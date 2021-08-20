https://ria.ru/20210820/vizit-1746510246.html

Огромное число верующих против визита патриарха Варфоломея, завили в УПЦ

Огромное число верующих против визита патриарха Варфоломея, завили в УПЦ - РИА Новости, 20.08.2021

Огромное число верующих против визита патриарха Варфоломея, завили в УПЦ

Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступают против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который "грубо нарушает... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:26

2021-08-20T11:26

2021-08-20T11:26

религия

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киев

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украинская православная церковь

ситуация на украине

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступают против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который "грубо нарушает канонические права и нормы", заявил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости этой страны."Огромное количество верующих со всех регионов Украины протестуют против визита патриарха Варфоломея", - сказал митрополит Климент.По его словам, захваты храмов, притеснения и "издевательства над нашими верующими стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом".Митрополит подтвердил, что представители канонической УПЦ не будут участвовать в мероприятиях, которые посетит патриарх во время визита на Украину, "потому что приезжая в Киев, Варфоломей грубо нарушает канонические правила и нормы"."Его действия входят вразрез с принципами существования поместных церквей. Он приезжает сюда не просто по приглашению президента как участник светского политического мероприятия, но и собирается осуществлять религиозную деятельность", - подчеркнул представитель УПЦ.По его мнению, "ничего хорошего этот визит для Украинской православной церкви не несет"."Но мы надеемся не на человеческие силы, а на силу Божию, которая очень много лет хранит украинское православие… Поэтому как бы Варфоломей и режиссеры, которые его сюда направили, ни старались, верующие всегда поддерживают каноническую церковь", - заключил митрополит Климент.В августе в связи с предстоящим визитом патриарха Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали Константинопольского патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма призвали Варфоломея "пересмотреть свои планы" и отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации". Также в письме сказано, что предоставление патриархом Варфоломеем ПЦУ (неканонической "Православной церкви Украины") томоса об "автокефалии" (грамоты о независимости) "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".Ранее монашество УПЦ призвало Варфоломея пересмотреть признание раскольнической ПЦУ, не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.

https://ria.ru/20210820/vizit-1746434731.html

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украина, киев, петр порошенко, украинская православная церковь, ситуация на украине