https://ria.ru/20210820/ushakov-1746584482.html

Россия ведет консультации с США по кибербезопасности

Россия ведет консультации с США по кибербезопасности - РИА Новости, 20.08.2021

Россия ведет консультации с США по кибербезопасности

РФ и США ведут консультации по кибербезопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:23

2021-08-20T17:23

2021-08-20T17:36

в мире

сша

россия

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ и США ведут консультации по кибербезопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Соглашения нет. Консультации ведутся", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА НовостиПрезиденты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на первой встрече в Женеве в июне приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, а также начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

https://ria.ru/20180305/1515753874.html

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден, юрий ушаков