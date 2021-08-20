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Начала работу горячая линия по вопросам видеонаблюдения на выборах в ГД
Начала работу горячая линия по вопросам видеонаблюдения на выборах в ГД - РИА Новости, 20.08.2021
Начала работу горячая линия по вопросам видеонаблюдения на выборах в ГД
Горячая линия поддержки пользователей по вопросам видеонаблюдения на выборах в Госдуму начнет функционировать с пятницы, 20 августа. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T00:30
2021-08-20T00:30
2021-08-20T00:30
политика
общество
москва
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
выборы в государственную думу
олег качанов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Горячая линия поддержки пользователей по вопросам видеонаблюдения на выборах в Госдуму начнет функционировать с пятницы, 20 августа.Об этом 5 августа сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов на совещании в ЦИК, в рамках которого обсуждалась организация видеонаблюдения.По словам замглавы Минцифры, на горячую линию пользователи смогут адресовать все вопросы, касающиеся видеонаблюдения.Кроме того, в ходе совещания Качанов отмечал, что с 1 по 10 сентября будет проходить обучение работе с порталом членов избирательных комиссий, членов политических партий и кандидатов. Комплексное функциональное тестирование системы видеонаблюдения пройдет 16 сентября, будет проверена слаженность взаимодействия всех компонентов системы и готовность людей на местах.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, общество, москва, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), выборы в государственную думу, олег качанов
Начала работу горячая линия по вопросам видеонаблюдения на выборах в ГД
Начинает работать горячая линия поддержки по вопросам видеонаблюдения на выборах в Госдуму