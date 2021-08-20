https://ria.ru/20210820/vstrecha-1746510438.html

Верующие УПЦ хотят встретиться с патриархом Варфоломеем

Верующие УПЦ хотят встретиться с патриархом Варфоломеем - РИА Новости, 20.08.2021

Верующие УПЦ хотят встретиться с патриархом Варфоломеем

Верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы рассказать ему,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:50

2021-08-20T11:50

2021-08-20T11:50

религия

украина

киев

петр порошенко

украинская православная церковь

ситуация на украине

православная церковь украины (пцу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743326026_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_c17e5f80bc32ccbfaff6bf6cd807adf3.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, заявил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости этой страны."Паства, о которой говорит патриарх Варфоломей, требует встречи с ним, чтобы посмотреть глаза в глаза и сказать в лицо свое отношение к его действиям. Но поскольку возможностей у паствы встретиться с Варфоломеем на официальных мероприятиях нет - везде будет охрана - во время его визита к спикеру украинского парламента 21 августа, возле парламента верующие хотят собраться, чтобы на выходе спросить у Варфоломея, поговорить с ним, чтобы он вышел и пообщался", - сказал митрополит.Он подчеркнул, что эта инициатива исходит от простых прихожан Украинской православной церкви.В августе в связи с предстоящим визитом Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации".Также в письме сказано, что предоставление патриархом Варфоломеем неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) томоса об автокефалии (грамоты о независимости) "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".Ранее монашество УПЦ призвало патриарха Константинопольского пересмотреть признание раскольнической ПЦУ, не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от патриарха Константинопольского томос об "автокефалии".Единственной канонической православной церковью на Украине остается УПЦ, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.

https://ria.ru/20210820/vizit-1746509728.html

https://ria.ru/20210729/khod-1743326407.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, петр порошенко, украинская православная церковь, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу)