https://ria.ru/20210820/ushakov-1746584482.html
Россия ведет консультации с США по кибербезопасности
Россия ведет консультации с США по кибербезопасности - РИА Новости, 20.08.2021
Россия ведет консультации с США по кибербезопасности
РФ и США ведут консультации по кибербезопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:23
2021-08-20T17:23
2021-08-20T17:36
в мире
сша
россия
владимир путин
джо байден
юрий ушаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178294_0:172:3335:2048_1920x0_80_0_0_ada0948c1b8da986b8267f42def8a136.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ и США ведут консультации по кибербезопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Соглашения нет. Консультации ведутся", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА НовостиПрезиденты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на первой встрече в Женеве в июне приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, а также начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
https://ria.ru/20180305/1515753874.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178294_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_1235758fe08bcd5e0df07bc0273d7021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден, юрий ушаков
17:23 20.08.2021 (обновлено: 17:36 20.08.2021)
Россия ведет консультации с США по кибербезопасности
Помощник президента Ушаков: Россия ведет консультации с США по кибербезопасности