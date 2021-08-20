https://ria.ru/20210820/voenkomat-1746550042.html

В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов

В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов - РИА Новости, 20.08.2021

В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов

Минобороны России проводит плановое оснащение военных комиссариатов современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи, завершить эту... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:53

2021-08-20T14:53

2021-08-20T15:00

безопасность

армия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

евгений бурдинский

россия

досааф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149261/28/1492612877_0:240:2790:1809_1920x0_80_0_0_95b9cfc2907a6f52804de2034e0f8202.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Минобороны России проводит плановое оснащение военных комиссариатов современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи, завершить эту работу планируется в 2023 году, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.По словам Бурдинского, "полное завершение оснащения спланировано в 2023 году".При этом он отметил, что работа идёт "только в закрытом контуре, что обусловлено характером обрабатываемой информации"."Функционирование в закрытом контуре объективно накладывает ряд ограничений на взаимодействие с населением через информационные системы региональных и государственных услуг, а также с информационными системами федеральных и региональных органов государственной власти. Как результат - необходимость неоднократных обращений граждан в военкоматы и длительное ожидание ими поступления необходимой информации в бумажном виде из органов местного самоуправления и других организаций", - пояснил Бурдинский.Он отметил, что такое положение дел требует корректировки, принятия ряда организационных и технологических мер.Бурдинский доложил, что в составе Вооружённых сил содержится 83 военных комиссариата субъектов РФ и 1382 военных комиссариата муниципальных образований, которые являются территориальными органами министерства обороны."В целях трансформации военных комиссариатов в удобные, многофункциональные учреждения разработано типовое Соглашение о взаимодействии Минобороны с субъектами Российской Федерации, направленное на доступность услуг. В том числе - удалённым способом, а также придание им современного облика. Ключевым элементом этого соглашения является оцифровка процессов их деятельности с использованием технических ресурсов субъектов Российской Федерации, межведомственных электронных запросов, региональных порталов государственных услуг и сервисов военкоматов", - сказал Бурдинский на селекторном совещании в пятницу."Организовав информационный обмен с региональными структурами Минздрава, министерства образования, органов внутренних дел, ДОСААФ и ЗАГС через информационные системы субъектов Российской Федерации, личные дела, подтвержденные электронной цифровой подписью, могут быть сформированы менее чем за неделю", - отметил он.Таким образом, отметил Бурдинский, удастся более чем в десять раз сократить временной интервал на получение соответствующей услуги.Он подчеркнул также, что реализация данных подходов расширит перечень услуг и сервисов, представляемых регионами в цифровой форме, а также повысит уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления этих услуг."Предлагается разместить информационно-справочные страницы о деятельности военных комиссариатов на порталах органов государственных власти субъектов Российской Федерации, что повысит посещаемость этих порталов, увеличит уровень информированности граждан о деятельности органов власти и, как следствие, индекс доверия населения", - сказал Бурдинский.В качестве положительного примера он привёл Московскую область, которая является лидером по цифровой трансформации военкоматов, а также Татарстан, неоднократно становившийся победителем конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую допризывную подготовку. В этих регионах такие разделы уже созданы и эффективно функционируют, заключил Бурдинский.В июне Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. Пилотным регионом была выбрана Тверская область.

https://ria.ru/20210608/shoygu-1736092347.html

https://ria.ru/20201023/prizyv-1581119447.html

https://ria.ru/20210526/putin-1733970415.html

https://ria.ru/20210810/prizyvniki-1745274956.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, евгений бурдинский, россия, досааф