На "Прохоровском поле" открывается выставка личных вещей маршалов Победы
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" Книги из личной библиотеки В. И. Казакова
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В музее-заповеднике "Прохоровское поле" в пятницу откроется выставка личных вещей советских маршалов Победы. Многие предметы из личных коллекций родственников знаменитых военачальников будут продемонстрированы впервые, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Торжественное открытие выставки "Листая семейный альбом" состоится 20 августа в музее-заповеднике "Прохоровское поле" в Белгородской области. В экспозицию вошло более 300 личных вещей легендарных военачальников Великой Отечественной войны, маршалов Советского Союза С.К. Тимошенко, Б.М. Шапошникова, И.С. Конева, В.И. Казакова, А.И. Еременко К.А. Мерецкова, Р.Я. Малиновского, И.Х. Баграмяна и Г.К. Жукова.
Личные вещи маршалов предоставлены музею их родственниками, многие предметы военного и послевоенного времени ранее не демонстрировались, сообщила директор Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова.
"Выставка посвящена семейным историям маршалов, с именами которых связаны победы в ожесточенных боях на протяжении всей войны. Мы хотели показать выдающихся военачальников как любящих мужей, отцов и дедушек в послевоенное мирное время. Все предметы, бережно хранящиеся в семьях детей и внуков и переданные ими на выставку, излучают добро и тепло их владельцев", – рассказала она.
Многие экспонаты выставки уникальны, отметила дочь маршала Семена Тимошенко Наталья Тимошенко.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"Работы А. Д. Жуковой: вышивка декоративная "Петух", салфетки. 1940-1950 гг.
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Работы А. Д. Жуковой: вышивка декоративная "Петух", салфетки. 1940-1950 гг.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"Карманные шахматы, купленные Р. Я. Малиновским в Харбине. Манчжоу-Го, 1945 г.
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Карманные шахматы, купленные Р. Я. Малиновским в Харбине. Манчжоу-Го, 1945 г.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"Кинжал кавказский, принадлежал А. И. Еременко. XIX в.
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Кинжал кавказский, принадлежал А. И. Еременко. XIX в.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"Платье С. П. Казаковой. 1950-е гг.
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Платье С. П. Казаковой. 1950-е гг.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"Кулон "Сердца" на цепочке А. В. Коневой
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Кулон "Сердца" на цепочке А. В. Коневой
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"Зонт женский Е. П. Мерецковой. Китай, 1945 г.
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Зонт женский Е. П. Мерецковой. Китай, 1945 г.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"Семейные реликвии Шапошниковых: штоф для напитков, чайница "Шар". 1930-е гг.
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Семейные реликвии Шапошниковых: штоф для напитков, чайница "Шар". 1930-е гг.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"Тарелка и салфетка с фирменным знаком ресторана "TIMOCENKO", Италия
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Тарелка и салфетка с фирменным знаком ресторана "TIMOCENKO", Италия
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" Книги из личной библиотеки В. И. Казакова
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Книги из личной библиотеки В. И. Казакова
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"Рог сувенирный с дарственной надписью "Маршалу Советского Союза Баграмяну Ованесу Христофоровичу в день славного 75-летия" от Самвела Матевосяна 2 декабря 1972 г.
10 из 10
Рог сувенирный с дарственной надписью "Маршалу Советского Союза Баграмяну Ованесу Христофоровичу в день славного 75-летия" от Самвела Матевосяна 2 декабря 1972 г.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
1 из 10
Работы А. Д. Жуковой: вышивка декоративная "Петух", салфетки. 1940-1950 гг.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
2 из 10
Карманные шахматы, купленные Р. Я. Малиновским в Харбине. Манчжоу-Го, 1945 г.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
3 из 10
Кинжал кавказский, принадлежал А. И. Еременко. XIX в.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
4 из 10
Платье С. П. Казаковой. 1950-е гг.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
5 из 10
Кулон "Сердца" на цепочке А. В. Коневой
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
6 из 10
Зонт женский Е. П. Мерецковой. Китай, 1945 г.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
7 из 10
Семейные реликвии Шапошниковых: штоф для напитков, чайница "Шар". 1930-е гг.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
8 из 10
Тарелка и салфетка с фирменным знаком ресторана "TIMOCENKO", Италия
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
9 из 10
Книги из личной библиотеки В. И. Казакова
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
10 из 10
Рог сувенирный с дарственной надписью "Маршалу Советского Союза Баграмяну Ованесу Христофоровичу в день славного 75-летия" от Самвела Матевосяна 2 декабря 1972 г.
© Фото : Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
"Мы надеемся, что зрителям будет интересно больше узнать о наших великих полководцах, которые победили в страшной войне и благодаря которым мы живем сегодня", – сообщила она.
Дети и внуки полководцев на протяжении десятилетий хранят замечательные коллекции личных вещей, писем, работ, даже произведений живописи своих предков, отметила дочь маршала Ивана Конева Наталья Конева.
"Эти предметы никогда не покидали пределы наших семей, но сейчас с их помощью мы хотим показать полководцев таких, какими их никто не видел, – людьми, которые любили, надеялись, мечтали о мирной жизни и совершали для нее свои подвиги. Надеемся, что выставка станет ярким событием для белгородцев и всех посетителей музея", – рассказала она.
Выставка продолжит свою работу до 1 декабря 2021 года. Она организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, официальный партнер мероприятия – Фонд памяти полководцев Победы.