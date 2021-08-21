Ветеран: хаос в Афганистане подрывает веру в оправданность операции США

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Сцены хаоса, которыми сопровождается уход США из Афганистана, угрожают подорвать веру воевавших там американских солдат в целесообразность всей 20-летней кампании, сказал РИА Новости вице-президент организации "Американские ветераны Ирака и Афганистана" Тим Портер.Собеседник агентства, сам отслуживший 25 лет, включая год в Афганистане, уверен, что вывод войск и гражданского персонала можно было спланировать лучше и не допустить ситуации, когда тысячи подлежащих эвакуации людей оказались на территории, занятой противником.Больше всего ветеранов, с которыми он разговаривал, удивила стремительность наступления талибов, заставшая врасплох генералов Пентагона."Когда вы выводите войска, это редко бывает красиво - тот или иной градус беспорядка неизбежен. Но они могли куда лучше все спланировать. Пентагон - это вообще ведомство планирования. Планирование - его конёк", - сказал Портер.Он надеется, что Соединённым Штатам удастся вывезти из Афганистана и собственный гражданский персонал, и местных жителей, которые сотрудничали с США и теперь опасаются мести со стороны новых властей."Это трудная задача, но ее надо выполнить во что бы то ни стало", - сказал Портер.Он призвал не забывать о вкладе американцев в развитие Афганистана."Это наши ветераны дали возможность получить образование целому поколению афганцев. В 2001 году всего 3 тысячи человек учились в колледжах, а несколько месяцев назад таких было 330 тысяч", - сказал Портер.Сам он гордится своей службой в Афганистане. "Для меня это важно. Я тренировал там людей. Я уверен, что моя служба не была напрасной, в том числе и из-за моих друзей, тоже прошедших Афганистан. Ведь это я их прикрывал", - сказал Портер.За 20 лет через Афганистан прошли 775 тысяч американских военных. Кампания, завершающаяся падением Кабула под натиском талибов, обошлась США в 2,4 триллиона долларов и 2,3 тысячи человеческих жизней, 20,5 тысячи американцев были ранены за время боевых действий.* Террористическая организация, запрещенная в России.
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Сцены хаоса, которыми сопровождается уход США из Афганистана, угрожают подорвать веру воевавших там американских солдат в целесообразность всей 20-летней кампании, сказал РИА Новости вице-президент организации "Американские ветераны Ирака и Афганистана" Тим Портер.
Собеседник агентства, сам отслуживший 25 лет, включая год в Афганистане, уверен, что вывод войск и гражданского персонала можно было спланировать лучше и не допустить ситуации, когда тысячи подлежащих эвакуации людей оказались на территории, занятой противником.
"Год назад мы опрашивали наших членов, и ветераны считали, что их служба (в Афганистане) того стоила. Сейчас я больше всего опасаюсь, что и ветераны, и их семьи начнут в этом сомневаться", - сказал Портер.
Больше всего ветеранов, с которыми он разговаривал, удивила стремительность наступления талибов, заставшая врасплох генералов Пентагона.
"Когда вы выводите войска, это редко бывает красиво - тот или иной градус беспорядка неизбежен. Но они могли куда лучше все спланировать. Пентагон - это вообще ведомство планирования. Планирование - его конёк", - сказал Портер.
Он надеется, что Соединённым Штатам удастся вывезти из Афганистана и собственный гражданский персонал, и местных жителей, которые сотрудничали с США и теперь опасаются мести со стороны новых властей.
"Это трудная задача, но ее надо выполнить во что бы то ни стало", - сказал Портер.
Он призвал не забывать о вкладе американцев в развитие Афганистана.
"Это наши ветераны дали возможность получить образование целому поколению афганцев. В 2001 году всего 3 тысячи человек учились в колледжах, а несколько месяцев назад таких было 330 тысяч", - сказал Портер.
Сам он гордится своей службой в Афганистане. "Для меня это важно. Я тренировал там людей. Я уверен, что моя служба не была напрасной, в том числе и из-за моих друзей, тоже прошедших Афганистан. Ведь это я их прикрывал", - сказал Портер.
За 20 лет через Афганистан прошли 775 тысяч американских военных. Кампания, завершающаяся падением Кабула под натиском талибов, обошлась США в 2,4 триллиона долларов и 2,3 тысячи человеческих жизней, 20,5 тысячи американцев были ранены за время боевых действий.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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