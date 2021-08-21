https://ria.ru/20210821/afganistan-1746648958.html

Ветеран: хаос в Афганистане подрывает веру в оправданность операции США

Ветеран: хаос в Афганистане подрывает веру в оправданность операции США - РИА Новости, 21.08.2021

Ветеран: хаос в Афганистане подрывает веру в оправданность операции США

Сцены хаоса, которыми сопровождается уход США из Афганистана, угрожают подорвать веру воевавших там американских солдат в целесообразность всей 20-летней... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T07:01

2021-08-21T07:01

2021-08-21T07:10

захват власти в афганистане талибами

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сша

министерство обороны сша

вашингтон

россия

тим портер

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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Сцены хаоса, которыми сопровождается уход США из Афганистана, угрожают подорвать веру воевавших там американских солдат в целесообразность всей 20-летней кампании, сказал РИА Новости вице-президент организации "Американские ветераны Ирака и Афганистана" Тим Портер.Собеседник агентства, сам отслуживший 25 лет, включая год в Афганистане, уверен, что вывод войск и гражданского персонала можно было спланировать лучше и не допустить ситуации, когда тысячи подлежащих эвакуации людей оказались на территории, занятой противником.Больше всего ветеранов, с которыми он разговаривал, удивила стремительность наступления талибов, заставшая врасплох генералов Пентагона."Когда вы выводите войска, это редко бывает красиво - тот или иной градус беспорядка неизбежен. Но они могли куда лучше все спланировать. Пентагон - это вообще ведомство планирования. Планирование - его конёк", - сказал Портер.Он надеется, что Соединённым Штатам удастся вывезти из Афганистана и собственный гражданский персонал, и местных жителей, которые сотрудничали с США и теперь опасаются мести со стороны новых властей."Это трудная задача, но ее надо выполнить во что бы то ни стало", - сказал Портер.Он призвал не забывать о вкладе американцев в развитие Афганистана."Это наши ветераны дали возможность получить образование целому поколению афганцев. В 2001 году всего 3 тысячи человек учились в колледжах, а несколько месяцев назад таких было 330 тысяч", - сказал Портер.Сам он гордится своей службой в Афганистане. "Для меня это важно. Я тренировал там людей. Я уверен, что моя служба не была напрасной, в том числе и из-за моих друзей, тоже прошедших Афганистан. Ведь это я их прикрывал", - сказал Портер.За 20 лет через Афганистан прошли 775 тысяч американских военных. Кампания, завершающаяся падением Кабула под натиском талибов, обошлась США в 2,4 триллиона долларов и 2,3 тысячи человеческих жизней, 20,5 тысячи американцев были ранены за время боевых действий.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

сша

вашингтон

россия

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в мире, сша, министерство обороны сша, вашингтон, россия, тим портер