ощутимо снизиться", — отмечает профессор Еникеев.
Среди причин, воздействующих на мужское бесплодие, специалисты называют также плохую экологию, использование пестицидов и химикатов, разрушающих эндокринную систему, хронический стресс и неправильное питание.
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По словам Дмитрия Еникеева, негативно влиять на мужскую плодовитость может и сидячий образ жизни. Так, недостаточную физическую активность вкупе с загрязнением окружающей среды считают главными причинами ухудшения фертильности в Европе и Северной Америке.
Кроме того, есть опасения, что на качестве спермы современных мужчин скажется нынешняя пандемия. В конце прошлого года появилось сразу несколько работ, демонстрирующих, что тяжелое течение COVID-19 может привести к бесплодию у представителей сильного пола. Однако для окончательных выводов данных пока недостаточно, полагают эксперты.

Не все так плохо

Впрочем, среди исследователей, интересующихся темой мужской фертильности, есть и оптимисты. По мнению ученых из Гарвардского университета (США), тот факт, что в последние годы качество спермы у жителей развитых стран ухудшается, еще ни о чем не говорит.
Дело в том, что в зависимости от разных факторов это качество у человека меняется. Полный цикл обновления занимает около двух месяцев. Подобные процессы — не патологические и происходят в целом в популяции. Следовательно, судить по количеству и концентрации сперматозоидов об общем снижении фертильности рано, отмечают авторы работы. Возможно, эта тенденция — лишь временное явление.
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Кроме того, большое число половых клеток в семенной жидкости не означает автоматически высокую фертильность: никто не знает, какое количество оптимально. В частности, в работе 2017 года, фактически объявившей об эпидемии мужского бесплодия в развитых странах, количество сперматозоидов у добровольцев было в пределах нормы: более 15 миллионов на миллилитр. Это указывает на нормальную фертильность.
Профессор Дмитрий Еникеев считает, что в такой позиции есть рациональное зерно. Качество спермы сильно варьируется в зависимости от времени оценки в разных популяциях. Однако отрицать влияние образа жизни, вредных привычек и экологии на мужскую фертильность тоже нельзя.
 
НаукаАфрикаПервый МГМУ имени СеченоваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Российская академия наукГарвардский университетЗдоровьебесплодиебиологияСеверо-Кавказский Федеральный округРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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