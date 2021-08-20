https://ria.ru/20210820/zakharova-1746625845.html

Захарова уличила МИД Британии в манипуляциях с "отравлением" Навального

Захарова уличила МИД Британии в манипуляциях с "отравлением" Навального - РИА Новости, 20.08.2021

Захарова уличила МИД Британии в манипуляциях с "отравлением" Навального

Лондон признался в том, что манипулировал историей вокруг якобы отравлении Алексея Навального и причастности к этому России, заявила официальный представитель... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T20:54

2021-08-20T20:54

2021-08-20T23:03

лондон

алексей навальный

мария захарова

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москва

владимир богданов

алексей александров

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лондон признался в том, что манипулировал историей вокруг якобы отравлении Алексея Навального и причастности к этому России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В своем Telegram-канале Захарова процитировала заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба, который отметил, что "с момента ужасающего отравления Алексея Навального год назад Великобритания играла ведущую роль в координации международного ответа, направленного против этого бесчеловечного акта"."Таким образом Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравления Навального. Началась эта сага давно, еще с засекречивания материалов отравления Литвиненко, потом проследовало так называемое "отравление Скрипалей", затем перетекло в химические провокации "Белых касок", которыми руководил британский экс-военный, внезапно покончивший жизнь самоубийством, а теперь британский же министр признается в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова", - отметила Захарова.Великобритания в пятницу добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию в связи с "отравлением" Алексея Навального, следует из оповещения, опубликованного на сайте МИД страны. В санкционном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они являются сотрудниками ФСБ России.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210820/navalnyy-1746591021.html

https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746612895.html

https://ria.ru/20210820/slutskiy-1746566051.html

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