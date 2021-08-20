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"Посланник Запада" поставил Зеленского перед роковым выбором

"Посланник Запада" поставил Зеленского перед роковым выбором - РИА Новости, 20.08.2021

"Посланник Запада" поставил Зеленского перед роковым выбором

В Киев приезжает патриарх Константинопольский Варфоломей — вопреки протестам сотен тысяч граждан. Люди обвиняют его в церковном расколе после создания в 2018-м... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:00

2021-08-20T08:00

2021-08-20T11:21

религия

украина

киев

стамбул

владимир зеленский

петр порошенко

украинская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Олег Налисник. В Киев приезжает патриарх Константинопольский Варфоломей — вопреки протестам сотен тысяч граждан. Люди обвиняют его в церковном расколе после создания в 2018-м Православной церкви Украины. Именно это решение иерарха повлекло за собой череду гонений на верующих канонической Украинской православной церкви. А теперь визит стамбульского гостя грозит киевским властям еще большими проблемами."Геть с Украины!"Свято-Иоанновский храм в селе Бохоники Винницкой области строили, что называется, всем миром. Собирали деньги несколько лет, оттого и особо радостным было его освящение. Церковь долгие годы объединяла местных жителей, но в 2019-м стала причиной раздора."Второго марта ко входу пришла толпа во главе с атошниками. Стали требовать "отдать москальский храм" ПЦУ. Чиновник из райадминистрации размахивал бумажками, по которым здание якобы не принадлежит нашей общине. После пары часов ругани они ушли. Но неделю спустя ночью ворвались внутрь, срезав замки", — рассказывает житель Бохоник Олег Омельчук.С тех пор часть сельчан ходит в "захваченный раскольниками храм". Другие обустроили церковь в здании школы. "Но большинство, глянув на весь этот бардак, совсем перестали посещать службы", — говорит собеседник РИА Новости.Виновника он называет незамедлительно: патриарх Варфоломей. "Теперь он ВарфолоЗмей, — возмущенно произносит Олег. — Потому что предал нас, учинив раскол".Такого же мнения и многие другие верующие Украинской православной церкви. Они твердят, что не ждут главу Константинопольского патриархата. Накануне его визита во многих городах состоялись акции протеста.Гнев людей понятен. Православный иерарх долгие годы говорил, что УПЦ — единственная каноническая церковь. А когда весной 2018-го неожиданно пошел навстречу президенту Петру Порошенко, попросившему об автокефалии, уверял, что "принесет на Украину мир и единство".На деле получилось иначе: Константинопольский патриарх вторгся в юрисдикцию РПЦ и легализовал украинских раскольников. И выдал ПЦУ томос — грамоту об автокефалии, после чего прокатилась самая масштабная волна захватов имущества канонической Церкви. С января по март 2019-го УПЦ потеряла свыше 500 храмов. Во многих случаях были пострадавшие.Помимо этого, усилилось информационное давление. Чиновники и провластные СМИ называли верующих не иначе как "агентами Кремля", не стесняясь в угрозах. С уходом Порошенко гонения ненадолго прекратились. Но Владимир Зеленский с конца прошлого года идет по стопам предшественника: прихожане УПЦ снова стали для власти гражданами второго сорта."Показать реальную ситуацию"За три года с момента основания ПЦУ поменял мнение о верующих украинцах и патриарх Варфоломей. Если в начале 2019-го он говорил о них благожелательно, надеясь "на объединение всей церквей", то с 2020-го они для него — "неблагодарные дети"."У нас есть враги... их много… Враги — это не только те, кого мы называем своими врагами, но и те, кто пользуется благами Вселенского патриархата, его потомков, его духовных потомков. Итак, у нас тоже есть неблагодарные дети", — заявил он.И четко дал понять, что признает только лидера ПЦУ Епифания Думенко. К нему и едет. В воскресенье, 22 августа, они будут служить литургию в Софийском соборе Киева.Но дела земные куда важнее, поэтому желанный для раскольников гость сначала наведается к политикам: встретится в субботу с руководством страны и депутатами Верховной рады.В этот же день верующие УПЦ анонсировали молитвенное стояние у здания парламента. Они надеются, что патриарх Варфоломей выйдет к ним и узнает о "реальной ситуации в стране"."Константинопольский патриарх должен понять, что его представление об украинской церковной ситуации не имеет ничего общего с реальной действительностью. Что мы — украинцы с украинскими паспортами, а не РПЦвУ ("РПЦ в Украине" — так именуют каноническую УПЦ провластные СМИ и политики. — Прим. ред.), "агенты ФСБ" или маргинальная "несуществующая церковь", как он нас теперь называет. Что мы — огромная каноническая Церковь, которая стоит на нашей земле уже 1033 года. Что наш Предстоятель Блаженнейший Онуфрий — законный митрополит Киевский и всея Украины, а не "российский иерарх в Украине", — говорится в заявлении православной общественной организации "Миряне", которая организовывает молебен.Либо свои, либо чужиеСложится ли беседа патриарха Варфоломея с разочарованными в нем украинцами — большой вопрос. То же касается встречи с президентом Зеленским, который и позвал иерарха в Киев.А тот приезжает, что называется, осмотреть владения. Ведь ПЦУ, согласно томосу, на самом деле не такая уж и "незалежная": ключевые решения принимаются не в Киеве, а в Стамбуле. Только вот чем хвастаться перед заморским гостем — непонятно. Детище "вселенского патриарха" последние полтора года совершенно не развивается — общины УПЦ не примыкают, храмы по большей части пустуют.Более того, не выполнено обещание предыдущего президента — отдать Константинополю самые статусные храмы и монастыри, сделав их ставропигиями. Сейчас Фанар владеет только Андреевской церковью в Киеве, хотя на переговорах по томосу речь шла о двух десятках объектов. Вполне возможно, патриарх Варфоломей поднимет этот вопрос на встрече с Зеленским."У президента будет выбор, на чью сторону встать: украинцев или представителя западной политической элиты — патриарха Варфоломея", — поясняет политолог Аркадий Малер.С учетом нынешнего киевского курса, по словам эксперта, решение украинского лидера предсказуемо: он отдаст Фанару святыни. И тем самым еще больше разозлит сограждан."Причем речь идет и о националистах, которые еще в 2018-м сильно возмущались насчет ставропигий", — отмечает собеседник агентства.Поэтому, полагает он, от значимого для официального Киева события ничего хорошего не произойдет. Украинская власть думала заработать на визите стамбульского гостя политические очки, но на деле рискует еще больше обвалить свой рейтинг.

https://ria.ru/20210603/zakhvaty-1735314650.html

украина

киев

стамбул

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