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На "Прохоровском поле" открывается выставка личных вещей маршалов Победы

На "Прохоровском поле" открывается выставка личных вещей маршалов Победы - РИА Новости, 20.08.2021

На "Прохоровском поле" открывается выставка личных вещей маршалов Победы

В музее-заповеднике "Прохоровское поле" в пятницу откроется выставка личных вещей советских маршалов Победы. Многие предметы из личных коллекций родственников... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:00

2021-08-20T08:00

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В музее-заповеднике "Прохоровское поле" в пятницу откроется выставка личных вещей советских маршалов Победы. Многие предметы из личных коллекций родственников знаменитых военачальников будут продемонстрированы впервые, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Торжественное открытие выставки "Листая семейный альбом" состоится 20 августа в музее-заповеднике "Прохоровское поле" в Белгородской области. В экспозицию вошло более 300 личных вещей легендарных военачальников Великой Отечественной войны, маршалов Советского Союза С.К. Тимошенко, Б.М. Шапошникова, И.С. Конева, В.И. Казакова, А.И. Еременко К.А. Мерецкова, Р.Я. Малиновского, И.Х. Баграмяна и Г.К. Жукова.Личные вещи маршалов предоставлены музею их родственниками, многие предметы военного и послевоенного времени ранее не демонстрировались, сообщила директор Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова.Многие экспонаты выставки уникальны, отметила дочь маршала Семена Тимошенко Наталья Тимошенко."Мы надеемся, что зрителям будет интересно больше узнать о наших великих полководцах, которые победили в страшной войне и благодаря которым мы живем сегодня", – сообщила она.Дети и внуки полководцев на протяжении десятилетий хранят замечательные коллекции личных вещей, писем, работ, даже произведений живописи своих предков, отметила дочь маршала Ивана Конева Наталья Конева."Эти предметы никогда не покидали пределы наших семей, но сейчас с их помощью мы хотим показать полководцев таких, какими их никто не видел, – людьми, которые любили, надеялись, мечтали о мирной жизни и совершали для нее свои подвиги. Надеемся, что выставка станет ярким событием для белгородцев и всех посетителей музея", – рассказала она.Выставка продолжит свою работу до 1 декабря 2021 года. Она организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, официальный партнер мероприятия – Фонд памяти полководцев Победы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/moskva-1743086069.html

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общество, социальный навигатор, россия, великая отечественная война (1941-1945), история, наталия конева, белгородская область