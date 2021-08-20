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Религия
https://ria.ru/20210820/vizit-1746509728.html
Стали известны детали визита патриарха Варфоломея в Киев
Стали известны детали визита патриарха Варфоломея в Киев - РИА Новости, 20.08.2021
Стали известны детали визита патриарха Варфоломея в Киев
Патриарх Константинопольский Варфоломей отправляется в пятницу с визитом в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в торжествах... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:24
2021-08-20T11:51
религия
греция
одесса
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
украинская православная церковь
ситуация на украине
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АФИНЫ, 20 авг – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей отправляется в пятницу с визитом в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости страны."Вселенский патриарх будет находиться на Украине с 20 по 24 августа. Программу визита мы не даем, это должна делать принимающая сторона", - сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.В соответствии с программой визита, которую публикуют греческие церковные СМИ, официальная часть начнется 21 августа.В Киеве патриарх встретится с Зеленским, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, вместе с главой новой "автокефальной церкви" Епифанием Думенко возложит венки возле стены памяти погибших защитников Украины и к мемориалу жертвам голодомора. Варфоломей встретится также с детьми погибших в конфликте в Донбассе.В субботу, 21 августа, состоится торжественная встреча патриарха и благодарственная молитва (доксология) в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе. В воскресенье на территории собора Святой Софии в Киеве начнется божественная литургия, которую возглавят патриарх Варфоломей и "митрополит" Епифаний.Варфоломей проведет также службу в Андреевской церкви в Киеве. Она была передана Константинопольскому патриархату после предоставления "автокефалии" так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) и стала главным храмом ставропигии, то есть представительства Вселенской патриархии на Украине.Хотя закон о передаче Андреевской церкви, которая является частью национального заповедника "София Киевская", в постоянное безвозмездное пользование Константинополя для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий, вступил в силу еще в ноябре 2018 года, соглашение с государством об использовании Андреевской церкви для служб было подписано только 27 июля 2021 года. А регулярные богослужения в ней начались лишь 1 августа этого года.Патриарх встретится также с послами Турции и Греции на Украине. Наконец, он примет участие в торжествах, посвященных 30-летию независимости Украины.Сопровождать его, как предполагается, будет бывший митрополит Галльский, ныне старец-митрополит Халкидонский Эммануил, которого называют одним из основных кандидатов на пост патриарха Константинопольского. Эммануил принимал активное участие в процессе предоставления "автокефалии" раскольнической структуре на Украине.Накануне визита в Киеве прошла презентация книги "Варфоломей I. 30 лет патриаршего служения в контексте Украины".Варфоломей третий раз посещает Украину. До этого он был в сентябре 1997 года как гость симпозиума "Экология, религия и окружающая среда" в Одессе и встречался там с патриархом Московским Алексием II.В июле 2008 года Варфоломей по приглашению тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко участвовал в торжествах в связи с 1020-летием крещения Киевской Руси.На этот раз приглашение связано "не с годовщиной христианизации Руси, а с 30-летием независимости государства Украина", пишет освещающий деятельность Константинопольского патриархата сайт "Свет Фанара". В издании считают, что предоставление автокефалии ПЦУ изменило религиозную ситуацию на Украине."На этот раз церковная сцена изменилась. "Раскольники" 2008 года составляют автокефальную церковь Украины, а "канонические" 2008 года - российское присутствие на Украине. Те, кто был в углу в 2008 году, сегодня в центре внимания, а те, кто был "властью" в 2008 году, сегодня в… тусклом свете… И всячески протестуют", - пишет "Свет Фанара".По его издания, патриарх Варфоломей невольно связывает 30 лет патриаршества с 30 годами независимости Украины."Характерной общей чертой двух визитов, 2008 и 2021 годов, было то, что Россия их не хотела. Она всячески пыталась их предотвратить. Но Варфоломей идет. Уже годы. И хорошо бы русским братьям хоть как-то понять это", - говорится в статье."Свет Фанара" не сообщает, что на Украине большинство православных верующих против визита Варфоломея.Миряне канонической Украинской православной церкви потребовали личной встречи с Варфоломеем, чтобы "рассказать правду о том, что на самом деле происходит с православием на Украине", сообщает агентство церковных новостей Romfea."Мы хотим донести до вас информацию о социальной катастрофе, вызванной на украинской земле действиями бывшего президента Петра Порошенко. Ваше решение выполнить просьбу бывшего президента Украины и предоставить томос об автокефалии структуре, называемой "Православной церковью Украины" (ПЦУ), привело к настоящему преследованию нашей канонической Украинской православной церкви под предстоятельством митрополита Киевского и Всей Украины Онуфрия", - говорится в письме, опубликованном на сайте Romfea.Миряне пишут, что с конца 2018 года по сегодняшний день их храмы захватывают сторонники ПЦУ и поддерживающих их экстремистских националистических организаций, верующие и священники Украинской православной церкви подвергаются физическому и моральному насилию.Сайт сопровождает сообщение фотографией плаката с огромным количеством верующих и с надписями: "Мы на своей земле, мы со своей церковью", "Молитва за преодоление раскола", "Встреча с патриархом Варфоломеем", "Наш предстоятель - митрополит Онуфрий".
https://ria.ru/20210820/vizit-1746434731.html
https://ria.ru/20210819/varfolomey-1746293881.html
https://ria.ru/20210616/priglashenie-1737292026.html
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греция, одесса, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, украинская православная церковь, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу), россия, денис шмыгаль
11:24 20.08.2021 (обновлено: 11:51 20.08.2021)
 

Стали известны детали визита патриарха Варфоломея в Киев

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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АФИНЫ, 20 авг – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей отправляется в пятницу с визитом в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости страны.
"Вселенский патриарх будет находиться на Украине с 20 по 24 августа. Программу визита мы не даем, это должна делать принимающая сторона", - сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.
В соответствии с программой визита, которую публикуют греческие церковные СМИ, официальная часть начнется 21 августа.
В Киеве патриарх встретится с Зеленским, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, вместе с главой новой "автокефальной церкви" Епифанием Думенко возложит венки возле стены памяти погибших защитников Украины и к мемориалу жертвам голодомора. Варфоломей встретится также с детьми погибших в конфликте в Донбассе.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Турции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
08:00Религия
"Посланник Запада" поставил Зеленского перед роковым выбором
В субботу, 21 августа, состоится торжественная встреча патриарха и благодарственная молитва (доксология) в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе. В воскресенье на территории собора Святой Софии в Киеве начнется божественная литургия, которую возглавят патриарх Варфоломей и "митрополит" Епифаний.
Варфоломей проведет также службу в Андреевской церкви в Киеве. Она была передана Константинопольскому патриархату после предоставления "автокефалии" так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) и стала главным храмом ставропигии, то есть представительства Вселенской патриархии на Украине.
Хотя закон о передаче Андреевской церкви, которая является частью национального заповедника "София Киевская", в постоянное безвозмездное пользование Константинополя для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий, вступил в силу еще в ноябре 2018 года, соглашение с государством об использовании Андреевской церкви для служб было подписано только 27 июля 2021 года. А регулярные богослужения в ней начались лишь 1 августа этого года.
Патриарх встретится также с послами Турции и Греции на Украине. Наконец, он примет участие в торжествах, посвященных 30-летию независимости Украины.
Сопровождать его, как предполагается, будет бывший митрополит Галльский, ныне старец-митрополит Халкидонский Эммануил, которого называют одним из основных кандидатов на пост патриарха Константинопольского. Эммануил принимал активное участие в процессе предоставления "автокефалии" раскольнической структуре на Украине.
Накануне визита в Киеве прошла презентация книги "Варфоломей I. 30 лет патриаршего служения в контексте Украины".
Софийский собор в Киеве. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 02:00Религия
Украинский академик объяснил причины призыва к Варфоломею не ехать в Киев
Варфоломей третий раз посещает Украину. До этого он был в сентябре 1997 года как гость симпозиума "Экология, религия и окружающая среда" в Одессе и встречался там с патриархом Московским Алексием II.
В июле 2008 года Варфоломей по приглашению тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко участвовал в торжествах в связи с 1020-летием крещения Киевской Руси.
На этот раз приглашение связано "не с годовщиной христианизации Руси, а с 30-летием независимости государства Украина", пишет освещающий деятельность Константинопольского патриархата сайт "Свет Фанара". В издании считают, что предоставление автокефалии ПЦУ изменило религиозную ситуацию на Украине.
"На этот раз церковная сцена изменилась. "Раскольники" 2008 года составляют автокефальную церковь Украины, а "канонические" 2008 года - российское присутствие на Украине. Те, кто был в углу в 2008 году, сегодня в центре внимания, а те, кто был "властью" в 2008 году, сегодня в… тусклом свете… И всячески протестуют", - пишет "Свет Фанара".
По его издания, патриарх Варфоломей невольно связывает 30 лет патриаршества с 30 годами независимости Украины.
"Характерной общей чертой двух визитов, 2008 и 2021 годов, было то, что Россия их не хотела. Она всячески пыталась их предотвратить. Но Варфоломей идет. Уже годы. И хорошо бы русским братьям хоть как-то понять это", - говорится в статье.
"Свет Фанара" не сообщает, что на Украине большинство православных верующих против визита Варфоломея.
Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 19:07Религия
Украинцы потребовали от Зеленского отозвать приглашение Варфоломею
Миряне канонической Украинской православной церкви потребовали личной встречи с Варфоломеем, чтобы "рассказать правду о том, что на самом деле происходит с православием на Украине", сообщает агентство церковных новостей Romfea.
"Мы хотим донести до вас информацию о социальной катастрофе, вызванной на украинской земле действиями бывшего президента Петра Порошенко. Ваше решение выполнить просьбу бывшего президента Украины и предоставить томос об автокефалии структуре, называемой "Православной церковью Украины" (ПЦУ), привело к настоящему преследованию нашей канонической Украинской православной церкви под предстоятельством митрополита Киевского и Всей Украины Онуфрия", - говорится в письме, опубликованном на сайте Romfea.
Миряне пишут, что с конца 2018 года по сегодняшний день их храмы захватывают сторонники ПЦУ и поддерживающих их экстремистских националистических организаций, верующие и священники Украинской православной церкви подвергаются физическому и моральному насилию.
Сайт сопровождает сообщение фотографией плаката с огромным количеством верующих и с надписями: "Мы на своей земле, мы со своей церковью", "Молитва за преодоление раскола", "Встреча с патриархом Варфоломеем", "Наш предстоятель - митрополит Онуфрий".
Празднование Дня Крещения Руси в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 08:00Религия
"Томос не помог". Зеленскому показали реальную силу на Украине
 
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