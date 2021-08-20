https://ria.ru/20210820/vstrecha-1746510438.html
Верующие УПЦ хотят встретиться с патриархом Варфоломеем
Верующие УПЦ хотят встретиться с патриархом Варфоломеем - РИА Новости, 20.08.2021
Верующие УПЦ хотят встретиться с патриархом Варфоломеем
Верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы рассказать ему,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:50
2021-08-20T11:50
2021-08-20T11:50
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украинская православная церковь
ситуация на украине
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, заявил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости этой страны."Паства, о которой говорит патриарх Варфоломей, требует встречи с ним, чтобы посмотреть глаза в глаза и сказать в лицо свое отношение к его действиям. Но поскольку возможностей у паствы встретиться с Варфоломеем на официальных мероприятиях нет - везде будет охрана - во время его визита к спикеру украинского парламента 21 августа, возле парламента верующие хотят собраться, чтобы на выходе спросить у Варфоломея, поговорить с ним, чтобы он вышел и пообщался", - сказал митрополит.Он подчеркнул, что эта инициатива исходит от простых прихожан Украинской православной церкви.В августе в связи с предстоящим визитом Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации".Также в письме сказано, что предоставление патриархом Варфоломеем неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) томоса об автокефалии (грамоты о независимости) "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".Ранее монашество УПЦ призвало патриарха Константинопольского пересмотреть признание раскольнической ПЦУ, не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от патриарха Константинопольского томос об "автокефалии".Единственной канонической православной церковью на Украине остается УПЦ, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
https://ria.ru/20210820/vizit-1746509728.html
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украина, киев, петр порошенко, украинская православная церковь, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, заявил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости этой страны.
"Паства, о которой говорит патриарх Варфоломей, требует встречи с ним, чтобы посмотреть глаза в глаза и сказать в лицо свое отношение к его действиям. Но поскольку возможностей у паствы встретиться с Варфоломеем на официальных мероприятиях нет - везде будет охрана - во время его визита к спикеру украинского парламента 21 августа, возле парламента верующие хотят собраться, чтобы на выходе спросить у Варфоломея, поговорить с ним, чтобы он вышел и пообщался", - сказал митрополит.
Он подчеркнул, что эта инициатива исходит от простых прихожан Украинской православной церкви.
"Для них это как крик души, потому что все эти захваты храмов, притеснения, издевательства над нашими верующими стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом", - подчеркнул представитель УПЦ.
В августе в связи с предстоящим визитом Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации".
Также в письме сказано, что предоставление патриархом Варфоломеем неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) томоса об автокефалии (грамоты о независимости) "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".
Ранее монашество УПЦ призвало патриарха Константинопольского пересмотреть признание раскольнической ПЦУ, не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от патриарха Константинопольского томос об "автокефалии".
Единственной канонической православной церковью на Украине остается УПЦ, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.