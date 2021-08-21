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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210821/afganistan-1746648958.html
Ветеран: хаос в Афганистане подрывает веру в оправданность операции США
Ветеран: хаос в Афганистане подрывает веру в оправданность операции США - РИА Новости, 21.08.2021
Ветеран: хаос в Афганистане подрывает веру в оправданность операции США
Сцены хаоса, которыми сопровождается уход США из Афганистана, угрожают подорвать веру воевавших там американских солдат в целесообразность всей 20-летней... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T07:01
2021-08-21T07:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
министерство обороны сша
вашингтон
россия
тим портер
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Сцены хаоса, которыми сопровождается уход США из Афганистана, угрожают подорвать веру воевавших там американских солдат в целесообразность всей 20-летней кампании, сказал РИА Новости вице-президент организации "Американские ветераны Ирака и Афганистана" Тим Портер.Собеседник агентства, сам отслуживший 25 лет, включая год в Афганистане, уверен, что вывод войск и гражданского персонала можно было спланировать лучше и не допустить ситуации, когда тысячи подлежащих эвакуации людей оказались на территории, занятой противником.Больше всего ветеранов, с которыми он разговаривал, удивила стремительность наступления талибов, заставшая врасплох генералов Пентагона."Когда вы выводите войска, это редко бывает красиво - тот или иной градус беспорядка неизбежен. Но они могли куда лучше все спланировать. Пентагон - это вообще ведомство планирования. Планирование - его конёк", - сказал Портер.Он надеется, что Соединённым Штатам удастся вывезти из Афганистана и собственный гражданский персонал, и местных жителей, которые сотрудничали с США и теперь опасаются мести со стороны новых властей."Это трудная задача, но ее надо выполнить во что бы то ни стало", - сказал Портер.Он призвал не забывать о вкладе американцев в развитие Афганистана."Это наши ветераны дали возможность получить образование целому поколению афганцев. В 2001 году всего 3 тысячи человек учились в колледжах, а несколько месяцев назад таких было 330 тысяч", - сказал Портер.Сам он гордится своей службой в Афганистане. "Для меня это важно. Я тренировал там людей. Я уверен, что моя служба не была напрасной, в том числе и из-за моих друзей, тоже прошедших Афганистан. Ведь это я их прикрывал", - сказал Портер.За 20 лет через Афганистан прошли 775 тысяч американских военных. Кампания, завершающаяся падением Кабула под натиском талибов, обошлась США в 2,4 триллиона долларов и 2,3 тысячи человеческих жизней, 20,5 тысячи американцев были ранены за время боевых действий.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, министерство обороны сша, вашингтон, россия, тим портер
07:01 21.08.2021 (обновлено: 07:10 21.08.2021)
 
Ветеран: хаос в Афганистане подрывает веру в оправданность операции США

Ветеран Тим Портер: хаос в в Афганистане подрывает веру солдат в оправданность операции США

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Сцены хаоса, которыми сопровождается уход США из Афганистана, угрожают подорвать веру воевавших там американских солдат в целесообразность всей 20-летней кампании, сказал РИА Новости вице-президент организации "Американские ветераны Ирака и Афганистана" Тим Портер.
Собеседник агентства, сам отслуживший 25 лет, включая год в Афганистане, уверен, что вывод войск и гражданского персонала можно было спланировать лучше и не допустить ситуации, когда тысячи подлежащих эвакуации людей оказались на территории, занятой противником.
"Год назад мы опрашивали наших членов, и ветераны считали, что их служба (в Афганистане) того стоила. Сейчас я больше всего опасаюсь, что и ветераны, и их семьи начнут в этом сомневаться", - сказал Портер.
Больше всего ветеранов, с которыми он разговаривал, удивила стремительность наступления талибов, заставшая врасплох генералов Пентагона.
"Когда вы выводите войска, это редко бывает красиво - тот или иной градус беспорядка неизбежен. Но они могли куда лучше все спланировать. Пентагон - это вообще ведомство планирования. Планирование - его конёк", - сказал Портер.
Он надеется, что Соединённым Штатам удастся вывезти из Афганистана и собственный гражданский персонал, и местных жителей, которые сотрудничали с США и теперь опасаются мести со стороны новых властей.
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"Это трудная задача, но ее надо выполнить во что бы то ни стало", - сказал Портер.
Он призвал не забывать о вкладе американцев в развитие Афганистана.
"Это наши ветераны дали возможность получить образование целому поколению афганцев. В 2001 году всего 3 тысячи человек учились в колледжах, а несколько месяцев назад таких было 330 тысяч", - сказал Портер.
Сам он гордится своей службой в Афганистане. "Для меня это важно. Я тренировал там людей. Я уверен, что моя служба не была напрасной, в том числе и из-за моих друзей, тоже прошедших Афганистан. Ведь это я их прикрывал", - сказал Портер.
За 20 лет через Афганистан прошли 775 тысяч американских военных. Кампания, завершающаяся падением Кабула под натиском талибов, обошлась США в 2,4 триллиона долларов и 2,3 тысячи человеческих жизней, 20,5 тысячи американцев были ранены за время боевых действий.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАМинистерство обороны СШАВашингтонРоссияТим Портер
 
 
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