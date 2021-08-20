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Россия ведет консультации с США по кибербезопасности
Россия ведет консультации с США по кибербезопасности - РИА Новости, 20.08.2021
Россия ведет консультации с США по кибербезопасности
РФ и США ведут консультации по кибербезопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:23
2021-08-20T17:36
в мире
сша
россия
владимир путин
джо байден
юрий ушаков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ и США ведут консультации по кибербезопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Соглашения нет. Консультации ведутся", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА НовостиПрезиденты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на первой встрече в Женеве в июне приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, а также начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
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в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден, юрий ушаков
17:23 20.08.2021 (обновлено: 17:36 20.08.2021)
 
Россия ведет консультации с США по кибербезопасности

Помощник президента Ушаков: Россия ведет консультации с США по кибербезопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ и США ведут консультации по кибербезопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Соглашения нет. Консультации ведутся", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на первой встрече в Женеве в июне приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, а также начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.03.2018
5 марта 2018, 12:49
Рябков заявил, что США сорвали консультации по кибербезопасности
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДжо БайденЮрий Ушаков
 
 
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