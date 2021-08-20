https://ria.ru/20210820/voenkomat-1746550042.html
В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов - РИА Новости, 20.08.2021
В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
Минобороны России проводит плановое оснащение военных комиссариатов современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи, завершить эту... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:53
2021-08-20T14:53
2021-08-20T15:00
безопасность
армия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
евгений бурдинский
россия
досааф
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Минобороны России проводит плановое оснащение военных комиссариатов современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи, завершить эту работу планируется в 2023 году, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.По словам Бурдинского, "полное завершение оснащения спланировано в 2023 году".При этом он отметил, что работа идёт "только в закрытом контуре, что обусловлено характером обрабатываемой информации"."Функционирование в закрытом контуре объективно накладывает ряд ограничений на взаимодействие с населением через информационные системы региональных и государственных услуг, а также с информационными системами федеральных и региональных органов государственной власти. Как результат - необходимость неоднократных обращений граждан в военкоматы и длительное ожидание ими поступления необходимой информации в бумажном виде из органов местного самоуправления и других организаций", - пояснил Бурдинский.Он отметил, что такое положение дел требует корректировки, принятия ряда организационных и технологических мер.Бурдинский доложил, что в составе Вооружённых сил содержится 83 военных комиссариата субъектов РФ и 1382 военных комиссариата муниципальных образований, которые являются территориальными органами министерства обороны."В целях трансформации военных комиссариатов в удобные, многофункциональные учреждения разработано типовое Соглашение о взаимодействии Минобороны с субъектами Российской Федерации, направленное на доступность услуг. В том числе - удалённым способом, а также придание им современного облика. Ключевым элементом этого соглашения является оцифровка процессов их деятельности с использованием технических ресурсов субъектов Российской Федерации, межведомственных электронных запросов, региональных порталов государственных услуг и сервисов военкоматов", - сказал Бурдинский на селекторном совещании в пятницу."Организовав информационный обмен с региональными структурами Минздрава, министерства образования, органов внутренних дел, ДОСААФ и ЗАГС через информационные системы субъектов Российской Федерации, личные дела, подтвержденные электронной цифровой подписью, могут быть сформированы менее чем за неделю", - отметил он.Таким образом, отметил Бурдинский, удастся более чем в десять раз сократить временной интервал на получение соответствующей услуги.Он подчеркнул также, что реализация данных подходов расширит перечень услуг и сервисов, представляемых регионами в цифровой форме, а также повысит уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления этих услуг."Предлагается разместить информационно-справочные страницы о деятельности военных комиссариатов на порталах органов государственных власти субъектов Российской Федерации, что повысит посещаемость этих порталов, увеличит уровень информированности граждан о деятельности органов власти и, как следствие, индекс доверия населения", - сказал Бурдинский.В качестве положительного примера он привёл Московскую область, которая является лидером по цифровой трансформации военкоматов, а также Татарстан, неоднократно становившийся победителем конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую допризывную подготовку. В этих регионах такие разделы уже созданы и эффективно функционируют, заключил Бурдинский.В июне Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. Пилотным регионом была выбрана Тверская область.
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безопасность, армия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, евгений бурдинский, россия, досааф
14:53 20.08.2021 (обновлено: 15:00 20.08.2021)
В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
Начальник управления Генштаба ВС Бурдинский: Минобороны модернизирует военкоматы до 2024 года
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.
Минобороны России
проводит плановое оснащение военных комиссариатов современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи, завершить эту работу планируется в 2023 году, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский
.
"Более 30% учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98% - системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан - все военкоматы. Более того, три четверти имеют доступ к сети интернет через конфиденциальные каналы Минобороны", - сказал он на селекторном совещании, которое проводит в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
По словам Бурдинского, "полное завершение оснащения спланировано в 2023 году".
При этом он отметил, что работа идёт "только в закрытом контуре, что обусловлено характером обрабатываемой информации".
"Функционирование в закрытом контуре объективно накладывает ряд ограничений на взаимодействие с населением через информационные системы региональных и государственных услуг, а также с информационными системами федеральных и региональных органов государственной власти. Как результат - необходимость неоднократных обращений граждан в военкоматы и длительное ожидание ими поступления необходимой информации в бумажном виде из органов местного самоуправления и других организаций", - пояснил Бурдинский
.
Он отметил, что такое положение дел требует корректировки, принятия ряда организационных и технологических мер.
Бурдинский доложил, что в составе Вооружённых сил содержится 83 военных комиссариата субъектов РФ и 1382 военных комиссариата муниципальных образований, которые являются территориальными органами министерства обороны.
"В целях трансформации военных комиссариатов в удобные, многофункциональные учреждения разработано типовое Соглашение о взаимодействии Минобороны с субъектами Российской Федерации, направленное на доступность услуг. В том числе - удалённым способом, а также придание им современного облика. Ключевым элементом этого соглашения является оцифровка процессов их деятельности с использованием технических ресурсов субъектов Российской Федерации, межведомственных электронных запросов, региональных порталов государственных услуг и сервисов военкоматов", - сказал Бурдинский на селекторном совещании в пятницу.
"Организовав информационный обмен с региональными структурами Минздрава, министерства образования, органов внутренних дел, ДОСААФ и ЗАГС через информационные системы субъектов Российской Федерации, личные дела, подтвержденные электронной цифровой подписью, могут быть сформированы менее чем за неделю", - отметил он.
Таким образом, отметил Бурдинский, удастся более чем в десять раз сократить временной интервал на получение соответствующей услуги.
Он подчеркнул также, что реализация данных подходов расширит перечень услуг и сервисов, представляемых регионами в цифровой форме, а также повысит уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления этих услуг.
"Предлагается разместить информационно-справочные страницы о деятельности военных комиссариатов на порталах органов государственных власти субъектов Российской Федерации, что повысит посещаемость этих порталов, увеличит уровень информированности граждан о деятельности органов власти и, как следствие, индекс доверия населения", - сказал Бурдинский.
В качестве положительного примера он привёл Московскую область
, которая является лидером по цифровой трансформации военкоматов, а также Татарстан, неоднократно становившийся победителем конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую допризывную подготовку. В этих регионах такие разделы уже созданы и эффективно функционируют, заключил Бурдинский.
В июне Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. Пилотным регионом была выбрана Тверская область
.