Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210820/vizit-1746510246.html
Огромное число верующих против визита патриарха Варфоломея, завили в УПЦ
Огромное число верующих против визита патриарха Варфоломея, завили в УПЦ - РИА Новости, 20.08.2021
Огромное число верующих против визита патриарха Варфоломея, завили в УПЦ
Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступают против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который "грубо нарушает... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:26
2021-08-20T11:26
религия
украина
киев
петр порошенко
украинская православная церковь
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737077051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_561c89b857c1fbe1be25dcadd6ac0666.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступают против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который "грубо нарушает канонические права и нормы", заявил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости этой страны."Огромное количество верующих со всех регионов Украины протестуют против визита патриарха Варфоломея", - сказал митрополит Климент.По его словам, захваты храмов, притеснения и "издевательства над нашими верующими стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом".Митрополит подтвердил, что представители канонической УПЦ не будут участвовать в мероприятиях, которые посетит патриарх во время визита на Украину, "потому что приезжая в Киев, Варфоломей грубо нарушает канонические правила и нормы"."Его действия входят вразрез с принципами существования поместных церквей. Он приезжает сюда не просто по приглашению президента как участник светского политического мероприятия, но и собирается осуществлять религиозную деятельность", - подчеркнул представитель УПЦ.По его мнению, "ничего хорошего этот визит для Украинской православной церкви не несет"."Но мы надеемся не на человеческие силы, а на силу Божию, которая очень много лет хранит украинское православие… Поэтому как бы Варфоломей и режиссеры, которые его сюда направили, ни старались, верующие всегда поддерживают каноническую церковь", - заключил митрополит Климент.В августе в связи с предстоящим визитом патриарха Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали Константинопольского патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма призвали Варфоломея "пересмотреть свои планы" и отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации". Также в письме сказано, что предоставление патриархом Варфоломеем ПЦУ (неканонической "Православной церкви Украины") томоса об "автокефалии" (грамоты о независимости) "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".Ранее монашество УПЦ призвало Варфоломея пересмотреть признание раскольнической ПЦУ, не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
https://ria.ru/20210820/vizit-1746434731.html
https://ria.ru/20210820/vizit-1746509728.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737077051_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d128b99efbda0116740ad7cad446a833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киев, петр порошенко, украинская православная церковь, ситуация на украине
11:26 20.08.2021
 

Огромное число верующих против визита патриарха Варфоломея, завили в УПЦ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонники Украинской православной церкви совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав
Сторонники Украинской православной церкви совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступают против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который "грубо нарушает канонические права и нормы", заявил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости этой страны.
"Огромное количество верующих со всех регионов Украины протестуют против визита патриарха Варфоломея", - сказал митрополит Климент.
По его словам, захваты храмов, притеснения и "издевательства над нашими верующими стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом".
Митрополит подтвердил, что представители канонической УПЦ не будут участвовать в мероприятиях, которые посетит патриарх во время визита на Украину, "потому что приезжая в Киев, Варфоломей грубо нарушает канонические правила и нормы".
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Турции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
08:00Религия
"Посланник Запада" поставил Зеленского перед роковым выбором
"Его действия входят вразрез с принципами существования поместных церквей. Он приезжает сюда не просто по приглашению президента как участник светского политического мероприятия, но и собирается осуществлять религиозную деятельность", - подчеркнул представитель УПЦ.
По его мнению, "ничего хорошего этот визит для Украинской православной церкви не несет".
"Но мы надеемся не на человеческие силы, а на силу Божию, которая очень много лет хранит украинское православие… Поэтому как бы Варфоломей и режиссеры, которые его сюда направили, ни старались, верующие всегда поддерживают каноническую церковь", - заключил митрополит Климент.
В августе в связи с предстоящим визитом патриарха Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали Константинопольского патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма призвали Варфоломея "пересмотреть свои планы" и отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации". Также в письме сказано, что предоставление патриархом Варфоломеем ПЦУ (неканонической "Православной церкви Украины") томоса об "автокефалии" (грамоты о независимости) "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
11:24Религия
Стали известны детали визита патриарха Варфоломея в Киев
Ранее монашество УПЦ призвало Варфоломея пересмотреть признание раскольнической ПЦУ, не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
 
РелигияУкраинаКиевПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве
15:06Путин посетит Нижегородскую область
15:06В Крыму затонул катер во время шторма
15:05Защита Уилана подала ходатайство об отбывании им наказания в США
14:59Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
Лента новостейМолния