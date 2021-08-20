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Стало известно, как наказали организатора "языковых патрулей" в Казахстане
Стало известно, как наказали организатора "языковых патрулей" в Казахстане - РИА Новости, 20.08.2021
Стало известно, как наказали организатора "языковых патрулей" в Казахстане
Жителя Казахстана Куата Ахметова, снявшего ролики с "языковыми патрулями", оштрафовали на 150 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей), пишет Sputnik Казахстан. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:17
2021-08-20T23:17
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Жителя Казахстана Куата Ахметова, снявшего ролики с "языковыми патрулями", оштрафовали на 150 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей), пишет Sputnik Казахстан.Его адвокат сообщил, что на автора провокационных видео "составили адмпротокол за участие в деятельности незарегистрированной организации".Ранее в МВД Казахстана заявили о проверке материалов, опубликованных Ахметовым.Мужчина публиковал на YouTube видео, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей не могут обслужить на государственном языке сотрудники магазинов и общепита. Провокационные материалы сопровождались оскорбительными комментариями Ахметова, жертвами "рейдов", в частности, стали и жители страны, говорящие на русском языке.На днях глава российского МИД Сергей Лавров и его казахский коллега Мухтар Тлеуберди обсудили необходимость противодействовать бытовому национализму.Также Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет.
https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html
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в мире, казахстан, мвд казахстана, sputnik казахстан, россия
23:17 20.08.2021
 
Стало известно, как наказали организатора "языковых патрулей" в Казахстане

Организатора "языковых патрулей" в Казахстане Ахметова оштрафовали на 150 тысяч тенге

© Sputnik / Болат Шайхинов Банкноты 500 тенге
Банкноты 500 тенге - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Болат Шайхинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Жителя Казахстана Куата Ахметова, снявшего ролики с "языковыми патрулями", оштрафовали на 150 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей), пишет Sputnik Казахстан.
Его адвокат сообщил, что на автора провокационных видео "составили адмпротокол за участие в деятельности незарегистрированной организации".
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Ранее в МВД Казахстана заявили о проверке материалов, опубликованных Ахметовым.
Мужчина публиковал на YouTube видео, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей не могут обслужить на государственном языке сотрудники магазинов и общепита. Провокационные материалы сопровождались оскорбительными комментариями Ахметова, жертвами "рейдов", в частности, стали и жители страны, говорящие на русском языке.
На днях глава российского МИД Сергей Лавров и его казахский коллега Мухтар Тлеуберди обсудили необходимость противодействовать бытовому национализму.
Также Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет.
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